Colombia

Centro Democrático anunció que Miguel Uribe Londoño no va más en la contienda electoral del partido para las elecciones en 2026

Después del comunicado de la colectividad, el precandidato presidencial negó su salida del movimiento y afirmó que “sigue firme en su campaña”

El Centro Democrático recalcó que
El Centro Democrático recalcó que continuará su procedimiento de selección de aspirante presidencial, ahora sin Miguel Uribe Londoño - crédito Centro Democrático y Carlos Ortega/EFE

El Centro Democrático informó a la opinión pública sobre la supuesta renuncia de Miguel Uribe Londoño a esa colectividad partidista y su decisión de respaldar la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella.

Según la comunicación emitida, De la Espriella notificó al expresidente Álvaro Uribe Vélez que Uribe Londoño lo contactó para manifestar su desvinculación del partido y expresar su apoyo al proyecto político alternativo.

El comunicado detalla que el expresidente Uribe Vélez agradeció la transparencia de De la Espriella y le indicó que procediera conforme considerara oportuno.

En tanto, el propio Uribe Londoño habría enviado un mensaje a Uribe Vélez en la noche del sábado comunicando la toma de una decisión importante junto a su familia, ofreciendo excusas por no asistir a un foro y solicitando un encuentro corto para el lunes.

Ante esta solicitud, el expresidente Uribe respondió el domingo 30 de noviembre de 2025 por la noche que le era imposible atender dicha reunión por asuntos personales, aunque dispuso mantener el contacto a través de mensajes.

El lunes 1 de dicembre, el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, sostuvo diálogo con Uribe Londoño, quien anunció su intención de enviar preguntas por la vía de WhatsApp.

Tras agradecer la claridad de De la Espriella en medio del proceso, el Centro Democrático comunicó que continuará el curso de la selección interna con las precandidatas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín para definir quién representará a la agrupación en la próxima consulta presidencial.

Así, la agrupación política ajusta su ruta de cara a las elecciones, mientras uno de sus exintegrantes refuerza otra aspiración en la contienda electoral.

