Centro Democrático inició su consulta interna con sistema mixto y reforzó las medidas de seguridad para definir aspirantes presidenciales de 2026

El partido ratificó que la auditoría del mecanismo estará abierta a los precandidatos y convocó a sus bases a mantenerse cohesionadas ante la competencia - crédito Colprensa

El Centro Democrático, colectividad política de oposición liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, emitió un comunicado el 1 de diciembre de 2025 en el que describió el método seleccionado para definir sus candidaturas a la Presidencia, en el marco de la consulta interpartidista programada para el próximo 8 de marzo.

“El Partido sigue tomando todas las medidas para evitar manipulación e infiltraciones al proceso de selección”, citó el documento difundido en redes sociales.

Según la nota oficial, el mecanismo de selección adoptado para escoger a los representantes presidenciales del partido es de carácter mixto e incluye “una encuesta digital y colegio electoral”, proceso que había sido informado con antelación a quienes aspiran a la candidatura.

Tal como se detalla en el texto, Panel Ciudadano, una firma chilena especializada, inicia desde el 1 de diciembre de 2025 una consulta dirigida a 4.818 integrantes activos de la agrupación.

“El ejercicio se realizará consultando a miembros de comités municipales, departamentales y de la dirección nacional, así como a todos aquellos que poseen credenciales vigentes: consejeros municipales de juventud, ediles, concejales, diputados, representantes a la Cámara y senadores”, informó la coalición opositora.

La participación busca seleccionar los dos aspirantes que competirán en la consulta del 8 de marzo de 2026, junto a otras fuerzas políticas.

El comunicado agregó que Panel Ciudadano utiliza “tecnología de última generación a través de aliados estratégicos” y que el proceso será respaldado por una empresa independiente con experiencia en ciberseguridad, con el fin de asegurar el correcto desarrollo y la transparencia de la consulta.

“Este proceso tendrá un sistema que permite la auditoría total y al detalle por parte de los precandidatos”, reiteró el partido frente a la preocupación por eventuales cuestionamientos o impugnaciones en el proceso interno.