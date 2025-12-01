Colombia

Centro Democrático inició su consulta interna con sistema mixto y reforzó las medidas de seguridad para definir aspirantes presidenciales de 2026

La colectividad implementa una encuesta digital y colegio electoral para elegir a los dos precandidatos que competirán en la consulta interpartidista del 8 de marzo

Guardar
El partido ratificó que la
El partido ratificó que la auditoría del mecanismo estará abierta a los precandidatos y convocó a sus bases a mantenerse cohesionadas ante la competencia - crédito Colprensa

El Centro Democrático, colectividad política de oposición liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, emitió un comunicado el 1 de diciembre de 2025 en el que describió el método seleccionado para definir sus candidaturas a la Presidencia, en el marco de la consulta interpartidista programada para el próximo 8 de marzo.

El Partido sigue tomando todas las medidas para evitar manipulación e infiltraciones al proceso de selección”, citó el documento difundido en redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la nota oficial, el mecanismo de selección adoptado para escoger a los representantes presidenciales del partido es de carácter mixto e incluye “una encuesta digital y colegio electoral”, proceso que había sido informado con antelación a quienes aspiran a la candidatura.

Tal como se detalla en el texto, Panel Ciudadano, una firma chilena especializada, inicia desde el 1 de diciembre de 2025 una consulta dirigida a 4.818 integrantes activos de la agrupación.

“El ejercicio se realizará consultando a miembros de comités municipales, departamentales y de la dirección nacional, así como a todos aquellos que poseen credenciales vigentes: consejeros municipales de juventud, ediles, concejales, diputados, representantes a la Cámara y senadores”, informó la coalición opositora.

La participación busca seleccionar los dos aspirantes que competirán en la consulta del 8 de marzo de 2026, junto a otras fuerzas políticas.

El comunicado agregó que Panel Ciudadano utiliza “tecnología de última generación a través de aliados estratégicos” y que el proceso será respaldado por una empresa independiente con experiencia en ciberseguridad, con el fin de asegurar el correcto desarrollo y la transparencia de la consulta.

“Este proceso tendrá un sistema que permite la auditoría total y al detalle por parte de los precandidatos”, reiteró el partido frente a la preocupación por eventuales cuestionamientos o impugnaciones en el proceso interno.

Temas Relacionados

Centro DemocráticoConsulta Centro DemocráticoPrecandidatos presidencialesElecciones 2026Elecciones ColombiaConsulta 8 de marzoColombia-Noticias

Más Noticias

Caso Ungrd: exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco serán imputados por la Fiscalía

Los dos exministros del Gobierno Petro fueron vinculados al entramado de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres

Caso Ungrd: exministros Ricardo Bonilla

Resultados Sinuano Día y Noche: Verifica si eres el ganador hoy, 30 de noviembre

Se trata de una de las principales loterías colombianas que multiplica hasta por 4.500 veces el dinero la apuesta

Resultados Sinuano Día y Noche:

Gustavo Petro contestó a mensaje de Miguel Uribe Londoño: “Te acuerdas que me apoyaste a la alcaldía de Bogotá”

El presidente colombiano y el precandidato del Centro Democrático protagonizaron un cruce de declaraciones por la postura del mandatario sobre el espacio aéreo venezolano

Gustavo Petro contestó a mensaje

Dayana Jaimes le respondió a excuñada de Martín Elías y destapó antiguas rencillas en la familia de Diomedes Díaz: “No se olvida”

La viuda del cantante vallenato no se guardó nada y contestó públicamente a Camila Varón, dejando al descubierto los conflictos y reproches que aún marcan la relación entre los allegados del artista

Dayana Jaimes le respondió a

Ataque con explosivo dejó daños en vivienda en el sur de Bogotá: autoridades investigan el caso

Un artefacto lanzado desde una motocicleta destruyó ventanas y causó pérdidas materiales en una casa decorada por Navidad, sin dejar heridos

Ataque con explosivo dejó daños
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Desmantelan laboratorio de cocaína del

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Dayana Jaimes respondió con todo

Dayana Jaimes respondió con todo a excuñada de Martín Elías y destapó antiguas rencillas en la familia: “Mi vida no está ligada a la de ellas”

Yina Calderón tuvo relaciones sexuales en ‘La mansión de Luinny’ con el expretendiente de Karina García: así fue el momento

Karina García ganó la primera edición de ‘La mansión de Luinny’ en República Dominicana: “Fue una experiencia increíble”

Alejandra Rosales relató cómo comenzó su historia de amor con Jorge Rausch, el temido jurado de ‘MasterChef celebrity’

Salida de Pedro del ‘Desafío’ hizo llorar a televidentes y compañeros: Lina le pidió perdón y Kevyn se mostró devastado

Deportes

Colombia vs. Argentina - EN

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: La Tricolor es goleada y se despide de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025

Jorge Bava volvió a salir campeón: a menos de dos meses de renunciar a Santa Fe alzó una nueva copa, mientras el ‘cardenal’ fracasó en el FPC

Ministerio del Interior exige castigos ejemplares por violencia de hinchas de Atlético Nacional

Luis Suárez continúa en racha en Portugal y ratificó por qué está en los planes de la selección Colombia con miras al mundial: se fue de doblete

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025