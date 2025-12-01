Colombia

Ataque con explosivo dejó daños en vivienda en el sur de Bogotá: autoridades investigan el caso

Un artefacto lanzado desde una motocicleta destruyó ventanas y causó pérdidas materiales en una casa decorada por Navidad, sin dejar heridos

Una explosión en el barrio
Una explosión en el barrio Cervantes de Kennedy destruyó la fachada de una vivienda y generó alarma entre los residentes - crédito Colprensa

Momentos de pánico y angustia se vivieron en el barrio Cervantes, en la localidad de Kennedy, donde la tranquilidad se vio interrumpida por una explosión que sacudió a los residentes.

De acuerdo con el informe de las autoridades, el incidente ocurrió cerca de las 11:47 p. m. del domingo 30 noviembre, cuando dos personas que se desplazaban en una motocicleta arrojaron un artefacto explosivo contra la fachada de una vivienda ubicada en el suroccidente de la capital.

Dentro de la vivienda, una familia dormía mientras afuera ya estaban instaladas las decoraciones navideñas.

El teniente coronel Óscar Javier Rodríguez Forero, oficial de guarnición de la Policía de Bogotá, brindó detalles de lo ocurrido. “Se encontraba una familia pernoctando en la vivienda, obviamente, la onda explosiva los despierta y salen a verificar qué situación fue la que sucedió”.

La familia afectada dormía en
La familia afectada dormía en el interior de la vivienda cuando la onda expansiva los despertó y causó daños materiales considerables - crédito Sergio Acero/ Colprensa

Aunque el impacto causó alarma en toda la cuadra, no se reportaron personas heridas según el reporte oficial.

A la emergencia acudieron inmediatamente uniformados especializados en desactivación de explosivos. El área fue acordonada y revisada exhaustivamente para descartar la existencia de otros artefactos en las inmediaciones, mientras paralelamente los agentes del grupo Sijín comenzaron a analizar videos de cámaras de seguridad para intentar identificar a los autores del ataque. La presencia de agentes del CAI más cercano reforzó el operativo en la zona.

La explosión también comprometió los ventanales de otras casas aledañas, aumentando el temor entre los residentes, quienes permanecieron en vela hasta que concluyó la inspección. Al amanecer, muchas de las ventanas dañadas seguían tapadas con bolsas plásticas a la espera de la evaluación definitiva de las autoridades.

Sobre los posibles móviles del ataque, el teniente coronel Rodríguez señaló que “ya la Policía Nacional ha volcado todas sus capacidades de inteligencia y Policía Judicial para dar con los responsables de este hecho”.

El estallido dañó ventanales de
El estallido dañó ventanales de varias casas cercanas, pero las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas tras la explosión - crédito Redes sociales

De esta manera, Explicó que por ahora no existen detenidos ni identificaciones claras de los atacantes, y que se contempla como hipótesis inicial un posible caso de extorsión, aunque esa línea investigativa aún no se ha confirmado.

Ordenaron la evacuación de la Universidad Católica en Bogotá por una amenaza de explosivos

La evacuación total del campus de la Universidad Católica de Colombia en Bogotá sorprendió a estudiantes, profesores y empleados en la mañana del viernes 14 de noviembre.

Una alerta de seguridad forzó el desalojo inmediato del recinto, así como la suspensión de todas las actividades presenciales a partir de las 8:30 a. m. En un mensaje difundido a la comunidad, la institución instruyó: “Agradecemos a las personas que se encuentran en la universidad, dirigirse a sus casas”.

La presencia de un artefacto sospechoso movilizó al equipo antiexplosivos y activó los protocolos de emergencia exigidos para este tipo de contingencias. El aviso inicial, emitido por la Universidad a través de su cuenta oficial de Instagram, señalaba: “¡AVISO IMPORTANTE!. La Universidad Católica de Colombia se permite informar a toda la comunidad académica docente y administrativa, que por instrucción de la Presidencia, se suspenden las actividades presenciales a partir de las 8:30 a.m. de hoy viernes 14 de noviembre de 2025, la jornada se realizará en acceso remoto. Agradecemos mantenerse atentos a nuestros canales oficiales de comunicación, a fin de dar a conocer nuevas medidas”.

En horas de la mañana
En horas de la mañana del viernes 14 de noviembre de 2025, un operativo de emergencia obligó a desalojar la Universidad Católica en Bogotá tras la aparición de un supuesto artefacto explosivo en el campus - crédito @ucatolicaco/Instagram

Pocas horas después del incidente, la alta dirección de la casa de estudios publicó un comunicado donde explicaron las razones detrás de la decisión. Según la administración, la advertencia recibida tenía el carácter de amenaza creíble, situación que desembocó en una evacuación completa del campus, siguiendo los esquemas internos de prevención.

La Universidad destacó que la determinación priorizó “salvaguardar la integridad de la comunidad administrativa, académica y estudiantil, priorizando la seguridad por encima de cualquier otra consideración operativa”. Añadieron que todas las actividades pasarían de forma temporal a la modalidad remota, en línea con la directriz de resguardar a todos los integrantes de la institución.

