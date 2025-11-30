Colombia

Beéle desató risas en redes sociales por video con el que “engañó” a los fans de Dua Lipa asistentes al concierto

El cantante barranquillero anunció su octava presentación en el Movistar Arena de Bogotá, un hito sin precedentes para un colombiano de su generación

Beéle sorprendió a los fanáticos de Dua Lipa a las afueras de El Campin - crédito @yineth_giil/Tik Tok

Bogotá sigue impactada por la energía del concierto de Dua Lipa, este viernes 28 de noviembre de 2025, en el estadio Nemesio Camacho El Campín escenario de un episodio que rápidamente captó la atención en redes sociales: Beéle, el joven cantante barranquillero, protagonizó un momento que se viralizó en cuestión de horas.

En un video grabado por asistentes en la calle, se observa cómo una camioneta negra avanza lentamente entre la multitud, hasta que el intérprete de Quédate, Si te pillara, entre otros éxitos, emerge por el techo corredizo y, entre risas, exclama: “Yo no soy Dua Lipa”. El gesto, acompañado por el movimiento de sus dedos índices en señal de negación y una sonrisa dirigida al público, desató carcajadas y gritos entre quienes lo rodeaban.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en multiplicarse. Comentarios como “Beéle una vez más jugando con nuestras emociones” y “Aquí pensamos que era Dua Lipa y era el infiel enemigo de las girls” reflejaron el tono lúdico del momento.

El cantante barranquillero anunció su octava presentación en el Movistar Arena de Bogotá, un hito sin precedentes para un colombiano de su generación - crédito X

Otros mensajes de seguidores, como “Imposible odiarlo” o “Yo quisiera odiarlo como usted se lo merece pero no puedo (sic)”, resumieron el afecto y la complicidad que el cantante genera entre sus fanáticos.

Este episodio se produjo en un contexto marcado por la reciente presentación de Dua Lipa en el estadio El Campín la noche del 28 de noviembre. Fragmentos del espectáculo, especialmente su interpretación de Antología, se difundieron ampliamente, manteniendo la conversación activa en redes sociales y consolidando el impacto del Radical Optimism Tour en la ciudad capitalina. Miles de usuarios compartieron imágenes y videos del evento, prolongando el entusiasmo colectivo.

Beéle tiene el récord histórico de más conciertos en el Movistar Arena

Beéle tiene el récord histórico de más conciertos en el Movistar Arena - crédito Beéle/Instagram

Brandon López, conocido artísticamente como Beéle, atraviesa un periodo de notable proyección. A sus 22 años, el artista anunció esta semana su octava presentación en el Movistar Arena de Bogotá, un hito sin precedentes para un colombiano de su generación.

La noticia, difundida a través de sus redes sociales y confirmada por el recinto capitalino, llegó tras una serie de conciertos con localidades agotadas y en medio de un crecimiento sostenido que lo posiciona como uno de los principales fenómenos musicales del país. La nueva función, programada para el 20 de diciembre de 2025, abrió la venta de entradas de inmediato.

Con esta octava fecha, Beéle alcanzará una asistencia acumulada que supera los 112.000 espectadores en Bogotá, con un promedio cercano a 14.000 asistentes por concierto. La demanda por sus presentaciones se mantiene constante desde el 14 de noviembre, cuando inició una agenda intensa que incluyó funciones los días 15, 16, 21, 22, 26 y 27 del mismo mes, todas con lleno total. A este calendario se suma la fecha previamente anunciada para el 17 de diciembre.

El cantante compartió una foto comprometedora con la modelo paisa y desató rumores de una nueva relación - crédito @beele / Instagram

El joven cantante no solo está triunfando en el ámbito artístico, sino que tras varias relaciones tormentosas se le vincula sentimentalmente con una reconocida modelo oriunda de Medellín. Los rumores aumentaron tras la publicación que hizo el artista de una foto con Sara Orrego.

En la fotografía, Beéle aparece sentado frente a un espejo, aparentemente en un camerino, acompañado de la también creadora de contenido, que sostiene la mano del cantante y, con la otra, toma la foto con una cámara.

Mientras algunos internautas felicitaron a la pareja y expresaron su entusiasmo por la posibilidad de una nueva relación sentimental, otros manifestaron sus dudas, sugiriendo que la modelo podría estar participando en la grabación de un videoclip y que la imagen formaría parte de una campaña de expectativa sobre el nuevo material musical de Beéle.

