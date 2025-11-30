Colombia

Álvaro Uribe reveló la fórmula para ganarle al petrismo en las elecciones 2026, incluye a Fajardo y De la Espriella: “Seguiría insistiendo en eso”

El expresidente colombiano subrayó la importancia de mantener la prudencia y el diálogo para alcanzar consensos amplios

Álvaro Uribe reveló la fórmula para ganarle al petrismo en las elecciones 2026, incluye a Fajardo y De la Espriella - crédito Colprensa

El futuro político de Colombia y la necesidad de una estrategia unificada para enfrentar a la izquierda son la principal preocupación del expresidente Álvaro Uribe Vélez. A su juicio, la continuidad del proyecto de Gustavo Petro representa un riesgo considerable para el país.

Por ello, considera de vital importancia consolidar una gran coalición opositora con el fin de evitar que Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, gane los comicios presidenciales 2026.

El exmandatario atribuyó a Cepeda una responsabilidad directa en el deterioro de la seguridad y el orden público. Según Uribe Vélez, el ascenso del senador, que actualmente lidera la agenda política del presidente Petro, ha fortalecido a los grupos criminales.

Álvaro Uribe ve a Iván Cepeda como el sucesor político de Gustavo Petro - crédito Colprensa

“Con todo ese proceso de La Habana fortalecieron la capacidad de los criminales. En 2010 habían perdido capacidad para poder cometer magnicidios, como el que ocurrió con el doctor Miguel Uribe Turbay”, explicó en entrevista con Semana.

Así mismo, cuestionó la integridad de Cepeda y su relación con las Farc. “Él no es una persona veraz. El senador Cepeda no puede desvirtuar ante la opinión pública, menos ante un juicio que no ha tenido, lo que se probó en los computadores no alterados de Raúl Reyes. El senador Cepeda les hacía movilizaciones a las Farc; eso es gravísimo”.

Frente a este escenario, Uribe Vélez propuso la conformación de una gran coalición que agrupe a sectores diversos, desde Sergio Fajardo hasta Abelardo de la Espriella. “Seguiría insistiendo y muchos insistimos en eso. Por eso he sido muy prudente con todas las personas con quienes hay afinidad para sacar adelante la democracia y seguiremos con esa prudencia; ojalá”, expresó, subrayando la importancia de la prudencia y el diálogo para alcanzar consensos amplios.

Álvaro Uribe ve con buenos ojos una coalición que incluya a Sergio Fajardo y a Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa y Reuters

El líder del Centro Democrático abordó las tensiones internas que surgieron en torno a la posible integración de figuras como Abelardo de la Espriella, que ha sido objeto de críticas por parte de otros candidatos, entre ellos Fajardo y Vicky Dávila. Uribe Vélez evitó profundizar en las polémicas, pero destacó su disposición a conversar con todos los actores relevantes.

“Creo que mi contribución, en este momento de mi vida, es que he hablado con muchos de ellos, y tendría que decirle con quién no he hablado. Entonces, tendré que seguir en esa materia, prudente, insistiendo en el entendimiento”, manifestó al medio citado.

Sobre la consulta prevista para marzo de 2026, Uribe Vélez defendió la autonomía de los candidatos para definir las fórmulas electorales. “Las mejores fórmulas son las que acuerden los propios candidatos. Nosotros, sugiriendo esto del doctor Abelardo al doctor Fajardo, que es un espectro muy amplio y conveniente para la democracia, no debemos imponer fórmulas. Lo que ha pedido el partido, por intermedio del doctor Gabriel Vallejo, es que, cualquiera que sea la fórmula, el candidato o candidata o los candidatos del Centro Democrático tendrán que acudir a esa fórmula en representación del Centro Democrático“, explicó.

Álvaro Uribe y César Gaviria conversaron para buscar alianzas de cara a las elecciones de 2026 - crédito Presidencia/X

La posibilidad de sumar a la coalición a figuras como el expresidente César Gaviria y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras también fue valorada positivamente por Uribe Vélez, que reconoció en ambos una preocupación legítima por la situación del país. “A ellos los veo con una muy justificada preocupación por Colombia. Lo han hecho de manera muy constructiva y valoro ese trabajo. He podido hablar con el expresidente Gaviria, con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, hablé hace unos meses con el doctor Sergio Fajardo, personalmente, y después por teléfono”, relató el líder político a Semana.

El expresidente Uribe Vélez también hizo referencia a sus vínculos personales y políticos con varios de los protagonistas del debate electoral, entre ellos Vicky Dávila, Abelardo de la Espriella y Juan Carlos Pinzón. “Ustedes saben mis conversaciones con tantos de ellos, mi aprecio por Vicky Dávila, por el doctor Abelardo. He hablado con el doctor Juan Carlos Pinzón. Creo que casi todas estas conversaciones han sido públicas. A mí no me gusta en la vida política tener reuniones que no sepa la opinión”, afirmó.

