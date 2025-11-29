María Fernanda Cabal afirmó que Petro “pretende desviar la investigación” sobre nexos con alias Calarcá: “Sale con disparates”

María Fernanda Cabal se despachó contra Gustavo Petro por desestimar investigación que lo vincularía con las disidencias de las Farc - crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia

Durante el cierre de la jornada del 28 de noviembre del 2025, el presidente Gustavo Petro realizó una alocución presidencial para tratar algunos asuntos de la actualidad de la nación.

Entre los asuntos sobre los que habló, se refirió al escándalo de la investigación de Noticias Caracol, en la que se habrían publicado algunos chats que vinculan a altos funcionarios del gobierno con las disidencias de alias Calarcá.

En sus declaraciones oficiales, el presidente desestimó las pruebas que presentó el medio, y afirmó que los chats serían falsos, o “construidos artificialmente”,

Al respecto, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal realizó una dura crítica en contra del mandatario, de quien dijo que estaba “desesperado” por comunicar una versión paralela de los hechos.

Dijo: “Petro en su desespero por convencer al país que sus funcionarios no están aliados con el narcoterrorista Calarcá de las Farc sale con disparates como este. Decir que los chats son producto de la IA es pretender desviar la investigación”.

Gustavo Petro afirmó que los chats publicados en la investigación son "mentira" - crédito @MariaFdaCabal/X

Qué fue lo que dijo Petro

Durante la alocución, el jefe de Estado comentó que las pruebas de los chats están siendo también analizadas, para corroborar si son “mentiras”.

Dijo, textualmente: “Mentiras. Y en la medida en que dijo mentiras, hay que preguntarse si lo que siguió allí es cierto, medio cierto o también son mentiras. Y en esa medida, hemos mirado algunos chats que se publicaron en pantallazos de la televisión”.

Incluso, insinuó que como la investigación procedió de la prensa, y fue publicada en televisión nacional, los chats pueden haber sido generados con inteligencia artificial.

Alocución de Gustavo Petro sobre investigación sobre presuntos nexos con las disidencias de las Farc - crédito X

“Yo diría, asumiendo solo información pública, no de la investigación que debe ser de la Fiscalía, se colocó en un programa de inteligencia artificial y resultó que no eran copias de los chats. Eran conversaciones construidas artificialmente. Puede obedecer a una prueba o no, pero no son los chats. Y es el segundo tema que me pareció, digamos, de desconfianza. El tiempo en esta información no ha rectificado y le pido a nombre de mi gobierno, rectifique, por favor, porque su información fue falsa”, agregó.

Qué más habló Petro en la alocución

En su alocución, el presidente de Colombia abordó públicamente en una alocución nacional de 45 minutos los señalamientos que, según él, afectan a su administración.

El mandatario aclaró su postura frente a las acusaciones de infiltración de actores criminales en el Estado, la compra de aviones Gripen y la reciente sanción a su campaña por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE),

Incluso, durante su intervención, Petro inició con cifras de desempleo difundidas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

De acuerdo con datos oficiales, la tasa de desocupación en octubre de 2025 alcanzó 8,2%, frente al 9,1% registrado el mismo mes del año anterior. En paralelo, la tasa de ocupación aumentó de 58,1% a 59,7%. El mandatario señaló que el incremento en la tasa global de participación, de 63,9% a 65%, refleja que “cuando más gente quiere trabajar es porque se está estimulando el trabajo”.

En relación con la presunta infiltración del grupo criminal dirigido por alias Calarcá en organismos estatales, Petro también cuestionó la reciente decisión de la Procuraduría General de la Nación, que suspendió por tres meses al general del Ejército Juan Miguel Huertas y al jefe de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, emitió una alocución para pronunciarse sobre los más recientes escándalos que han rodeado al Gobierno - crédito Fernando Vergara/AP

El gobernante sostuvo que la suspensión se basó en comunicaciones que, según él, no corresponden al periodo en que Huertas pertenecía a su gobierno.

“¿Por qué entonces para esos hechos, que ocurrieron el año pasado, se le asigna a nuestro Gobierno como si estuviera infiltrado?”, dijo. Los funcionarios involucrados niegan cualquier irregularidad y alegan la posibilidad de montajes en los reportes investigativos publicados.

El presidente pidió al Ministerio Público que esclarezca las motivaciones de la medida, e interrogó la oportunidad política de la publicación de estos informes. Según Petro, “demorar 16 meses nos afectó operacionalmente y decirlo ahora en elecciones nos afecta políticamente”.