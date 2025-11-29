Colombia

María Fernanda Cabal afirmó que Petro “pretende desviar la investigación” sobre nexos con alias Calarcá: “Sale con disparates”

La senadora y opositora criticó las reacciones del mandatario, que desestimó la publicación de la investigación desde que se publicó en televisión nacional

Guardar
María Fernanda Cabal se despachó
María Fernanda Cabal se despachó contra Gustavo Petro por desestimar investigación que lo vincularía con las disidencias de las Farc - crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia

Durante el cierre de la jornada del 28 de noviembre del 2025, el presidente Gustavo Petro realizó una alocución presidencial para tratar algunos asuntos de la actualidad de la nación.

Entre los asuntos sobre los que habló, se refirió al escándalo de la investigación de Noticias Caracol, en la que se habrían publicado algunos chats que vinculan a altos funcionarios del gobierno con las disidencias de alias Calarcá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En sus declaraciones oficiales, el presidente desestimó las pruebas que presentó el medio, y afirmó que los chats serían falsos, o “construidos artificialmente”,

Al respecto, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal realizó una dura crítica en contra del mandatario, de quien dijo que estaba “desesperado” por comunicar una versión paralela de los hechos.

Dijo: “Petro en su desespero por convencer al país que sus funcionarios no están aliados con el narcoterrorista Calarcá de las Farc sale con disparates como este. Decir que los chats son producto de la IA es pretender desviar la investigación”.

Gustavo Petro afirmó que los
Gustavo Petro afirmó que los chats publicados en la investigación son "mentira" - crédito @MariaFdaCabal/X

Qué fue lo que dijo Petro

Durante la alocución, el jefe de Estado comentó que las pruebas de los chats están siendo también analizadas, para corroborar si son “mentiras”.

Dijo, textualmente: “Mentiras. Y en la medida en que dijo mentiras, hay que preguntarse si lo que siguió allí es cierto, medio cierto o también son mentiras. Y en esa medida, hemos mirado algunos chats que se publicaron en pantallazos de la televisión”.

Incluso, insinuó que como la investigación procedió de la prensa, y fue publicada en televisión nacional, los chats pueden haber sido generados con inteligencia artificial.

Alocución de Gustavo Petro sobre investigación sobre presuntos nexos con las disidencias de las Farc - crédito X

“Yo diría, asumiendo solo información pública, no de la investigación que debe ser de la Fiscalía, se colocó en un programa de inteligencia artificial y resultó que no eran copias de los chats. Eran conversaciones construidas artificialmente. Puede obedecer a una prueba o no, pero no son los chats. Y es el segundo tema que me pareció, digamos, de desconfianza. El tiempo en esta información no ha rectificado y le pido a nombre de mi gobierno, rectifique, por favor, porque su información fue falsa”, agregó.

Qué más habló Petro en la alocución

En su alocución, el presidente de Colombia abordó públicamente en una alocución nacional de 45 minutos los señalamientos que, según él, afectan a su administración.

El mandatario aclaró su postura frente a las acusaciones de infiltración de actores criminales en el Estado, la compra de aviones Gripen y la reciente sanción a su campaña por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE),

Incluso, durante su intervención, Petro inició con cifras de desempleo difundidas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

De acuerdo con datos oficiales, la tasa de desocupación en octubre de 2025 alcanzó 8,2%, frente al 9,1% registrado el mismo mes del año anterior. En paralelo, la tasa de ocupación aumentó de 58,1% a 59,7%. El mandatario señaló que el incremento en la tasa global de participación, de 63,9% a 65%, refleja que “cuando más gente quiere trabajar es porque se está estimulando el trabajo”.

En relación con la presunta infiltración del grupo criminal dirigido por alias Calarcá en organismos estatales, Petro también cuestionó la reciente decisión de la Procuraduría General de la Nación, que suspendió por tres meses al general del Ejército Juan Miguel Huertas y al jefe de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía.

El presidente de Colombia, Gustavo
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, emitió una alocución para pronunciarse sobre los más recientes escándalos que han rodeado al Gobierno - crédito Fernando Vergara/AP

El gobernante sostuvo que la suspensión se basó en comunicaciones que, según él, no corresponden al periodo en que Huertas pertenecía a su gobierno.

¿Por qué entonces para esos hechos, que ocurrieron el año pasado, se le asigna a nuestro Gobierno como si estuviera infiltrado?”, dijo. Los funcionarios involucrados niegan cualquier irregularidad y alegan la posibilidad de montajes en los reportes investigativos publicados.

El presidente pidió al Ministerio Público que esclarezca las motivaciones de la medida, e interrogó la oportunidad política de la publicación de estos informes. Según Petro, “demorar 16 meses nos afectó operacionalmente y decirlo ahora en elecciones nos afecta políticamente”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroAlias CalarcáIAMaría Fernanda CabalColombia-Noticias

Más Noticias

Bayern Múnich vs. St. Pauli hoy EN VIVO, Bundesliga, con Luis Díaz como titular, siga el minuto a minuto

Los “Gigantes de Baviera” empatan el partido, en un duelo dinámico ante St. Pauli, y con asistencia de Luis Díaz desde el suelo, empatan en el Allianz Arena

Bayern Múnich vs. St. Pauli

Gobierno Petro daría marcha atrás al cambio en el 4x1.000 y restaurar el esquema antiguo en el sistema bancario

El Congreso analizará una propuesta del Gobierno sobre el 4x1.000, un impuesto que ha estado en discusión por los cambios planteados durante los últimos años

Gobierno Petro daría marcha atrás

La Fiscalía afectó bienes de las disidencias de las Farc por 11.500 millones de pesos

Estos activos habrían sido utilizados para facilitar las operaciones criminales de las estructuras Jaime Martínez y Carlos Patiño, dos de los principales grupos armados ilegales que operan en el suroccidente de Colombia

La Fiscalía afectó bienes de

Palmeiras vs. Flamengo EN VIVO, final de la Copa Libertadores desde Colombia, con Jorge Carrascal como protagonista

Por los lados del equipo de Filipe Luis contará con el cartagenero Jorge Carrascal en sus filas, en la final que se disputará en Lima

Palmeiras vs. Flamengo EN VIVO,

Vanessa Pulgarín aclara por qué salió en traje de baño enterizo en Miss Universe y causa reacciones encontradas entre los fans

La representante de Colombia explicó cómo una emergencia de último minuto la llevó a desfilar con el traje que lo hizo, aclarando que la elección no fue suya y agradeciendo el apoyo recibido

Vanessa Pulgarín aclara por qué
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

Entidad internacional alertó sobre tensa situación en 12 municipios del Cauca por ataques armados

ENTRETENIMIENTO

Vanessa Pulgarín aclara por qué

Vanessa Pulgarín aclara por qué salió en traje de baño enterizo en Miss Universe y causa reacciones encontradas entre los fans

Dua Lipa sorprende en Bogotá al interpretar ‘Antología’ de Shakira: un homenaje que estremeció a los fans colombianos

Yina Calderón rompió en llanto y confirmó que no volverá a Colombia: “No han valorado una villana como yo”

Yina Calderón se refirió al secuestro del hijo de Giovanny Ayala y envió mensaje a sus captores: “No la debe estar pasando bien”

Davo Xeneize pidió ayuda para contactar al cantante de ‘La Quemona’: “Se imaginan un stream con él”

Deportes

Bayern Múnich vs. St. Pauli

Bayern Múnich vs. St. Pauli hoy EN VIVO, Bundesliga, con Luis Díaz como titular, siga el minuto a minuto

Palmeiras vs. Flamengo EN VIVO, final de la Copa Libertadores desde Colombia, con Jorge Carrascal como protagonista

Pablo Repetto ya le estaría metiendo mano a la nómina de Santa Fe: habría pedido sus primeros refuerzos

Millonarios tendría una dura baja para la temporada 2026: lo buscarían de México y se iría en diciembre

River Plate oficializó la salida de Miguel Ángel Borja del equipo profesional