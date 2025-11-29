Colombia

Fábrica con jeans desde 40.000 pesos en Bogotá, opción para estrenar en Navidad con poco presupuesto

En Bogotá surge una alternativa para aquellos que buscan renovar su clóset en Navidad con jeans a bajo costo

Los clientes pueden encontrar jeans
Los clientes pueden encontrar jeans desde 40.000 pesos al comprar varias unidades - crédito @alejandraahorra / TikTok

Las celebraciones de fin de año impulsan la búsqueda de alternativas para ahorrar en la compra de ropa y regalos en Bogotá.

El interés por prendas en promoción ha impulsado la difusión de una bodega de jeans donde los precios disminuyen al comprar varias unidades.

La creadora de contenido @alejandraahorra difundió los detalles de la fábrica, situada cerca del centro comercial Plaza de las Américas, en la localidad de Kennedy, en la Carrera 69c # 21-98 sur.

A través de su cuenta de TikTok, @alejandraahorra especificó que la liquidación se desarrollará entre el 4 y el 8 de diciembre de manera presencial.

Según relató la influenciadora, “esta fábrica en Bogotá va a liquidar miles de jeans desde solo 20.000 pesos. Se llama Bartolomeo Jeans y cada año hace una bodega donde liquida colecciones pasadas con precios buenísimos”.

La oferta aplica al adquirir desde tres prendas en adelante, una condición que la empresa implementa en esta época del año para facilitar la rotación de inventario y atraer compradores que desean aprovechar los descuentos navideños.

“Llevando tres unidades, los jeans talla 4 y 6 te van a quedar en solo 20.000 pesos; los talla 8, en 40.000 pesos; y de la talla 10 a la 16, en solo 50.000 pesos”, detalló la creadora de contenidos en su publicación abierta.

La creadora de contenido señaló que estos precios solo aplican al comprar de forma presencial y pagar en efectivo. “Aquí perfectamente puedes armarte un outfit por menos de 100.000 pesos. Ten en cuenta que los productos de liquidación se pueden comprar únicamente de forma presencial y que los precios se aplican pagando en efectivo”, indicó en su video.

Esto significa que los clientes que cumplen la cantidad mínima y la modalidad de pago acceden al costo reducido.

De acuerdo a lo que informó, la bodega liquida principalmente “unidades de colecciones pasadas”, con lo que la empresa libera espacio para nuevos inventarios y da salida a prendas que mantienen la calidad, aunque ya no correspondan a las líneas más recientes.

La bodega se ubica a
La bodega se ubica a pocas cuadras del centro comercial Plaza de las Américas, en el sur de Bogotá - Crédito Imagen ilustrativa Infobae

La oferta no solo es en pantalones, según Alejandra “van a liquidar blusas desde 45.000 pesos, pero llevándote tres te van a quedar en 40.000 pesos cada una”.

En el contexto de la temporada navideña, varios creadores de contenido han difundido sitios en los que es posible conseguir ropa y accesorios a menor precio.

La estrategia de liquidaciones de bodegas y fábricas representa una respuesta directa a la demanda de los consumidores por prendas a valores bajos para fin de año, periodo en el que muchas personas buscan maximizar el poder adquisitivo y disminuir los gastos familiares.

El fenómeno de las liquidaciones no se limita a las grandes marcas o cadenas minoristas. Fábricas y talleres locales organizan eventos de liquidación para acercarse a la clientela de forma presencial y propiciar ventas rápidas.

El caso de Bartolomeo Jeans responde a esa tendencia, pues habilita su bodega propia solo durante ciertos días del mes de diciembre y limita el acceso a la tienda de acuerdo a la capacidad del local.

Durante los días de liquidación, la afluencia a la fábrica suele incrementarse, en especial entre quienes priorizan el ahorro y la compra inteligente de cara a las festividades.

Bartolomeo Jeans ofrece descuentos especiales
Una de las frases remarcadas por @alejandraahorra en redes sociales resume el atractivo de la oferta: “Esta fábrica en Bogotá va a liquidar miles de jeans desde solo 20.000 pesos”.

Quienes planean aprovechar la liquidación deben considerar que los productos de colecciones pasadas pueden tener disponibilidad limitada según tallaje y diseño, pues el objetivo es agotar existencias.

En el cierre de año, estas opciones ofrecen la posibilidad de encontrar jeans y blusas nuevos a precios que compiten con los de centros de liquidación y grandes superficies, lo que ha motivado la acción de creadores de contenido que difunden la información a través de redes sociales y canales digitales enfocados en el ahorro familiar.

