Ejército desmintió que gato fuera víctima de maltrato en base de Tolemaida tras revelación de chats que vinculaban uniformados

Luego de la publicación de supuestos chats con amenazas contra un gato, la Escuela Militar de Suboficiales activó protocolos internos y aseguró que el animal está sano

Este fue el pronunciamiento oficial del Ejército sobre el caso - crédito Ejército

Capturas de pantalla difundidas el jueves 27 de noviembre por la senadora Andrea Padilla generaron polémica en redes sociales al exponer mensajes de un chat de WhatsApp en el que varios uniformados de la base militar de Tolemaida, en Tolima, realizaban supuestas apuestas de dinero para asesinar a un gato que frecuenta la instalación castrense.

Las imágenes muestran comentarios, fotos del animal y ofrecimientos de hasta $50.000 a cambio de su muerte, según divulgó Padilla en su cuenta de Instagram.

Comunicado del Ejército sobre caso
Comunicado del Ejército sobre caso de gato presuntamente maltratado - crédito Ejército

En reacción a la controversia, la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá, adscrita al Ejército Nacional, emitió un comunicado público informando que, tras la denuncia, se activaron de inmediato los protocolos internos de verificación y control.

Según el comunicado, la indagación inicial determinó que no existe una situación real de agresión contra el animal, y que los comentarios compartidos en el grupo de WhatsApp tenían, según los primeros hallazgos institucionales, un tono de broma.

La institución señaló que el gato llegó a la base hace más de un año y fue adoptado de forma espontánea por los alumnos. Remarcó que el animal se encuentra en buen estado, recibe alimentación y atención, como puede comprobarse en los registros internos y fotografías revisadas durante la investigación.

“Tras las primeras verificaciones se estableció que los hechos difundidos no corresponden a una situación real de agresión. La revisión inicial evidenció que un grupo de alumnos habría compartido, a través de WhatsApp, comentarios en tono de broma relacionados con un gato que hace más de un año fue adoptado de manera espontánea por los mismos alumnos, luego de que el animal ingresara deambulando a las instalaciones militares”, indicó puntualmente la comunicación.

El gato fue adoptado hace más de un año por uniformados de la institución - crédito Ejército

Asimismo, la institución rechazó cualquier forma de maltrato animal y anunció la apertura de una investigación disciplinaria para esclarecer lo ocurrido, determinar responsabilidades y adoptar las medidas que correspondan.

“La Escuela Militar de Suboficiales rechaza categóricamente cualquier forma de maltrato o trato cruel hacia los animales. Este tipo de conductas es contraria a los valores, principios y formación integral que se imparte a los futuros suboficiales del Ejército Nacional”, agregó la declaración oficial.

La escuela reiteró su compromiso con la formación basada en el respeto, la ética y la convivencia pacífica, y expresó su disposición a cooperar con las autoridades competentes para garantizar transparencia en los procesos relacionados con este caso.

“La Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá reitera su compromiso permanente con la formación basada en el respeto, la ética, la responsabilidad y la convivencia pacífica, así como su disposición para cooperar con las autoridades competentes, garantizar la transparencia de los procesos y adoptar las acciones que correspondan para mantener la confianza de la ciudadanía”, finalizó el comunicado.

El Ejército afirmó que el animal recibe todos los cuidados necesarios - crédito Ejército

Detalles del caso

En uno de los mensajes revelados por la senadora Padilla, los supuestos miembros de las fuerzas armadas describen agresiones previas al felino, y uno de ellos afirma haberle propinado una patada para arrojarlo de una silla.

Otra fotografía compartida muestra al gato sobre un pupitre azul y con un collar verde, lo que sugiere, según la senadora, que personas dentro de la base se encargan de su cuidado. Padilla también indicó que una mujer intentaba proteger al animal, aunque temía posibles represalias, ya que habría recibido amenazas por parte de los presuntos involucrados.

Por su parte y como reacción al caso, la rescatista Vivian Nieto, directora de la Fundación Protección Animal Mi Mejor Amigo, expresó su disposición para acoger y atender al gato. Sin embargo, advirtió que la mujer que reportó el caso dejó de responder los mensajes, por lo que persistía incertidumbre sobre la situación y el paradero actual del felino.

La senadora Andrea Padilla denuncia
La senadora Andrea Padilla denuncia apuestas de militares para matar a un gato en la base de Tolemaida, Tolima - crédito @andreanimalidad/X

Finalmente, la senadora Padilla agradeció a la institución la atención a la denuncia pública: “Agradezco al @COL_EJERCITO su respuesta a la denuncia por el maltrato a un gatico que vive en las instalaciones del batallón Tolemaida (incluida una apuesta que circuló en un chat de soldados para matarlo). Todas las entidades del Estado deben ejercer y promover la protección a los animales y su trato digno. Solo así, respetando a la vida en general, lograremos que Colombia sea un país próspero (sic)”.

