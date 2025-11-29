Álvaro Uribe alerta sobre amenazas a la seguridad y la economía en Colombia de cara a las Elecciones 2026: “Iván Cepeda no es una persona veraz”

La crisis del sistema de salud en Colombia genera alarma por el deterioro de la atención médica y la escasez de medicamentos, según el expresidente Álvaro Uribe - crédito Colprensa

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia y referente para el partido político Centro Democrático, habló sobre lo que, para él, está ocurriendo en la carrera presidencial 2026, el futuro de Colombia, su panorama actual y lanzó fuertes críticas contra Iván Cepeda: al que identifica como el principal candidato del petrismo y responsable de políticas que amenazan la democracia y la economía del país.

Uribe explicó a Semana que el proceso interno para definir el candidato presidencial del Centro Democrático avanza conforme al calendario legal.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

“El informe que tengo de la dirección del partido es que el proceso está avanzando y ha habido conversaciones con ellos. Hay varias fechas, una es el 14 o 15 de diciembre, según entiendo. Pero también hay otra fecha, porque finalmente el partido podría tener una escogencia plural. Pero, eso tendría que cerrarse, creo que por ahí el 2 de febrero, cuando, de acuerdo con el calendario legal, hay que manifestarle a la Registraduría quién sería el candidato o la candidata del Centro Democrático para participar en la consulta de la elección parlamentaria y con quiénes”, explicó Uribe en diálogo con el medio mencionado.

Sobre la posibilidad de que quienes no resulten elegidos como candidatos presidenciales integren la lista al Senado, Uribe señaló: “Por fechas, sí. Creo que hemos tenido una serie de personas muy buenas y han mostrado estudio; hay que tener en cuenta eso. Le he pedido al senador Andrés Guerra que encabece la lista a la Cámara en Antioquia. En alguna ocasión, le dije a Paola Holguín que, de no ser ella la candidata presidencial, nosotros necesitamos personas que estén por fuera del Congreso disponible para todas las batallas”.

El líder del Centro Democrático cuestionó las propuestas del petrismo y advirtió sobre el impacto de reformas impulsadas por Cepeda, enfatizando la necesidad de un gobierno austero y decidido para enfrentar los desafíos actuales - crédito Colprensa

Respecto a las controversias internas, como las denuncias de “sabotaje” de María Fernanda Cabal, Uribe evitó tomar partido: “No debo participar en ellas. El partido tiene sus instancias, tiene también una comisión de ética, y hay que permitir que sean esas instancias las que tomen decisiones o hagan indicaciones”.

El expresidente reiteró su apuesta por una gran coalición democrática: “Seguiría insistiendo y muchos insistimos en eso. Por eso he sido muy prudente con todas las personas con quienes hay afinidad para sacar adelante la democracia y seguiremos con esa prudencia; ojalá”.

Sobre la mecánica para elegir un candidato único que enfrente al petrismo, Uribe manifestó: “Las mejores fórmulas son las que acuerden los propios candidatos. Nosotros, sugiriendo esto del doctor Abelardo al doctor Fajardo, que es un espectro muy amplio y conveniente para la democracia, no debemos imponer fórmulas”.

En cuanto a la posible alianza con figuras como César Gaviria y Germán Vargas Lleras, Uribe valoró su preocupación por el país: “A ellos los veo con una muy justificada preocupación por Colombia. Lo han hecho de manera muy constructiva y valoro ese trabajo”.

Consultado por Semana sobre la fuerza del petrismo de cara a las próximas elecciones, Uribe advirtió: “No hay que despreciar su fortaleza, tampoco echarnos a llorar. Las victorias no se presuponen, se logran con el trabajo. Si trabajamos bien, es posible conquistar esa victoria”.

El expresidente confirmó que el partido sigue el calendario legal para elegir aspirante, mientras insiste en la formación de una alianza amplia para defender la democracia y contrarrestar la influencia del petrismo en 2026 - crédito Colprensa

El exmandatario expresó su inquietud por la libertad electoral en 2026: “Es muy grave que en casi 800 municipios de Colombia los fusiles digan: no se puede votar por el Centro Democrático, la orden es votar por quien diga Petro, por el senador Cepeda”.

El líder del Centro Democrático dedicó buena parte de la entrevista a cuestionar a Iván Cepeda, al que considera el candidato del petrismo. “Él no es una persona veraz. El senador Cepeda no puede desvirtuar ante la opinión pública, menos ante un juicio que no ha tenido, lo que se probó en los computadores no alterados de Raúl Reyes. El senador Cepeda les hacía movilizaciones a las Farc; eso es gravísimo”, afirmó en diálogos con Semana.

Uribe responsabilizó a Cepeda de haber apoyado a figuras como Santrich e Iván Márquez y de contribuir a la fuga de estos exjefes guerrilleros: “Él contribuyó, él apoyó a Santrich y apoyó a Márquez y ellos finalmente se fugaron. Y hoy aparece una hipótesis muy seria de la participación de Márquez con ese poderío del dinero del narcotráfico en el asesinato de Miguel Uribe Turbay”.

El expresidente también acusó a Cepeda de promover la estigmatización política: “Él estigmatiza y estigmatiza. ¿Qué escribí yo? El presidente Petro es menor que yo, pero está muy viejo para que viva con esas alucinaciones. Y le agregué: o que diga si lo que quiere es crearme, si lo que quiere es generarme otro atentado contra mi vida. Y en eso son muy parecidos, igualitos, el senador Cepeda y el presidente Petro”.

Sobre las propuestas de Cepeda, Uribe fue enfático: “¿Qué ha dicho el senador Cepeda? Que él quiere radicalizar y profundizar las reformas de Petro. ¿Qué va a profundizar? Acabar con los recursos de las pensiones, de los trabajadores colombianos, la destrucción de la salud, la negación de la participación de entidades serias, privadas o de fundaciones en la salud. ¿Qué va a profundizar? La estatización total de la salud, la estatización final del sistema pensional”.

Las declaraciones de Álvaro Uribe reavivan la discusión sobre el rumbo institucional y los desafíos de seguridad, en un contexto de polarización y cuestionamientos a las reformas impulsadas por el petrismo - crédito Colprensa

Uribe también lo responsabilizó de la situación de violencia en el país: “Esta violencia que hoy tiene un control en un espacio muy importante en casi 800 municipios colombianos y que se convierte en una gran amenaza a la democracia. ¿Qué va a profundizar? Acabar con la inversión extranjera, con la inversión nacional”.

El exmandatario recordó el papel de Cepeda en el proceso de paz de 2016 y la ‘paz total’: “No nos olvidemos de que él es uno de los autores intelectuales del proceso de paz de 2016 y de lo que se ha llamado ahora la ‘paz total’, que lo que está generando es más violencia. Están destruyendo la democracia, no con votos, sino con fusiles. Y eso es muy preocupante”.

Uribe advirtió sobre el riesgo de que, por aparentar moderación, se permita un “extremismo de indulgencia con los destructores de la patria”: “Denunciar estos temas, advertir, no puede ser para que algunos que quieren suceder al presidente Petro digan: ‘Es que son extremistas’. No, señor. Aquí lo que puede ocurrir es que, por posar de moderados, vayamos a tener un extremismo de indulgencia con los destructores de la patria. Eso no se puede permitir”.

En la parte final de la entrevista con Semana, Uribe reflexionó sobre los desafíos que enfrenta el país y la necesidad de reformas profundas. “Primero, se necesita determinación para recuperar la seguridad. Con todos los obstáculos, la determinación es lo más importante. Con ella todo se puede ir remontando”.

En medio de disputas internas y señalamientos cruzados, el líder del Centro Democrático revela sus preocupaciones sobre la libertad electoral y la influencia de figuras clave en la contienda presidencial - crédito Reuters

El expresidente defendió la importancia de un Estado austero y eficiente: “Nosotros necesitamos un Gobierno de austeridad presupuestal con un gran recorte del tamaño del Estado. María Fernanda Cabal ha dicho: bajemos los ministerios a nueve de los 19 existentes. Hay que ahorrar en toda esa burocracia, por Dios, para invertir en lo social”.

Uribe insistió en que la seguridad y la economía deben ser prioridades: “La seguridad es para los que no se pueden ir de Colombia. La seguridad es para aquellos que no pueden pagar seguridad privada, como la salud. Este quiebre de la salud como el deterioro de la seguridad han sido daños a la democracia y a los sectores medios y populares de la nación”.

Al cierre, el exmandatario subrayó que el país requiere un gobierno decidido y reformas de fondo, evitando soluciones a medias o la perpetuación del statu quo. Para Uribe, solo un Estado fuerte y transformador puede garantizar la seguridad, el bienestar social y la equidad que demanda la sociedad colombiana.