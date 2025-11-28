Colombia

Gustavo Petro envió mensaje de apoyo a Dua Lipa tras incidentes reportados durante su estadía en Bogotá: “Estaremos dispuestos”

El presidente mostró respaldo a la artista, horas antes de su concierto en el Estadio El Campín, luego de que el club de fans denunciara situaciones de “acoso” durante la visita de la cantante y su familia a la capital

Guardar
La cantante llegó a Bogotá para su concierto en El Campín y realizó un recorrido por la ciudad con su familia y equipo - crédito X

Miles de seguidores se preparan para asistir el viernes 28 de noviembre, al concierto de Dua Lipa en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá. La artista, de nacionalidad británica y albanesa, ya se encuentra en la ciudad y realizó un recorrido por varios sectores junto a su equipo, familiares y su prometido, el actor Callum Turner.

El mensaje del presidente se conoció horas después de que circularan videos en redes sociales que mostraban aglomeraciones a las afueras del hotel donde se hospeda la cantante. Dichos videos generaron preocupación entre fanáticos y entre el propio club oficial de seguidores en Colombia, que publicó un comunicado sobre la situación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Petro expresó respaldo a la cantante

Petro expresó respaldo a Dua
Petro expresó respaldo a Dua Lipa mediante un mensaje publicado en su cuenta de X - crédito Theo Wargo y Natalia Pedraza/EFE

En la tarde del mismo viernes, el presidente Gustavo Petro escribió un mensaje dirigido a la artista en su cuenta de X. “Dua Lipa es una cantante de vanguardia y progresista que merece el mayor respeto de la colombianidad. Cualquier ayuda que se necesite para su tranquilidad, estaremos dispuestos”, publicó.

El mensaje fue difundido después de que en plataformas digitales se compartieran grabaciones en las que se observaba a grupos de personas esperando a la cantante frente a su hotel, con el objetivo de verla y solicitar fotografías. En algunos de los videos se aprecia la presencia de Turner y de miembros del equipo de seguridad intentando abrir paso en medio de los asistentes.

Según publicaciones hechas por admiradores, algunas de las conductas registradas durante esas esperas fueron cuestionadas por usuarios de redes. En varios mensajes se señaló que las aglomeraciones generaron incomodidad para la artista y sus acompañantes.

El presidente afirmó que la
El presidente afirmó que la artista “merece el mayor respeto de la colombianidad” y ofreció apoyo para su tranquilidad - crédito @petrogustavo/X

“Las redes están llenas de videos donde se ve como empujan a Callum, a Dua y hasta a su equipo de seguridad, ¿qué es esto? Además, no dejan a sus hermanos y padres tranquilos por estar pidiendo fotos, es absurdo. Por todas estas razones el equipo de seguridad nos confirma que Dua no ha querido salir a saludar a sus fans fuera del hotel, se siente presionada, perseguida y asustada. Anoche hubo gente irresponsable y abusiva, que estuvo hasta la media noche en el hotel con parlantes de música y megáfonos gritándole a Dua, perturbando el descanso de Dua y todos los huéspedes del hotel”, señalaron en su publicación.

De acuerdo con la versión del club, las actividades nocturnas en la zona afectaron tanto a la artista como a otros visitantes del establecimiento. En el mismo mensaje se afirmó que las situaciones registradas motivaron al equipo de seguridad a restringir los saludos externos y las salidas espontáneas de la cantante.

Comunicado del club de fans

El club de fans denunció
El club de fans denunció empujones hacia la artista, su pareja y su equipo de seguridad - crédito @dua.lipa.colombia/Instagram

El club de fans Dua Lipa Colombia divulgó un comunicado oficial en el que amplió su postura sobre los hechos. En el texto, difundido en sus plataformas digitales, indicaron: “Comunicamos a todos los fans de Dua Lipa en Colombia y público en general que rechazamos lo sucedido hoy mientras Dua, su familia y su equipo disfrutaban de un paseo por Bogotá. Entendemos la emoción de tenerla en nuestro país, pero queremos que ella y su círculo puedan disfrutar su visita a Colombia como lo han hecho en otros países de Latinoamérica”.

En otro apartado agregaron que no promovieron ninguna acción relacionada con las aglomeraciones registradas:“Desde Dua Lipa Colombia aclaramos que nunca hemos incitado al odio o polémicas para ganar visibilidad como han afirmado otros clubes y personas que sí han desprestigiado a nuestro fan club y que sí han hecho contenido para ganar visibilidad compartiendo la ubicación constante de Dua, fomentando aún más el acoso”.

El grupo de fans en Colombia explicó que algunos de los hechos no fueron realizados por fans colombianos - crédito X

El comunicado señaló además que el objetivo del grupo es resguardar la privacidad de la artista y evitar prácticas que puedan generar riesgos para ella y su entorno. El club también se refirió a la identificación de personas involucradas en los hechos divulgados en video.

“Nuestro objetivo con el video publicado hace unas horas mencionando la nacionalidad de las dos personas identificadas, es dejar claro que los actos más bochornosos de anoche y de hoy no fueron realizados por fans colombianos (…) siempre protegiendo el buen nombre de los fans colombianos que la amamos y respetamos su intimidad, su espacio y queremos que se lleve un recuerdo memorable de Colombia”, expresaron.

Temas Relacionados

Dua LipaGustavo PetroConcierto Dua LipaDua Lipa en BogotáEstadio El CampínSeguridadClub de Fans Dua LipaColombia-Noticias

Más Noticias

CNE envió duro mensaje a Petro por ataques a magistrados involucrados en la sanción a su campaña presidencial

La entidad explicó que sus fallos no están ligados a ideologías políticas, sino que se basan en pruebas fácticas y procesos de investigación amparados por la ley colombiana

CNE envió duro mensaje a

Superintendencia de Salud publicó resolución que modifica su manual de funciones y recibió críticas por nuevos perfiles profesionales: “Sospechoso”

La entidad aseguró que se busca “ampliar el universo de potenciales aspirantes idóneos” y cumplir con los principios de eficiencia y legalidad establecidos para el empleo público

Superintendencia de Salud publicó resolución

Yina Calderón se refirió al secuestro del hijo de Giovanny Ayala y envió mensaje a sus captores: “No la debe estar pasando bien”

La empresaria, que participa en el reality ‘La Mansión de Luinny’, expresó su opinión sobre lo ocurrido, dejando claro cuáles son sus sentimientos hacia el artista de música popular

Yina Calderón se refirió al

Dua Lipa pasó tenso momento en Bogotá junto con su prometido: estaba en medio de varios fanáticos

La cantante británica se presentará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín el 28 de noviembre

Dua Lipa pasó tenso momento

Davo Xeneize pidió ayuda para contactar al cantante de ‘La Quemona’: “Se imaginan un stream con él”

El streamer argentino ha sido tendencia en el país cafetero por los videos que se han viralizado de él escuchando música de los 2000

Davo Xeneize pidió ayuda para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

Entidad internacional alertó sobre tensa situación en 12 municipios del Cauca por ataques armados

ENTRETENIMIENTO

Davo Xeneize pidió ayuda para

Davo Xeneize pidió ayuda para contactar al cantante de ‘La Quemona’: “Se imaginan un stream con él”

Tatiana Murillo, ‘La Barbie Colombiana’, denunció que fue vícima de un presunto ataque criminal en vía de Antioquia

Este sería el clásico colombiano que Dua Lipa habría elegido para cantarle a Bogotá en su esperado concierto en El Campín

Influenciador es tendencia por cambiarle la vida a una madre cabeza de hogar y sus hijos: “Cuando la ayuda nace del corazón”

Colombia se coló en ‘Stranger Things’ con un guiño a la cultura del país y el hallazgo hizo estallar las redes sociales

Deportes

Figura de América de Cali

Figura de América de Cali no tiene apartamento propio, confesó que sigue viviendo en una casa hogar

La selección Colombia femenina se “ahogó” en La Paz: empate 1-1 con Bolivia por la Liga de Naciones Conmebol

Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Femenina: deberá esperar un buen tiempo

La tragedia de Chapecoense y el sueño que anticipó el accidente aéreo: “Salí y estaba en una montaña”

Jugador del Medellín culpó a la Dimayor por el mal momento en cuadrangulares y Carlos Antonio Vélez le respondió