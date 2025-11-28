Gustavo Petro envió mensaje de apoyo a Dua Lipa tras incidentes reportados durante su estadía en Bogotá: “Estaremos dispuestos”

La cantante llegó a Bogotá para su concierto en El Campín y realizó un recorrido por la ciudad con su familia y equipo - crédito X

Miles de seguidores se preparan para asistir el viernes 28 de noviembre, al concierto de Dua Lipa en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá. La artista, de nacionalidad británica y albanesa, ya se encuentra en la ciudad y realizó un recorrido por varios sectores junto a su equipo, familiares y su prometido, el actor Callum Turner.

El mensaje del presidente se conoció horas después de que circularan videos en redes sociales que mostraban aglomeraciones a las afueras del hotel donde se hospeda la cantante. Dichos videos generaron preocupación entre fanáticos y entre el propio club oficial de seguidores en Colombia, que publicó un comunicado sobre la situación.

Petro expresó respaldo a la cantante

En la tarde del mismo viernes, el presidente Gustavo Petro escribió un mensaje dirigido a la artista en su cuenta de X. “Dua Lipa es una cantante de vanguardia y progresista que merece el mayor respeto de la colombianidad. Cualquier ayuda que se necesite para su tranquilidad, estaremos dispuestos”, publicó.

El mensaje fue difundido después de que en plataformas digitales se compartieran grabaciones en las que se observaba a grupos de personas esperando a la cantante frente a su hotel, con el objetivo de verla y solicitar fotografías. En algunos de los videos se aprecia la presencia de Turner y de miembros del equipo de seguridad intentando abrir paso en medio de los asistentes.

Según publicaciones hechas por admiradores, algunas de las conductas registradas durante esas esperas fueron cuestionadas por usuarios de redes. En varios mensajes se señaló que las aglomeraciones generaron incomodidad para la artista y sus acompañantes.

“Las redes están llenas de videos donde se ve como empujan a Callum, a Dua y hasta a su equipo de seguridad, ¿qué es esto? Además, no dejan a sus hermanos y padres tranquilos por estar pidiendo fotos, es absurdo. Por todas estas razones el equipo de seguridad nos confirma que Dua no ha querido salir a saludar a sus fans fuera del hotel, se siente presionada, perseguida y asustada. Anoche hubo gente irresponsable y abusiva, que estuvo hasta la media noche en el hotel con parlantes de música y megáfonos gritándole a Dua, perturbando el descanso de Dua y todos los huéspedes del hotel”, señalaron en su publicación.

De acuerdo con la versión del club, las actividades nocturnas en la zona afectaron tanto a la artista como a otros visitantes del establecimiento. En el mismo mensaje se afirmó que las situaciones registradas motivaron al equipo de seguridad a restringir los saludos externos y las salidas espontáneas de la cantante.

Comunicado del club de fans

El club de fans Dua Lipa Colombia divulgó un comunicado oficial en el que amplió su postura sobre los hechos. En el texto, difundido en sus plataformas digitales, indicaron: “Comunicamos a todos los fans de Dua Lipa en Colombia y público en general que rechazamos lo sucedido hoy mientras Dua, su familia y su equipo disfrutaban de un paseo por Bogotá. Entendemos la emoción de tenerla en nuestro país, pero queremos que ella y su círculo puedan disfrutar su visita a Colombia como lo han hecho en otros países de Latinoamérica”.

En otro apartado agregaron que no promovieron ninguna acción relacionada con las aglomeraciones registradas:“Desde Dua Lipa Colombia aclaramos que nunca hemos incitado al odio o polémicas para ganar visibilidad como han afirmado otros clubes y personas que sí han desprestigiado a nuestro fan club y que sí han hecho contenido para ganar visibilidad compartiendo la ubicación constante de Dua, fomentando aún más el acoso”.

El comunicado señaló además que el objetivo del grupo es resguardar la privacidad de la artista y evitar prácticas que puedan generar riesgos para ella y su entorno. El club también se refirió a la identificación de personas involucradas en los hechos divulgados en video.

“Nuestro objetivo con el video publicado hace unas horas mencionando la nacionalidad de las dos personas identificadas, es dejar claro que los actos más bochornosos de anoche y de hoy no fueron realizados por fans colombianos (…) siempre protegiendo el buen nombre de los fans colombianos que la amamos y respetamos su intimidad, su espacio y queremos que se lleve un recuerdo memorable de Colombia”, expresaron.