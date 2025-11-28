Federico Gutiérrez se despachó contra Petro por sanción del CNE a su campaña y defendió a un conjuez: “Explíquele al país”

Federico Gutiérrez pidió al presidente Petro respetar al CNE y a la justicia - crédito Colprensa - Presidencia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, defendió al Consejo Nacional Electoral (ELN) tras sancionar a la campaña del presidente Gustavo Petro por violación de topes financiación. El primer mandatario rechazó la decisión tomada por los magistrados, indicando que la sanción podría estar sustentada en irregularidades, teniendo en cuenta que uno de los conjueces que estuvo involucrado en la decisión defendió a Gutiérrez en un proceso.

“Los miembros del CNE que cometieron el fraude ayer, con conjuez que era el abogado actual de Fico, se fueron a parrandear inmediatamente después a Cartagena, estuvieron en Yate festejando su esporádico triunfo con el que piensan dar su golpe de Estado”, señaló el primer mandatario en su cuenta de X.

El alcalde de Medellín condenó la postura del jefe de Estado. En una publicación en la red social, defendió al abogado Majer Abushihab, cuya transparencia está siendo puesta en duda, por haber representado sus intereses.

“Petro, en los pocos meses que le quedan, respete por lo menos a la Justicia. El doctor Majer Abushihab es abogado; por su trayectoria y reconocimiento también es conjuez del CNE. Esto es perfectamente legal, aunque usted pareciera ignorar el significado de esa palabra”, señaló Gutiérrez.

El mandatario local indicó que la determinación que tomó el CNE con respecto a la campaña presidencial no respondió a una postura personal del conjuez; recordó que seis magistrados expusieron sus puntos de vista y deliberaron al respecto, emitiendo finalmente una decisión sancionatoria. Para los togados, la campaña superó los topes permitidos y tuvo aportes de fuentes prohibidas.

“Más bien explíquele al país esto tan grave: un presidente se habría elegido de manera ilegal y se habría dedicado a hacer pactos para dar beneficios a bandidos y terroristas como por ejemplo Calarcá y muchos otros”, aseveró.

El alcalde Federico Gutiérrez defendió al abogado Majer Abushihab - crédito @FicoGutierrez/X

