Congresistas advirtieron consecuencias para Petro tras el fallo del CNE contra su campaña presidencial: “En otro país ya hubiera salido”

Congresistas advirtieron consecuencias para Petro tras el fallo del CNE contra su campaña presidencial - crédito Colprensa/Presidencia/Prensa Congreso

El fallo del Consejo Nacional Electoral (CNE), que sancionó a la campaña presidencial de Gustavo Petro por violaciones a los topes electorales y financiación prohibida, desencadenó un intenso debate político en Colombia.

La decisión, adoptada por seis votos contra tres, generó una ola de reacciones encontradas entre los representantes de distintas fuerzas políticas, que discuten las posibles consecuencias para el actual mandatario y el futuro del proceso judicial.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Adriana Carolina Arbelaez Miembro de la Cámara de Representantes fue determinante con su postura de que se debe sancionar a Petro - crédito oficina de prensa Carolina Arbeláez

La representante a la Cámara Carolina Arbeláez expresó que la gravedad de los hechos ameritaría una sanción inmediata para el presidente Petro. “En otro país del mundo el presidente ya hubiera salido, ya estuviera sancionado y se hubiera respetado la Constitución”, afirmó Arbeláez en entrevista con Semana, subrayando la claridad del artículo 109 de la Constitución colombiana, que establece la pérdida de investidura o del cargo para quienes infrinjan los límites de financiación de campañas.

La congresista insistió en que espera que la Comisión de Acusaciones avance en las investigaciones y determine si corresponde sancionar a Petro en consonancia con la decisión del CNE.

Arbeláez también se refirió a la postura del presidente Petro, que ha negado las acusaciones y sostiene que se trata de un ataque en su contra. Según la representante, “tienen una memoria corta y son expertos en victimizarse, esos discursos ya nos los conocemos de memoria, ya sabemos que lo que dicen ellos es que esto es persecución por parte de la oposición”, declaró.

Así mismo, recordó que, según su interpretación, fue el propio Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente, que confesó la entrada de dinero irregular a la campaña. “Esto no tiene ninguna justificación. (...) Es que se hacen los bobitos”, añadió Arbeláez.

Gabriel Becerra salió en defensa de Petro por fallo del CNE - crédito @BecerraGabo

En contraste, Gabriel Becerra, representante del Pacto Histórico, defendió la necesidad de que sea la justicia quien evalúe las pruebas y tome una decisión definitiva. “Existe un Estado de derecho, por lo que un juez lo tiene que evaluar. (...) Y si hay responsables, no nos importa que sea el hijo del presidente, no nos importa que sea el ministro Benedetti, pero todavía no hay decisión judicial”, sostuvo Becerra en diálogo con el medio citado. Desde su perspectiva, el objetivo de algunos sectores sería llevar al presidente Petro a un juicio político antes de que exista una resolución judicial.

Christian Garcés sostuvo que el fallo del CNE demuestra que Petro engañó al pueblo colombiano - crédito Colprensa

Por su parte, Christian Garcés representante a la Cámara por el Centro Democrático, calificó la situación como un “gran engaño al pueblo colombiano” y criticó la actuación de la Comisión de Acusaciones. Según Garcés, la mayoría de sus integrantes estarían tratando el caso como un asunto penal para proteger al presidente Petro.

“Se le debería estar haciendo al presidente un juicio político porque por violarse los topes electorales, sabiendo Petro o no, la Constitución dice que debe ser apartado del cargo”, explicó Garcés en el mismo medio. El congresista exigió que se distinga entre el proceso penal y el juicio político, y advirtió: “Se siguen burlando del pueblo y al final van a decir que no se puede meter en la cárcel a Petro porque eso se hizo a sus espaldas”.

Petro anunció que no acepta la sanción del CNE por violar los topes permitidos en su campaña presidencial

Con respecto a la decisión del CNE, el presidente de la República, Gustavo Petro, defendió su campaña al argumentar que no recibió dineros ilícitos. Además, señaló que la investigación fue auspiciada por la oposición a la que acusó de controlar la autoridad electoral.

Petro sostuvo que no acepta la decisión del CNE, que considera una medida impulsada por los detractores de su administración - crédito @petrogustavo/X

“NO HAY UN SOLO PESO DEL NARCOTRAFICO EN MI CAMPAÑA. Tres años de investigación de la oposición mayoría en el CNE y no encontraron un peso. La doble moral de la oposición”(sic), escribió en su cuenta de X.

En su defensa, también involucró a Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, puesto que el abogado de su campaña presidencial fue conjuez en la decisión tomada en su contra.

“Controlan el Consejo Nacional Electoral y el conjuez es el abogado de Fico y ya nos había demandado; pertenece a la cuerda de personas cuestionadas como Daniel Hernández y Néstor Humberto Martínez: es el que multa a la campaña y lo digo con claridad, lo hizo de manera extemporánea y parcializada”, denunció el mandatario.