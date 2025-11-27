Westcol anunció su propio ‘reality’, al que llamará ‘La mansión de los streames’: conozca la fecha de estreno y las reglas del juego

La Mansión de los Streamers reunirá a veinte creadores durante una semana de competencias intensas en busca de un lugar en el equipo del influencer - crédito @westcol / Instagram

El streamer colombiano Westcol anunció el lanzamiento de La mansión de los streamers, un reality show que buscará descubrir nuevos talentos digitales en Colombia y Latinoamérica.

La noticia fue comunicada tanto por el creador de contenido como por su mánager, Carlos Vidal Barrueco, a través de redes sociales, donde presentaron un adelanto del formato y las fechas programadas para la transmisión. El programa debutará el próximo 3 de diciembre de 2025 y se extenderá hasta el 10 del mismo mes.

La propuesta nace ante la preocupación de Westcol y su equipo por la ausencia de nuevas figuras en la escena de los streamers.

Ambos destacaron la intención de crear un espacio competitivo donde se impulse y apoye a quienes buscan consolidar una carrera en el mundo digital. La dinámica revelada por los organizadores indica que participarán 20 streamers durante 7 días, aspirando a obtener un lugar dentro del equipo creativo del reconocido influencer.

El empresario confesó que aún tiene sentimientos por la creadora de contenido barranquillera - crédito @manuclipss_/ TikTok

La Mansión de los Streamers funcionará como una plataforma de exposición para los creadores de contenido emergentes. De acuerdo con el anuncio hecho por Westcol en sus historias, “este proyecto va ser muy especial. Nos vamos a divertir mucho y vamos a recordarle al mundo lo que es ser streamer! Espero su apoyo como en todo lo que hago. Estén pendientes de todo lo que se viene”. Las declaraciones generaron fuerte impacto entre los seguidores del streamer, considerados una de las comunidades digitales más sólidas en la región.

Hasta el momento, los organizadores no han divulgado la lista oficial de concursantes, aunque anticiparon que en los próximos días se darán a conocer los nombres de quienes competirán por el puesto dentro del equipo de Westcol. El perfil oficial del reality en redes indica el objetivo del espacio: “20 streamers, 7 días y un solo puesto en el crew”. Esta consigna anticipa una competencia dinámica y una exposición permanente para quienes logren entrar a la mansión.

La transmisión y cobertura estarán disponibles a través de la cuenta oficial de Westcol en la plataforma Kick. Además, se invita a la audiencia a seguir todos los episodios y detalles exclusivos desde las redes oficiales del creador y su equipo, incrementando la expectativa por lo que promete ser uno de los shows digitales más comentados de la temporada.

El reality funcionará como plataforma de visibilidad y proyección para streamers emergentes de Colombia y Latinoamérica - crédito @ lamansiondelosstreamers/ Instagram

Westcol ya se consolidó como uno de los creadores de contenido más reconocidos de Colombia y Latinoamérica, gracias a su trabajo constante y la innovación de sus proyectos en plataformas digitales.

El estreno de La Mansión de los Streamers ha generado una amplia repercusión entre creadores y usuarios de redes sociales, quienes analizan las oportunidades que representa el reality para quienes buscan ingresar al mundo profesional del streaming en habla hispana.

Westcol vive momento viral en Bogotá, recibe una chaqueta en la cara durante show de Blessd

Westcol vivió un momento inesperado durante el concierto ofrecido por el cantante Blessd en Bogotá, el pasado sábado 22 de noviembre. Ante una multitud de 55.000 personas, un fanático le lanzó una chaqueta en la cara mientras él disfrutaba de la presentación al lado de la tarima. El episodio fue registrado en una transmisión en vivo realizada por el propio streamer y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando reacciones entre seguidores y usuarios.

El inesperado incidente quedó registrado en una transmisión en vivo y generó diversas reacciones en redes sociales - crédito @mejiaclips1/ TikTok

Westcol relató su versión de los hechos, explicando que en ese momento se encontraba bailando y cantando en una escalera cerca del escenario mientras esperaba ser llamado por el cantante. “El man del buzo no hacía sino gritar, ya me tenía podrido, ese llegó a la casa sin voz, el que me tiró el buzo, ese fue su último aliento; él venía gritando desde hace rato y como ya me iban a llevar ese dijo ‘no, lo tengo que tirar, esa es mi última oportunidad’ y me lo lanzó en la cara”, contó el streamer sobre la acción del espectador.

En ese instante, Blessd intervino, retiró la chaqueta y luego invitó a Westcol a subir al escenario. El momento quedó documentado, mostrando el ambiente de euforia que se vivió en el primer concierto de estadio del artista paisa en la capital colombiana ante un público multitudinario.

Blessd intervino de inmediato y luego llamó a Westcol al escenario tras la acción del espectador en pleno show - crédito @mejiaclips1/ TikTok

Posteriormente, Westcol respondió a las críticas sobre su manera de vivir el concierto, remarcando que la reputación no le preocupa y que su prioridad es compartir con sus seguidores. “Compartí lo más que pude con mis fanáticos”, aseguró. Además explicó que no pudo salir en la canción “Soltera” ya que se había quedado dormido justo antes de ese segmento del show.