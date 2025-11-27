Vicky Dávila se refirió al empresario catalán que acompañó a Verónica Alcocer en Suecia: “Los españoles que han rodeado a Verónica y a Petro son escabrosos”

Vicky Dávila, precandidata presidencial, se refirió al video de la primera dama, Verónica Alcocer, en Suecia - crédito Colprensa/Captura de Pantalla Expressen

La primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, sigue siendo el centro de atención luego de que el diario Expressen publicara un video que la muestra saliendo de una tienda en Estocolmo, Suecia, acompañada por el empresario catalán Manuel Grau.

Por este hecho, la periodista y precandidata presidencial, Vicky Dávila, se ha pronunciando en más de una ocasión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su última publicación, Dávila se refirió al empresario catalán Manuel Grau, que, según ella, “tiene grandes negocios” y le dieron la nacionalidad colombiana de “manera exprés”.

Además, cuestionó al presidente Gustavo Petro y a Verónica Alcocer por la presencia de ciudadanos españoles en su entorno, a quienes la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila calificó como “escabrosos”.

“El hombre que acompaña a Verónica Alcocer en Estocolmo es el catalán Manuel Grau. Tiene grandes negocios y le dieron la nacional de manera exprés. Los españoles que han rodeado a Verónica y a Petro son escabrosos”, afirmó Dávila.

Vicky Dávila cuestionó al presidente Gustavo Petro y a Verónica Alcocer por la presencia de ciudadanos españoles en su entorno - crédito @VickyDavilaH/X

Verónica Alcocer fue captada haciendo compras en Estocolmo. Su aparición ocurrió poco después de que se generara polémica por su residencia en la capital sueca, lo que incrementó el interés mediático sobre sus actividades fuera del país.

Alcocer fue abordada por periodistas del diario sueco Expressen durante su recorrido comercial.

Al ser cuestionada, decidió no responder alegando desentendimiento del idioma inglés, lo que dificultó el diálogo directo con los reporteros que intentaban obtener una declaración.

En ese momento, el empresario catalán-colombiano Manuel Grau Pujadas, que la acompañaba, intervino ante el intento de los periodistas de acercarse.

Grau Pujadas rechazó las preguntas en nombre de Alcocer y trató de impedir que se capturaran imágenes de la escena, mostrando su mano a la cámara antes de retirarse con una breve despedida.

La primera dama de Colombia fue sorprendida por el medio sueco mientras realizaba compras - crédito Expressen Suecia

La precandidata Vicky Dávila aseguró que la primera dama se encontraba en una tienda de lujo, y detalló el encuentro que tuvo Verónica Alcocer con el periodista del medio sueco.

“En Suecia la prensa encontró en una tienda de lujo a Verónica Alcocer. El periodista la increpó, pero ella lo miró desencajada y al final pasó de largo, solo se escucha, ‘no hablo inglés’”, indicó Vicky Dávila.

Recordó la inclusión de la primera dama en la lista Clinton y cuestionó que, desde entonces, Verónica Alcocer ha estado involucrada en escándalos, según Dávila, porque “vive entre millonarios lujos”.

Por tal motivo, la periodista y precandidata presidencial afirmó que “nadie sabe de qué vive” la primera dama, Verónica Alcocer.

“Desde que fue incluida en la Lista Clinton, junto a Gustavo Petro, Nicolás Petro, y el ministro del Interior, Verónica ha sido motivo de escándalo porque vive entre millonarios y lujos. Nadie sabe de qué vive Verónica Alcocer”, aseveró Vicky Dávila.

Quién es Manuel Grau

Manuel Grau Pujadas es un empresario con raíces en Cataluña y Colombia, conocido por su participación en sectores inmobiliarios y turísticos en España, así como por su actividad empresarial en Colombia desde hace más de una década.

Su figura ha ganado visibilidad debido a su presencia en el círculo cercano del presidente Gustavo Petro y su conexión directa con altos perfiles del Gobierno colombiano.

Verónica Alcocer junto con el empresario catalán colombiano Manuel Grau Pujadas - crédito Captura de Pantalla Expressen

La notoriedad de Grau Pujadas aumentó luego de su aparición junto a Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, durante un viaje a Estocolmo que fue documentado por el medio sueco Expressen. En ese contexto, el empresario intervino ante la prensa, limitando el acceso de los medios a declaraciones de Alcocer.

Además, ha acompañado a la primera dama en otros eventos oficiales relevantes, incluso en reuniones privadas con el papa Francisco.

Uno de los hechos más controversiales relacionados con Grau Pujadas fue la obtención de la nacionalidad colombiana en 2022, mediante una orden presidencial que le permitió eludir los procedimientos habituales establecidos por la ley.

Esta medida lo habilitó para ocupar cargos en el sector público, en una práctica que ha despertado críticas respecto a la disponibilidad de beneficios para empresarios extranjeros cercanos al entorno gubernamental.