Colombia

Por presuntos delitos sexuales con menores de edad detuvieron en Bogotá a exconcejal de Caldas

El detenido habría grabado videos pornográficos con varios jóvenes menores de 15 años para difundirlos en el extranjero: el sospechoso fue asesor de la Gobernación de Caldas

Guardar
El hombre fue capturado en
El hombre fue capturado en Bogotá el martes 25 de noviembre mediante una orden judicial - crédito Policía Nacional | Mebog

Un exconcejal y jefe de una campaña política en el departamento de Caldas fue enviado a la cárcel de manera preventiva el miércoles 26 de noviembre.

El caso se reportó en Bogotá, luego de que el dirigente fuera capturado mediante orden judicial por presuntos delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

La medida fue adoptada luego de que la Fiscalía le imputara varios cargos relacionados con la explotación sexual infantil y el uso de menores para la producción de material pornográfico.

De acuerdo con información conocida por el diario La Patria, de Manizales, el hoy detenido también se desempeñó como exasesor de la Gobernación de Caldas y era considerado una figura influyente en procesos políticos recientes en esta zona del Eje Cafetero.

La acción de las autoridades se ejecutó el martes 25 de noviembre, y se produjo como parte de una investigación que busca precisar las conductas de alta gravedad y afectación social.

Como parte de los procedimientos, a este sujeto le fueron incautados tres discos duros de diferentes capacidades, tres celulares, un portátil y un computador (HP), dispositivos que serán analizados como posibles pruebas en las siguientes etapas judiciales.

Varios aparatos electrónicos fueron incautados
Varios aparatos electrónicos fueron incautados y se está revisando su contenido - crédito archivo Policía Nacional

La imputación formulada por la Fiscalía incluye los delitos de demanda de explotación sexual comercial con menor de 18 años agravado, pornografía con menores de 18, uso de menores en la comisión de delitos y actos sexuales con menores.

A pesar de la contundencia de los señalamientos en su contra, el exconcejal no aceptó los cargos en la audiencia inicial. La defensa insiste en que, por el momento, solo existe una investigación en curso y será un juez quien determine finalmente su responsabilidad penal.

Exconcejal de Caldas capturado en Bogotá: lo acusan de delitos sexuales con menores de edad

Según detalles revelados por el mismo medio local, los hechos investigados habrían ocurrido entre junio y julio de 2023, en un apartamento situado en el centrosur de Caldas.

El imputado habría utilizado a dos menores para actos sexuales, así como para la toma de registros fotográficos y fílmicos de sus cuerpos desnudos, presuntamente a cambio de pagos que oscilaron entre $180.000 y $500.000, dependiendo del material recolectado.

Las autoridades además cuentan con información en la que se evidencia que los registros audiovisuales fueron almacenados en la nube y transmitidos mediante su teléfono celular, quedando guardados en servicios como Google.

Además, se indica que el exconcejal presuntamente grabó y reprodujo representaciones de actividades sexuales, tocamientos y desnudos de los menores de edad, con la finalidad tanto de su consumo personal como de intercambio con terceros en el extranjero.

Varios de los archivos habrían
Varios de los archivos habrían sido compartidos con otros usuarios en el extranjero - crédito archivo Policía Nacional

Los detalles de los señalamientos cada vez se ponen peor, porque el mismo proceso sugiere que el hoy capturado instrumentalizó a uno de los menores para que convenciera a otros adolescentes a participar en los hechos, y ejercía presión, aparte de que ofrecía incentivos para ampliar el acceso a nuevas víctimas.

Dentro del las acciones penales que siguen su curso la Fiscalía sostiene en sus documentos que el acusado indujo a los menores a prácticas sexuales con fines libidinosos y registros fotográficos, afectando su bienestar y vulnerando derechos fundamentales protegidos por normas nacionales e internacionales.

Los posibles afectados tenían, al momento de los hechos, entre 12 y 15 años de edad, y Los episodios se habrían prolongado hasta julio de 2025, fecha en la que se detectó el material ilícito y se inició la investigación formal.

Entre el material incautado (celulares, discos duros y computadores) se presume que existen evidencias críticas que permitirán esclarecer el alcance de las acciones, la identidad de otras posibles víctimas y las rutas de distribución del contenido ilegal.

Las diligencias preparatorias incluyen el análisis a fondo de la información digital, un proceso que será supervisado por las autoridades judiciales en las siguientes audiencias.

Se busca confirmar si el
Se busca confirmar si el exconcejal habría instrumentalizado a uno de los dos menores para que atrajera a más adolescentes - crédito archivo Policía Nacional

El caso ha generado conmoción en la región del Centrosur de Caldas por la relevancia política del implicado y el impacto social de los cargos que enfrenta.

Por último, las autoridades insisten en la gravedad de los hechos atribuidos y ratifican el compromiso de llevar el proceso con pleno respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

Pero será un juez el que determine, tras valorar las pruebas y escuchar a las partes, si el exconcejal es culpable o inocente de los delitos señalados.

Temas Relacionados

Captura BogotáExconcejal de CaldasDelitos sexualesMenores de edadExplotación sexual infantilProducción de material pornográficoColombia-Noticias

Más Noticias

Exgobernador Carlos Caicedo aseguró que Gustavo Petro está “secuestrado” y lanzó críticas a Armando Benedetti y Roy Barreras

Las declaraciones del exgobernador de Magdalena se dieron en respuesta a las afirmaciones del presidente colombiano en el pasado Consejo de Ministro

Exgobernador Carlos Caicedo aseguró que

Efemérides: cumpleaños, sucesos y celebraciones de este 27 de noviembre

Hazañas, tragedias, cumpleaños y muertes son los acontecimientos más importantes que pasaron un día como hoy

Efemérides: cumpleaños, sucesos y celebraciones

Tribunal de Bogotá da 24 horas al CNE para responder tutela que busca mantener garantías del Pacto Histórico

La Sala ordenó a las entidades vinculadas entregar sus respuestas de manera inmediata, mientras aclara que la negativa de la medida provisional no anticipa la decisión final sobre los derechos políticos en disputa

Tribunal de Bogotá da 24

El equipo de Pirlo habría pedido que retiren canciones de Blessd en evento de Cali y desata reacciones de los fans

La tensión entre los artistas urbanos aumentó cuando colaboradores de Pirlo solicitaron cambiar la música de Blessd durante una celebración La Juntada de Cali

El equipo de Pirlo habría

Habló abogado de Frisby España luego de que juzgado ordenó bajar publicaciones y su página web: “Esto queda suspendido”

El abogado autorizado en Colombia explicó que Frisby Colombia alegó en España que es competencia desleal que la marca española haga publicidad, mientras haya un conflicto jurídico

Habló abogado de Frisby España
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Explosión en El Patía, Cauca,

Explosión en El Patía, Cauca, dejó un civil muerto y un soldado herido en ataque contra vehículo militar

Alarma en Puerto Gaitán, Meta, por amenazas de muerte a líderes comunales: grupo guerrillero estaría detrás del hostigamiento

Liberan enfermo a comerciante y esposo de funcionaria en Miranda, Cauca: disidencias de las Farc pedían $4.000 millones

Operativo del Ejército dio de baja a cabecilla del Clan del Golfo y las redes no perdonaron: “‘Condorito’ quedó plop”

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

ENTRETENIMIENTO

El equipo de Pirlo habría

El equipo de Pirlo habría pedido que retiren canciones de Blessd en evento de Cali y desata reacciones de los fans

Dua Lipa fue sorprendida cenando en un restaurante de Bogotá junto a su prometido: fans la esperaron por horas para saludarla

La señorita Colombia ganó ‘Miss International 2025′ en Japón: Catalina Duque, nacida en EEUU, había representado a Antioquia en Cartagena

Giovanny Ayala envió emotivo mensaje a los captores de su hijo durante velatón en Villavicencio: “Ellos no, por favor”

La quinta temporada de Stranger Things llega a Bogotá con experiencias y gastronomía del Upside Down

Deportes

James Rodríguez podría seguir en

James Rodríguez podría seguir en el fútbol mexicano: este es el gigante que picaría en punta por su fichaje

Arne Slot, técnico del Liverpool, no quería vender a Luis Díaz al Bayern Múnich: qué fue lo que pasó

Fuertes cruces entre Alfredo Morelos y Teófilo Gutiérrez, en el empate entre Nacional y Junior

Así quedó la tabla de posiciones del cuadrangular A de la Liga Betplay, tras el empate entre Nacional y Junior

Atlético Nacional no pudo ganarle a un Junior con 10 hombres: empate 1-1 en Itagüí por cuadrangulares de la Liga BetPlay