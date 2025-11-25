Triple homicidio en Antioquia: las víctimas fueron ultimadas a bala en un establecimiento

El brutal ataque fue rechazado por las autoridades - crédito Colprensa

El municipio de Yondó, Antioquia, se convirtió en el escenario de un nuevo acto de violencia que tiene en alerta a las autoridades. De acuerdo con versiones preliminares, el ataque armado dejó tres hombres muertos en el interior de un establecimiento comercial durante la tarde del lunes 24 de noviembre de 2025.

La información que circula en los medios locales y las redes sociales indica que las víctimas se encontraban sentadas en una de las mesas del local cuando un sicario ingresó al lugar y abrió fuego impactándolos en repetidas ocasiones, lo que provocó su muerte de inmediato.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El crimen ha generado preocupación entre los habitantes de Yondó, que exigen respuestas ante la creciente inseguridad en la región. Por esta razón, las autoridades reiteraron su compromiso para avanzar en la investigación y dar con el paradero del autor material del triple homicidio.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado identificar a los fallecidos y continúan con las labores investigativas para esclarecer los hechos, mientras que la comunidad se reunió a las afueras del lugar para documentar lo ocurrido con sus celulares.

Ante el revuelo generado por el brutal ataque, la Policía local reiteró que mantiene activa la búsqueda de pistas que permitan determinar tanto la identidad de las víctimas como la del responsable del acto de violencia que terminó en fatalidad y tiene de luto a los familiares de las víctimas.

En desarrollo...