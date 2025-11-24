Colombia

Revelan supuestas conversaciones que vincularían a Francia Márquez con acuerdos entre disidencias y funcionarios del Gobierno

Los mensajes revelados sugieren la participación de la vicepresidenta en gestiones de recursos entre disidencias y la campaña presidencial de 2022, según información obtenida de alias Calarcá

Guardar
Documentos reservados divulgados por Noticias
Documentos reservados divulgados por Noticias Caracol muestran supuestas comunicaciones de miembros de grupos armados , donde se menciona a la vicepresidenta como posible mediadora en temas de financiamiento electoral - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

La noche del domingo 23 de noviembre, la unidad investigativa de Noticias Caracol difundió información acerca de documentos reservados pertenecientes a alias Calarcá.

En ese material se incluyen supuestas comunicaciones que habría mantenido con alias Iván Mordisco, su excolaborador.

Además, emerge una serie de mensajes que sugieren la existencia de información sobre aportes irregulares a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Parte relevante de los contenidos involucra diálogos con alias Iván Mordisco referentes a material probatorio.

En esas conversaciones, se menciona a la vicepresidenta Francia Márquez como posible intermediaria en gestiones de financiación entre el grupo armado y la campaña política.

