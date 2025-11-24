Por supuesta infiltración de las disidencias de ‘Calarcá’ la Procuraduría anunció investigación contra general Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal del Ejército, y Wilmar Mejía, director de Inteligencia del DNI

Documentos analizados durante un año por periodistas apuntan a una conexión directa entre miembros de grupos armados y altos funcionarios estatales, lo que motivó la apertura de una investigación disciplinaria - crédito Colprensa/Sergio Acero y Colprensa

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol llevó a cabo una revisión de archivos clasificados durante aproximadamente un año.

Según la información publicada, estos documentos contienen datos que posibilitan el mapeo de una estructura de relaciones entre líderes de las disidencias de las Farc, identificados bajo el mando de Alexander Mendoza Díaz, alias Calarcá, y altos funcionarios del Estado colombiano.

Debido a las revelaciones difundidas, la Procuraduría General de la Nación iniciará una investigación disciplinaria contra dos personas implicadas en la presunta relación con las disidencias de las Farc, según informó W Radio.

Las personas investigadas son el general Juan Miguel Huertas, actual comandante del Comando de Personal del Ejército, y Wilmar Mejía, responsable de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Entre los elementos revisados durante la investigación se encuentran conversaciones, mensajes de correo electrónico, correspondencia escrita, fotografías y numerosos documentos.

El análisis de este material apunta a una relación directa entre miembros de las disidencias y el general Juan Miguel Huertas, encargado del Comando de Personal del Ejército Nacional, así como con Wilmar Mejía, funcionario de alto rango en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Ambos aparecen como figuras clave en la información presentada públicamente.