Revelan varios errores del Gobierno Petro por querer reemplazar al petróleo y al gas: “Invierten sin obtener resultados”

El gas es clave para la calidad de vida de los colombianos - crédito Colprensa

El sector energético colombiano enfrenta un escenario crítico, caracterizado por un déficit de gas en aumento, la disminución de las reservas de hidrocarburos y una creciente dependencia de las importaciones. Durante la VIII Cumbre del Petróleo, Gas y Energía en Cartagena, líderes del sector y expertos internacionales analizaron los desafíos inmediatos y estratégicos que afronta Colombia en su transición hacia una matriz energética más sostenible.

Por un lado, el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), Frank Pearl, advirtió que el déficit de gas proyectado para el próximo año podría alcanzar cerca de una cuarta parte de la demanda nacional. Según precisó, “tenemos siete años de reserva de petróleo y cerca de seis años de reserva de gas, es una cifra muy baja. La actividad en el sector ha caído en los últimos años. Este año importamos cerca de 17% de la demanda nacional de gas y el año entrante vamos a importar 25%”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Pearl resaltó la urgencia de revisar el marco regulatorio e incentivar nuevas inversiones para revertir esta tendencia y mantener el aporte macroeconómico y fiscal del sector, que representa el 16% de la inversión extranjera directa, aporta $8 billones en regalías y más del 20% de los ingresos de la Nación.

El Gobierno Petro insiste en no firmar nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo y gas - crédito Luisa González/Reuters

Entretanto, el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo (Acggp), Flover Rodríguez Portillo, Flover, enfatizó en que la discusión sobre el futuro energético debe involucrar tanto al sector público y privado como a las comunidades locales. “La exploración no es solo un tema técnico. Es un tema de país, de planificación y de seguridad energética”, afirmó. Asimismo, el directivo insistió en que el conocimiento del territorio es fundamental para protegerlo y gestionarlo adecuadamente, y que la exploración de recursos puede ser compatible con la protección ambiental y el desarrollo social, siempre que se realice bajo marcos regulatorios sólidos y con participación comunitaria.

Trilema energético y desafíos de la transición en Colombia

Ante esto, Infobae Colombia dialogó con el managing director & partner de la firma de consultoría BCG, Álvaro Martínez de Bourio, que hizo un análisis sobre los retos, oportunidades y estrategias que el país debe considerar para asegurar su seguridad energética y avanzar en la transición. El experto planteó que la transición energética en Colombia implica equilibrar los tres vértices del denominado “trilema energético”: seguridad de suministro, asequibilidad de la energía y sostenibilidad.

“Si nos concentramos únicamente en la sostenibilidad ambiental, por ejemplo, apostando solo por energías limpias, podríamos poner en riesgo la seguridad energética y la asequibilidad”, advirtió.

Álvaro Martínez de Bourio, director & partner de la firma de consultoría BCG, intervino en la VIII Cumbre de Petróleo, Gas y Energía con la charla "Geopolítica y sus impactos en la Matriz Energética Regional" - crédito bcgincolombia/Instagram

Citó el caso europeo tras la guerra en Ucrania, donde la dependencia del gas ruso y la eliminación de otras fuentes provocaron un alza drástica en los precios de la energía. Para el consultor, la transición debe avanzar a un ritmo que permita garantizar el suministro, mantener precios accesibles y, al mismo tiempo, avanzar hacia una matriz más limpia. Aunque Colombia ya cuenta con una matriz de generación mayoritariamente limpia, enfrenta retos como la escasez de gas y la creciente dependencia de las importaciones.

El papel del gas y la seguridad energética

Al mismo tiempo, destacó que la confiabilidad del suministro eléctrico colombiano depende en gran medida del gas, dado que la matriz energética nacional se apoya principalmente en la hidroelectricidad, una fuente limpia y barata pero sujeta a la variabilidad climática.

“Siempre se ha necesitado un energético de respaldo, tradicionalmente el gas”, afirmò. Tras el apagón de los años 90, Colombia invirtió en generación térmica, pero en la actualidad el gas escasea y no se prevé una mejora a corto plazo. El especialista señaló que la solución pasa por asegurar mayores volúmenes de gas a precios asequibles, lo que implica planificar una combinación de gas importado, nuevos desarrollos y gas offshore. Aunque el gas ya no será tan barato como antes, la meta es mantener su asequibilidad y, en paralelo, ampliar la participación de energías renovables, que requieren respaldo por su intermitencia.

Según expertos, Ecopetrol debe estar en el centro de la transición energética - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Hidrógeno: potencial y limitaciones

Consultado sobre el papel del hidrógeno en la descarbonización de sectores como la minería y el transporte, Martínez de Bourio sostuvo que debe considerarse como una opción dentro de un portafolio tecnológico más amplio.

“El hidrógeno verde, producido 100% con energías renovables, aún no muestra señales de ser económicamente competitivo en el corto plazo”, afirmó. Aunque considera que tiene sentido seguir con la exploración de su potencial, advirtió que es poco probable que el hidrógeno sea la única solución ni tan prometedora como se pensaba hace algunos años. Para èl, una transición resiliente implica mantener abiertas diferentes opciones tecnológicas y no apostar todo a una sola alternativa.

Digitalización e inteligencia artificial en el sector energético

El managing director & partner de la firma de consultoría BCG tambièn identificó la digitalización y la inteligencia artificial (IA) como factores transformadores para la eficiencia y competitividad del sector energético colombiano. “El impacto será transformacional”, aseguró. Dijo que la primera ola de digitalización, basada en información en tiempo real y datos para la toma de decisiones, ya generó cambios importantes en la última década. Ahora, la llegada de la IA y la inteligencia artificial generativa promete impulsar aún más la eficiencia, productividad y agilidad, especialmente en un contexto de precios bajos.

La digitalización llegó para quedarse y muchas empresas de servicios públicos dejaron de emitir facturas en papel - crédito Vanti

Resaltó que la diferencia entre las empresas del futuro radicará en quién adopte de manera efectiva estas tecnologías y quién no. No obstante, advirtió que “muchas compañías invierten sin obtener resultados”, por lo que es esencial elegir bien los casos de uso y tener un plan de acción claro para su implementación.

Estrategias para atraer inversiones y visión integral

En cuanto a la atracción de inversiones en proyectos de energía sostenible, recomendó garantizar seguridad jurídica y claridad institucional, así como una articulación efectiva de la política pública del sector energético. “La generación, la transmisión y la política pública deben estar coordinadas. Si no hay claridad en incentivos, licenciamiento o infraestructura los proyectos se retrasan y la ecuación no cierra”, explicó.

Insistió en que no se puede impulsar solo la generación si la transmisión no está lista o si no existe claridad regulatoria, y que se requiere una visión integral del desarrollo energético. Además, consideró un error pensar en el desarrollo de renovables como un proceso aislado.