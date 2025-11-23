Esposa de Miguel Ángel del Río se refirió a las acusaciones de violencia física en contra del abogado: “Eso es absolutamente falso”

El abogado Miguel Ángel del Río contrajo matrimonio con Railin Yépez en febrero de 2025 - crédito Colprensa/@elyjeims/IG

La abogada Railin Elizabeth Yépez, esposa de Miguel Ángel del Río, afirmó que no va “a permitir que nadie manche con mentiras el nombre de mi marido”.

Según detalló Yépez a Cambio, ella y su esposo han enfrentado “hostigamiento mediático sistemático”, que atribuye a la expareja de Del Río, que, en la última semana, denunció públicamente un supuesto caso de agresión física.

Railin Yépez sostuvo que las acusaciones buscan dañar la reputación del abogado, a quien describe como un profesional comprometido con la defensa de los derechos humanos y la protección de las mujeres.

“No puedo permitir que se instrumentalice, de manera irresponsable, una causa tan seria como la violencia contra la mujer para intentar desprestigiar a un hombre cuya trayectoria evidencia un compromiso firme con la defensa de los derechos humanos”, enfatizó a Cambio.

Yépez explicó al citado medio que la controversia tiene origen económico y se relaciona con la sociedad comercial que mantenía su esposo con la denunciante, exnovia de Del Río.

“Los hechos permiten inferir que existe un interés que ha derivado en una serie de actuaciones orientadas a instrumentalizar la visibilidad pública de mi esposo, con el fin de proyectar una narrativa de victimización en los medios de comunicación”, declaró.

Añadió que, si bien siempre respetó los vínculos profesionales de Miguel Ángel, la relación societaria se tornó “insostenible debido a las constantes groserías y amenazas de esta mujer hacia mi esposo”.

La esposa del abogado relató que los conflictos se intensificaron tras su llegada a Colombia en septiembre de 2024, fecha en la que asistió a una cena de bienvenida junto a familiares y amigos de Miguel Ángel del Río.

Según la entrevista recogida por Cambio, Yépez aseguró: “Los inconvenientes comenzaron cuando llegué a Colombia en septiembre de 2024. Mi esposo organizó una cena de bienvenida… y al enterarse, ella envió mensajes de tono ofensivo tanto a su propia familia como a Miguel Ángel”.

Declaró que la situación escaló a presiones y exigencias que excedieron el ámbito profesional, pasando al plano personal.

Sobre la naturaleza de la relación entre Del Río y su exnovia, la esposa detalló que el vínculo sentimental culminó en 2022 y que la interacción se mantuvo por razones profesionales.

Aseguró tener pruebas de que la otra parte mantenía una relación paralela durante ese tiempo y añadió: “Miguel era el alma y vida de esa firma y trabajaba día y noche, mientras ella solo se preocupaba por disfrutar su vida y su juventud”.

Resaltó, además, que tras concluir el año sabático de su exsocia, Del Río gestionó medidas de seguridad para ella, como asignar un vehículo blindado privado.

Frente a las acusaciones de violencia física presentadas por la exnovia, la esposa de Del Río respondió: “Eso es absolutamente falso. La única forma de violencia que he podido constatar, tanto por las pruebas que hemos recopilado como por mi propia experiencia, es la que ella ha ejercido y continúa ejerciendo en contra de mi esposo y de mí”.

Cambio consignó que Yépez interpuso denuncias por injuria, calumnia y amenazas ante la Fiscalía General de la Nación.

Ante la consulta sobre acciones legales, Yépez confirmó en entrevista al citado medio que existen denuncias por extorsión, así como procesos penales, civiles y comerciales en curso. Denunció, además, el uso indebido del nombre y la imagen de Del Río en la página web profesional, lo que, según afirmó, busca captar clientes mediante engaño.

Para Railin Elizabeth Yépez, todo el episodio constituye una campaña de desprestigio cuyo fin es perjudicar la honra de Miguel Ángel del Río y la suya, apelando a lo mediático y judicial.

“Yo, en cambio, estoy saliendo a defender mi nombre y el de mi familia pero, a diferencia de ella, lo hago con pruebas documentales en la mano que sustentan cada una de mis afirmaciones en esta entrevista”, concluyó.