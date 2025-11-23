Colombia

Ante pelea con Bruce Mac Master, embajador de China dio por terminado el “show”, pero no lo bajan de “vergüenza”

La controversia por los aranceles a insumos textiles expuso tensiones diplomáticas y reavivó el debate sobre la protección de la producción local

Guardar
Zhu Jingyang, embajador de China
Zhu Jingyang, embajador de China en Colombia, es bastante activo en redes sociales. En X cuenta con más de 72.000 seguidores - crédito John Paz/Colprensa

La modificación de los aranceles para la importación de hilos y textiles, medida del Gobierno Petro, generó reacciones en redes sociales y provocó la intervención de líderes de opinión, que analizaron el impacto de este altercado en las relaciones bilaterales y en la política económica del país. Uno de los cruces más fuertes el del presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, y el embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, que desató un debate sobre los límites de la diplomacia y la defensa de la industria nacional.

El origen de la disputa se remonta a la publicación de un decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que modificó los aranceles para la importación de materias primas destinadas a la industria textil. Mac Master advirtió en redes sociales que la medida podría poner en riesgo 8.000 empleos directos y 30.000 indirectos en Colombia, algo que indicó la Confederación General del Trabajo (CGT), que también criticó la norma.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La preocupación del líder gremial se centró en la amenaza que representa la competencia internacional, en especial de países como China, para el aparato productivo nacional. Por supuesto, la respuesta de Zhu Jingyang fue inmediata.

Tras la firma del Decreto
Tras la firma del Decreto 1197 de 2025 desaparece el mercado interno de la fibra de algodón, estimado en 20.000 toneladas, alertò Conalgodòn - crédito Conalgodón/Diagonal

El embajador defendió la medida al argumentar que beneficiaría a los consumidores colombianos y criticó lo que consideró una postura proteccionista de la industria local. Dicha intervención fue percibida por el dirigente empresarial como una intromisión en los asuntos internos del país y una falta de respeto hacia el debate nacional. Por eso, expresó su inconformidad al señalar que “confunde usted la libertad de expresión de las redes sociales con el respeto que esperamos por los debates internos de nuestra nación”.

Toque de porcelana

Zhu Jingyang no se quedó callado y, sin mencionar al presidente de la Andi, publicó mensajes en los que utilizó expresiones como “los mosquitos molestan”, pero forman parte de la vida diaria, y en otro hilo aludió al término chino “pengci”, que significa “toque de porcelana” y se emplea para describir a quienes exageran o se victimizan para obtener algún beneficio. Las metáforas, interpretadas como descalificaciones veladas, fueron vistas por muchos usuarios en la red social X como un comportamiento inusual e irrespetuoso para un representante diplomático.

Ante estas publicaciones, el dirigente respondió con firmeza. Por ejemplo, el 23 de noviembre, afirmó que el embajador se equivocaba al recurrir a la ridiculización en lugar de emplear argumentos sólidos y respeto. Remarcó que ni la riqueza ni la capacidad productiva de China justifican ese tipo de actitudes y recordó que Colombia ha sido un país abierto a los productos y ciudadanos chinos.

Bruce Mac Master, presidente de
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dijo que en ningún momento ha atacado al embajador de China en Colombia - crédito crédito @BruceMacMaster/X

Insistió en el derecho y la obligación de los colombianos de defender su industria frente a prácticas de comercio desleal, que afectan directamente a los trabajadores y empresas nacionales.

“Es razonable que defendamos nuestros puestos de trabajo y lo seguiremos haciendo sin atacarlo a usted personalmente, ni lo que usted representa. Esperamos lo mismo de usted, así como de todos los representantes diplomáticos en Colombia”, manifestó Mac Master.

Final del show

La reacción del embajador no se hizo esperar. Zhu Jingyang, en un nuevo mensaje, sostuvo: “Con respeto, dar una observación/opinión diferente a la suya no es burlarse o dar lección a nadie, no a usted ni menos a quienes se sienten o no representados por usted, es invitar a reflexionar y a sacar conclusiones propias. Respeto su opinión y doy por finalizado este show, tal como acordamos”.

Zhu Jingyang, embajador de China
Zhu Jingyang, embajador de China en Colombia, dijo que respeta la opinión de Bruce Mac Master - crédito @Zhu_Jingyang/X

El altercado no pasó desapercibido para otros líderes de opinión. El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, expresó su respaldo al empresario colombiano y criticó la actitud del embajador con un contundente: “¡Qué vergüenza de embajador! ¡¡Así no!!”.

Por su parte, el mercadólogo Andrés Tello consideró que la comparación de un líder gremial con un “mosquito” no era un simple malentendido, sino un desliz diplomático que minimizaba un debate legítimo sobre la industria colombiana.

Tello enfatizó que la defensa de los intereses nacionales no constituye un “show” y que la diplomacia debe ejercerse con argumentos, no con metáforas zoológicas. Además, recordó que, aunque China es un socio estratégico, esto no le otorga derecho a ridiculizar a quienes advierten sobre los riesgos para la producción local.

Soberanía política de Colombia

Entretanto, el abogado Martin Eduardo Botero, especialista en derecho internacional europeo, criticó la falta de reacción de la Cancillería colombiana y destacó que fue el presidente de la Andi quien asumió la defensa de la soberanía política del país. Considera que la respuesta de Mac Master fue elegante, firme y diplomáticamente adecuada, al marcar un límite claro sin romper las formas.

Botero remarcó que Colombia no acepta “comentarios aclaratorios” disfrazados de neutralidad y no permitirá que ningún embajador utilice el territorio nacional para influir en debates internos.

Temas Relacionados

ChinaEmbajada de ChinaAndiBruce Mac MasterColombia-EconomìaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO - Medellín vs. Nacional: clásico Paisa en la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

El primero de cuatro clásicos paisas que se vivirán entre noviembre y diciembre en el fútbol colombiano comenzará a perfilar a uno de los posibles finalistas del segundo semestre de la Liga

EN VIVO - Medellín vs.

María Fernanda Cabal también apuntó a Gustavo Petro, por lo que sería el maltrato a la fuerza pública: “El respeto no se exige, se gana”

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático no ocultó su molestia por la manera en que el jefe de Estado estaría, según ella, irrespetando a los altos oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía, a raíz del reciente incidente en Cali

María Fernanda Cabal también apuntó

7 presos se fugaron de un CAI en pleno casco urbano de Soledad, Atlántico: ya hay recapturados

Al parecer, los retenidos lograron hacer un hueco en el techo del sitio en el que permanecían detenidos, logrando huir sin llamar mucha atención por parte de las autoridades

7 presos se fugaron de

Argentino reveló cuál es el acento más bonito de Colombia: no está en Medellín, ni en Bogotá

El creador de contenido también reveló cuál es la ciudad más caótica y la mejor arepa del país

Argentino reveló cuál es el

Caso Jaime Esteban Moreno: Fiscalía y defensa de Juan Carlos Suárez exploran negociación en el proceso por homicidio

Representantes legales de los familiares de la víctima insisten en que cualquier acuerdo judicial debe reflejar la gravedad del delito y garantizar reparación real

Caso Jaime Esteban Moreno: Fiscalía
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: disidencias de las Farc

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

ENTRETENIMIENTO

Las más contagiosas: estas son

Las más contagiosas: estas son las 10 canciones de K-pop más populares en iTunes Colombia

Prime Video Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

Una película de navideña de 31 minutos está entre las más vistas de Prime Video Colombia

Top de las mejores películas de Netflix en Colombia

Actor de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ reveló que su vida estuvo en riesgo: “Me puso la pistola en la frente”

Deportes

EN VIVO - Medellín vs.

EN VIVO - Medellín vs. Nacional: clásico Paisa en la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Así fue el último triplete de Hugo Rodallega en el futbol profesional colombiano: lo hizo con un club histórico

Hinchas del América de Cali se van en contra de la barra Barón Rojo Sur tras finalizar propuesta en contra de los directivos

Andrés Escobar pudo quedarse en Estados Unidos luego de que eliminarán a Colombia del Mundial de 1994: esta fue la revelación de un periodista

Así quedó el palmarés de campeones de la Copa Sudamericana tras el título de Lanus: Santa Fe, el único equipo colombiano