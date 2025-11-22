Westcol reaccionó a la tiradera entre Pirlo y Blessd: explicó por qué no reacciona en vivo

Westcol habló sobre la tiradera entre Pirlo y Blessd y explica por qué no reacciona en vivo - crédito @blessd @pirloconpowerr y @westcol/ Instagram

La escena urbana colombiana está encendida tras la reciente tiradera entre Pirlo y Blessd, un enfrentamiento musical que ha sacudido las redes y que, como era de esperarse, puso en el ojo del huracán a otros artistas, mánagers y creadores de contenido que han tenido nexos, polémicas o historias previas con los protagonistas.

Uno de ellos es Westcol, el cual decidió abordar el tema en su más reciente transmisión en vivo a través de su canal en Kick, donde explicó por qué no ha reaccionado oficialmente a la disputa y dio su visión sobre lo que está ocurriendo.

El ‘streamer’ paisa habló sin filtros, reconociendo que cualquier reacción suya sería interpretada como un ataque o un acto de “lambonería”, razón por la cual optó por mantenerse al margen públicamente desde el momento en que salieron las dos canciones.

“Bro, es que yo la verdad no reacciono porque… cuando usted reacciona aquí en la posición que yo estoy, la gente va a decir que es rabia. Entonces uno no puede reaccionar”, afirmó Westcol, mientras explicaba que la presión social le impide dar una opinión que sea percibida como neutral: “Si yo digo que es mala, rabia; si digo que es buena, lambón”.

Westcol aseguró que disfruta de estas confrontaciones musicales siempre y cuando no trasciendan al ámbito personal o familiar, pues destacó que las tiraderas hacen parte del entretenimiento en el género urbano.

“Yo esto lo veo como contenido… a mí me gusta hasta un punto que no llegue a afectar ya, marica, calle… problemas personales o familiares”, expresó el también empresario.

Además, dejó claro que no se siente aludido por los dardos indirectos que han surgido en medio del conflicto, pues en unas partes de la canción Pirlo lo menciona o hace referencia a situaciones en las que ha estado involucrado Westcol.

“Que me tiró… A mí me vale una verga. Yo soy streamer, brother. Soy streamer, papi, yo desde mi casa estoy tranquilo. Yo ya hace rato la hice, yo estoy relajado”, respondió el paisa.

Incluso, señaló que ya existen clips falsos que lo muestran supuestamente reaccionando a la tiradera, los cuales acumulan cientos de miles de ‘likes’ porque esperan que demuestre estar en discordia, pero para él, eso demuestra que su verdadera opinión sería imposible de interpretar de forma imparcial.

“Si la gente está así con un video falso… yo no me imagino cómo se van a poner cuando yo reaccione”, mencionó.

Durante la transmisión, Westcol también se refirió a su relación personal con Pirlo, recordando que tuvieron un conflicto previo y sin rodeos, afirmó que a partir de eso nació la tiradera de la actualidad. Además, contó que intentaron tener una conversación para aclarar temas pendientes, pero nunca se concretó.

“Pirlo está muy claro y él sabe que la pelea que tuvo conmigo es porque es un drogadicto. Eso él lo sabe... Yo una vez hablé con él en privado y le dije: ‘Papi, entonces, ¿qué? ¿Vamos a hablar las vueltas?’. Nunca terminamos en nada”, reveló.

Pese a eso, reconoció el talento del artista en las tiraderas e insinuó que Pirlo aún no ha mostrado todo su potencial y que lo que viene podría ser más explosivo.

“Vea, yo algo que le voy a reconocer a Pirlo… siento que el hecho de tirarse respetando esa línea es una chimba. Mientras sea musical, enciéndase todo el hijueputa mundo. La primera tiradera no es tan buena, pero porque él no quiso. Tiró ahí para que mordieran y tiene algo más pesado”, aseguró el antioqueño.

Aunque aseguró que no fue blanco principal, admitió que sí le cayó “un pedazo de caca” en la letra, pero minimizó la contundencia de los ataques hacia él.

“También me tiraron una esquirla… que me pierdo en un bosque. Imagínese eso, huevón. A mí no me acribillaron. Me tiraron muy tranquilo”, reaccionó sobre lo que dice Pirlo de él en la tiradera titulada El Ficticio.

Finalmente, el streamer se refirió también a las críticas que ha recibido Blessd, especialmente por quienes consideran que su respuesta fue “suave” y defendió el gesto del artista al meterse en el juego de las tiraderas pese a su nivel de exposición.

“La gente en los comentarios está acribillando al Bendi. Le han dado duro. El Bendito es un fósforo, una papeleta. Ese marica es el único que está en la posición que está y se pone a responder”, puntualizó.