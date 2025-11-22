Colombia

Westcol reaccionó a la tiradera entre Pirlo y Blessd: explicó por qué no reacciona en vivo

El ‘streamer’ paisa contó los motivos detrás de su decisión de no opinar públicamente sobre el enfrentamiento musical y advirtió que lo mejor de la batalla musical aún está por llegar a la escena urbana colombiana

Guardar
Westcol habló sobre la tiradera
Westcol habló sobre la tiradera entre Pirlo y Blessd y explica por qué no reacciona en vivo - crédito @blessd @pirloconpowerr y @westcol/ Instagram

La escena urbana colombiana está encendida tras la reciente tiradera entre Pirlo y Blessd, un enfrentamiento musical que ha sacudido las redes y que, como era de esperarse, puso en el ojo del huracán a otros artistas, mánagers y creadores de contenido que han tenido nexos, polémicas o historias previas con los protagonistas.

Uno de ellos es Westcol, el cual decidió abordar el tema en su más reciente transmisión en vivo a través de su canal en Kick, donde explicó por qué no ha reaccionado oficialmente a la disputa y dio su visión sobre lo que está ocurriendo.

El ‘streamer’ paisa habló sin filtros, reconociendo que cualquier reacción suya sería interpretada como un ataque o un acto de “lambonería”, razón por la cual optó por mantenerse al margen públicamente desde el momento en que salieron las dos canciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Bro, es que yo la verdad no reacciono porque… cuando usted reacciona aquí en la posición que yo estoy, la gente va a decir que es rabia. Entonces uno no puede reaccionar”, afirmó Westcol, mientras explicaba que la presión social le impide dar una opinión que sea percibida como neutral: “Si yo digo que es mala, rabia; si digo que es buena, lambón”.

La sincera opinión de Westcol sobre Pirlo y Blessd: “Que se sigan tirando, esto es puro entretenimiento” - crédito @sofia.clips1/tiktok

Westcol aseguró que disfruta de estas confrontaciones musicales siempre y cuando no trasciendan al ámbito personal o familiar, pues destacó que las tiraderas hacen parte del entretenimiento en el género urbano.

Yo esto lo veo como contenido… a mí me gusta hasta un punto que no llegue a afectar ya, marica, calle… problemas personales o familiares”, expresó el también empresario.

Además, dejó claro que no se siente aludido por los dardos indirectos que han surgido en medio del conflicto, pues en unas partes de la canción Pirlo lo menciona o hace referencia a situaciones en las que ha estado involucrado Westcol.

Que me tiró… A mí me vale una verga. Yo soy streamer, brother. Soy streamer, papi, yo desde mi casa estoy tranquilo. Yo ya hace rato la hice, yo estoy relajado”, respondió el paisa.

Incluso, señaló que ya existen clips falsos que lo muestran supuestamente reaccionando a la tiradera, los cuales acumulan cientos de miles de ‘likes’ porque esperan que demuestre estar en discordia, pero para él, eso demuestra que su verdadera opinión sería imposible de interpretar de forma imparcial.

Westcol revela detalles de su historia con Pirlo y lanza indirectas sobre el futuro de la tiradera - crédito @sara__clips/tiktok

“Si la gente está así con un video falso… yo no me imagino cómo se van a poner cuando yo reaccione”, mencionó.

Durante la transmisión, Westcol también se refirió a su relación personal con Pirlo, recordando que tuvieron un conflicto previo y sin rodeos, afirmó que a partir de eso nació la tiradera de la actualidad. Además, contó que intentaron tener una conversación para aclarar temas pendientes, pero nunca se concretó.

Pirlo está muy claro y él sabe que la pelea que tuvo conmigo es porque es un drogadicto. Eso él lo sabe... Yo una vez hablé con él en privado y le dije: ‘Papi, entonces, ¿qué? ¿Vamos a hablar las vueltas?’. Nunca terminamos en nada”, reveló.

Pese a eso, reconoció el talento del artista en las tiraderas e insinuó que Pirlo aún no ha mostrado todo su potencial y que lo que viene podría ser más explosivo.

“Vea, yo algo que le voy a reconocer a Pirlo… siento que el hecho de tirarse respetando esa línea es una chimba. Mientras sea musical, enciéndase todo el hijueputa mundo. La primera tiradera no es tan buena, pero porque él no quiso. Tiró ahí para que mordieran y tiene algo más pesado”, aseguró el antioqueño.

Westcol rompe el silencio sobre la tiradera entre Pirlo y Blessd - crédito @juliana__clips/tiktok

Aunque aseguró que no fue blanco principal, admitió que sí le cayó “un pedazo de caca” en la letra, pero minimizó la contundencia de los ataques hacia él.

“También me tiraron una esquirla… que me pierdo en un bosque. Imagínese eso, huevón. A mí no me acribillaron. Me tiraron muy tranquilo”, reaccionó sobre lo que dice Pirlo de él en la tiradera titulada El Ficticio.

Finalmente, el streamer se refirió también a las críticas que ha recibido Blessd, especialmente por quienes consideran que su respuesta fue “suave” y defendió el gesto del artista al meterse en el juego de las tiraderas pese a su nivel de exposición.

La gente en los comentarios está acribillando al Bendi. Le han dado duro. El Bendito es un fósforo, una papeleta. Ese marica es el único que está en la posición que está y se pone a responder”, puntualizó.

Temas Relacionados

WestcolPirloBlessdTiradera PirloTiradera BlessdEl ficticioColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Comienza implementación de grupos de WhatsApp del Distrito para la recolección de basuras en Bogotá

Autoridades buscan aumentar la eficacia de los servicios de aseo a través de avisos digitales personalizados y supervisión en sectores específicos

Comienza implementación de grupos de

Tarjetas amparadas de Petro y su equipo retiraron 757 millones en efectivo en dos años, según el reporte de la Uiaf

Las operaciones bancarias vinculadas al mandatario y tres colaboradoras muestran un flujo de fondos significativo, con la mayoría de los retiros realizados por titulares de tarjetas asociadas, según datos oficiales publicados tras solicitud del presidente

Tarjetas amparadas de Petro y

Denuncian irregularidades por parte del Gobierno en la entrega de predios en el Valle del Cauca

Existen familias y comunidades que han ocupado predios durante décadas, estableciendo cultivos y desarrollando actividades productivas en terrenos administrados por la SAE; sin embargo, han sido presionadas para abandonar los predios

Denuncian irregularidades por parte del

Para el Metro de la 80 en Medellín usan maquinaria alemana que no se ha usado antes en Colombia y agiliza la construcción

El proyecto de trenes eléctricos en la capital de Antioquia, según vocero, ha incorporado maquinaria que ayudarán a mejorar la construcción en Colombia

Para el Metro de la

Exembajadores advierten sobre borrador que elimina requisitos para diplomáticos: “altamente inconveniente”

Camilo Reyes Rodríguez y Luis Gilberto Murillo alertan que la propuesta podría debilitar la profesionalización de la Cancillería y afectar la representación de Colombia en el exterior

Exembajadores advierten sobre borrador que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Colegio se pronunció luego de

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

Asesinaron a un canadiense en Medellín: el hombre era testigo federal en Estados Unidos y el FBI ofrece $6 millones de recompensa por los sicarios

JEP reveló cómo oficiales del Ejército habrían manipulado a la FAC para montar escenas de falsos positivos

ENTRETENIMIENTO

Sara Corrales revela la rutina

Sara Corrales revela la rutina que diseñó para el embarazo y mantener su figura: “Me conecta, me fortalece”

Giovanny Ayala hace contundente petición al presidente Petro tras el secuestro de su hijo Miguel en el Cauca: “Ellos no están en esta guerra”

Exseñorita Medellín aclara si las reinas están obligadas a usar ciertos vestidos y analiza el traje de baño de Vanessa Pulgarín en Miss Universo

Pichingo habló de las rivalidad entre las celebridades en ‘Masterchef Celebrity’ y lo que piensa de las polémicas en las redes sociales

Reaparece Lady Tabares junto a director de ‘La vendedora de rosas’, el reencuentro emocionó a seguidores: “Los queremos mucho”

Deportes

Alejandro Restrepo recibió dura sanción

Alejandro Restrepo recibió dura sanción tras protagonizar pelea que provocó su expulsión en el Junior vs. Medellín

Bayern Múnich, con Luis Díaz como titular, volvió a la Bundesliga con goleada: 6-2 ante Friburgo por la fecha 11

Richard Ríos sonríe: así fue su estreno goleador con el Benfica en la Copa de Portugal

Teófilo Gutiérrez elogió a Jhon Jáder Durán: “Es uno de los mejores de Colombia”

Se define la final de la Copa Sudamericana: hora y dónde ver Lanús vs. Atlético Mineiro en Colombia