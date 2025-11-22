Con libertad y en camionetas de lujo, expusieron como se mueven los comandantes de las disidencias en el Cauca

En redes sociales exponen como se movilizan los comandantes del Estado Mayor Central en el Cauca - crédito Red social X

Tras los bombardeos que realizó el Ejército Nacional contra campamentos de las disidencias de “Iván Mordisco”, el comandante del Estado Mayor Central reapareció para indicar que el Gobierno nacional sería responsable de las acciones del grupo armado.

Después de ello, las disidencias atacaron a la fuerza pública y la población civil en varias zonas del Cauca; además, se presume que serían los responsables del secuestro de Miguel Ayala, hijo del artista Giovanny Ayala.

Ante esta situación, entidades y civiles en el departamento del Cauca piden que el Estado no los abandone y que las Fuerzas Militares defiendan la integridad de la población civil en la región.

Disidentes se mueven en camionetas de lujo en el Cauca

Locales expusieron las camionetas en las que se mueven los disidentes en la región - crédito Montaje Infobae (AFP/Red social X)

En medio de la tensa situación que se vive en varios municipios del Cauca, en redes sociales se hizo viral un video con el que los locales exponen como se movilizan en camionetas de lujo los disidentes de las Farc.

En la grabación, que fue realizada en Jambaló, se observa como varias camionetas pasan cerca de un grupo de personas, que ya tienen conocimiento que en ellas se transportan comandantes del Estado Mayor Central con total libertad.

En los comentarios, usuarios cuestionaron el accionar del Gobierno nacional y las Fuerzas Militares en la región, puesto que denuncias de esta índole han sido expuestas en más de una ocasión.

“Esa es la paz total que prometió Petro, pero con los criminales”, “Ellos se mueven con libertad, nadie les dice nada, pero si fuera una protesta ahí, si hay autoridades” o “Que pueden hacer los que viven ahí, el ejército aparece a ratos y los guerrilleros los intimidan. Les toca hacer caso”, son algunos de los comentarios al respecto.

Los ataques han dejado sin luz a toda la población de Jambaló - crédito Alcaldía de Jambaló

Los ataques de las disidencias en el Cauca

En Suárez se registró un ataque con explosivos en el que murió una ciudadana ecuatoriana y un menor de edad; además, las Fuerzas Militares denunciaron que el grupo armado perpetró varios ataques con fusiles en la región.

De la misma forma, en Jambaló se reportó un ataque contra la fuerza pública con drones que afectó el sistema de electricidad del municipio, el cual hasta el momento se mantiene sin luz ni comunicación telefónica.

En diálogo con WRadio, el alcalde de Suárez, César Cerón, describió lo que vivieron los habitantes del municipio durante el ataque contra la estación de Policía.

Cerón rechazó la violencia que se registra en la región y afirmó que esta solo afecta a la población civil, especialmente a quienes viven del comercio en el centro de Suárez.

Disidencias han perpetrado varios ataques en el Cauca - crédito Red social X

El alcalde municipal denunció la realidad que viven en varias veredas de la zona, tomando como ejemplo lo que pasa en El Amparo, en donde los menores de edad han dejado de asistir a clases por miedo a ser asesinados en el fuego cruzado de los combates.

“Hay una escuela donde los niños no asisten a clases, la población está confinada, no pueden ir a las fincas, porque los grupos armados o el ejército disparan de un lado o de otro en medio de las confrontaciones”.

De la misma forma, recordó que la Defensoría del Pueblo ha emitido hasta 18 alertas sobre la violencia en la zona, pero varios de estos llamados no son escuchados.

“Pedimos que esa alerta se haga efectiva y que no se quede en el papel. De nada nos sirve a los alcaldes que salga una alerta de la Defensoría y que parecía que solo son recomendaciones no vinculantes y que el Gobierno no atiende. Yo como alcalde no sé ya más qué hacer, la situación se desbordó, se salió del control”.