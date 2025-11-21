Vanessa Pulgarín habló de su paso por Miss Universe 2025 y de haber quedado en el top 12: “No se imaginan todo lo que hice”

Primeras palabras de Vanessa Pulgarín tras Miss Universo 2025: “Estoy muy orgullosa, los llevo en el corazón” - crédito REUTERS/Chalinee Thirasupa

La edición 74 del certamen Miss Universo concluyó con Fátima Bosch, representante de México, ganando la corona tras una competencia reñida en la que la colombiana Vanessa Pulgarín quedó fuera del top 5.

Pulgarín avanzó hasta el grupo de 12 semifinalistas y su desempeño generó una amplia repercusión entre el público colombiano, que destacó su desparpajo, seguridad y carisma en la competencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras el desenlace del concurso, Pulgarín acudió a sus redes sociales para compartir un mensaje dirigido a sus seguidores y agradecer el apoyo recibido durante la competencia. “Hello everyone. Estoy demasiado feliz. Quiero decirles que muchas gracias a todos los que se están tomando el tiempo de darme palabras extraordinarias y hermosas”, expresó en un video difundido poco después de conocerse los resultados.

La representante de Colombia mostró satisfacción con su participación en el evento y destacó el impacto personal que vivió durante la contienda.

“Agradezco a Dios por esta experiencia. Estoy muy agradecida. Las personas aquí son seres humanos extraordinarios; muchos se me acercan llorando, preocupados por mí, pero yo estoy súper tranquila”, afirmó Pulgarín, quien mencionó sentirse “orgullosa” de su actuación y del proceso recorrido.

La representante nacional compartió su sentir después del certamen de belleza, expresó gratitud por la experiencia - crédito @vanepulgarin/ Instagram

Pulgarín también subrayó el valor de su presencia en el certamen y resaltó el orgullo por haber portado la banda nacional. “No se imaginan todo lo que hice para hacer una excelente representación. Llevé a Colombia en mi pecho con mucho orgullo. Solo gratitud y felicidad”, indicó la antioqueña.

Al reflexionar sobre la experiencia vivida, sostuvo que participar en Miss Universo resultó transformador para su vida. “De verdad, esta experiencia es inolvidable. Sacó una versión de Vanessa que ni yo conocía, y wow… estoy muy orgullosa. Los amo demasiado, los llevo en el corazón”, insistió en su mensaje de agradecimiento.

En una publicación posterior en su cuenta de Instagram, Vanessa Pulgarín compartió imágenes de su paso por el certamen acompañadas de un mensaje a manera de despedida. “Miss Universe fue un sueño que viví con el alma. No existen suficientes palabras para agradecer cada abrazo, cada mensaje, cada persona que caminó conmigo en este proceso. Me llevo aprendizajes, amistades, crecimiento y una certeza profunda: siempre vale la pena creer, trabajar y amar lo que uno hace. Los amo y gracias por tanto ♥️”.

Vanessa Pulgarín celebra su paso por Miss Universe 2025 tras avanzar al grupo de las doce semifinalistas, agradeciendo el apoyo recibido y mostrando orgullo por representar a Colombia - crédito @missuniverse - @vanepulgarin/Instagram

Finalmente, Pulgarín cerró su intervención digital con nuevas muestras de gratitud. “Gracias, de corazón, por acompañarme en este capítulo tan mágico de mi vida”, concluyó la representante de Colombia, cerrando así su participación en uno de los certámenes de belleza de mayor relevancia internacional.

Vanessa cautivó en Miss Universe 2025, ovacionada por el público y entre las doce semifinalistas

El desempeño de Vanessa Pulgarín en Miss Universe 2025 atrajo la atención tanto del público como de los expertos, consolidándola como una de las concursantes más destacadas de la edición. Desde el inicio de la gala, celebrada el 20 de noviembre, la candidata colombiana destacó por su carisma y su proyección en el escenario. Al ser nombrada, Pulgarín pronunció su nombre con energía y cerró con un firme “Colombia”, recibiendo una ovación del público y generando un clima de apoyo notable entre los asistentes.

La representante colombiana fue ovacionada en la gala por su carisma y seguridad en la pasarela, resaltando con su grito de “Colombia” ante el público internacional - crédito REUTERS/Chalinee Thirasupa

Durante la primera selección, el jurado eligió a las 30 participantes más destacadas del certamen. Entre ellas, Vanessa Pulgarín fue reconocida por su actitud positiva y por el gesto de juntar las manos en señal de agradecimiento, lo que le valió la simpatía del público. En la fase de desfile en traje de baño, Pulgarín lució un traje blanco de una pieza con detalles dorados en forma de flores, atuendo que resaltó su figura y obtuvo comentarios elogiosos sobre su porte y elegancia. El jurado la incluyó entonces entre las 12 semifinalistas, confirmando la impresión favorable dejada en cada etapa previa.

La representante de Colombia avanzó a la siguiente ronda acompañada de candidatas de países de América, Asia, Europa y África, destacando la fuerte presencia latina en la definición, ya que la mitad de las semifinalistas provino de la región. La aparición de Pulgarín en la pasarela con un vestido de gala en tono rosa pastel, decorado con brillantinas y complementos dorados, subrayó su elegancia y permitió que su carisma resaltara nuevamente ante la audiencia internacional.

Aunque no accedió al top cinco, el desempeño de Vanessa Pulgarín en Miss Universe 2025 renovó el entusiasmo de Colombia y fortaleció el apoyo de sus seguidores - crédito REUTERS/Chalinee Thirasupa

Aunque el desempeño de Vanessa Pulgarín fue calificado como sobresaliente, la colombiana no accedió a la lista final de cinco finalistas. Las representantes de México, Tailandia, Venezuela, Costa de Marfil y Filipinas avanzaron a la última fase, donde finalmente Fátima Bosch de México se coronó como Miss Universe 2025. Pese a esto, la actuación de Pulgarín dejó una imagen positiva para Colombia y renovó el entusiasmo de sus seguidores en el país.