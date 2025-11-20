Colombia

Exfiscal fue condenada por el Tribunal Superior de Bogotá por favorecer a narcos: ante la decisión la implicada se dio a la fuga

El fallo judicial determinó la responsabilidad penal de María Teresa Suárez en delitos graves, tras comprobarse que benefició a organizaciones de tráfico de drogas, pero huyó luego de conocerse la condena

La exfiscal María Teresa Suárez,
La exfiscal María Teresa Suárez, reconocida por su lucha contra el narcotráfico en Colombia, fue condenada por prevaricato - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

El caso de María Teresa Suárez, una exfiscal reconocida por su labor en la lucha contra el narcotráfico en Colombia, dio un giro inesperado tras la emisión de una sentencia condenatoria en su contra por prevaricato.

La funcionaria, que durante más de veinte años formó parte de la Fiscalía General de la Nación y llegó a recibir el prestigioso premio Enrique Low Murtra, se encuentra actualmente prófuga de la justicia, según informaron fuentes del proceso.

La investigación judicial reveló que Suárez, que ocupó cargos de alta responsabilidad en la dirección contra el narcotráfico, utilizó su posición para favorecer a miembros de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía, la exfiscal intervino en procesos relacionados con el camuflaje de drogas en furgones y camionetas, adoptando decisiones que beneficiaron directamente a los procesados.

El Tribunal de Bogotá halló
El Tribunal de Bogotá halló responsable a Suárez de delitos de prevaricato por acción agravada y continuada en procesos de narcotráfico - crédito @www.ramajudicial.gov.co

La gravedad de sus actuaciones fue tal que varios jueces alertaron sobre las irregularidades detectadas en los procedimientos.

En el escrito de acusación, la Fiscalía detalló que Suárez no solo omitió fundamentos jurídicos sólidos para justificar la participación de los procesados en los hechos investigados, sino que actuó de manera dolosa para favorecerlos.

El documento señala que “la Fiscalía no ofreció ningún sustento jurídico para explicar el grado de participación de cada uno de los procesados en las conductas puntuales aquí investigadas y únicamente se limitó a indicar que dicha adecuación típica fue producto de un concienzudo análisis de los elementos materiales probatorios”.

