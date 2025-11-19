Vanessa Pulgarín brilló en Miss Universo 2025 con su traje nacional: esta fue la inspiración para el atuendo

¿El diseño de Vanessa Pulgarín hizo referencia al oro, símbolo de las culturas muiscas, tayronas y quimbayas, y rinde homenaje a la leyenda de El Dorado - crédito @vanessa_pulgarin/Instagram

El certamen Miss Universe es uno de los eventos más prestigiosos y esperados a nivel mundial, y uno de los momentos más emocionantes es el desfile de trajes nacionales —también llamados trajes típicos o costume national—, una oportunidad para que las concursantes muestren la riqueza cultural de sus países.

En la edición de 2025, celebrada en Pattaya (Tailandia), Vanessa Pulgarín, la representante de Colombia, destacó con un traje que rindió homenaje al oro y las antiguas civilizaciones precolombinas del país.

La modelo, de 33 años y originaria de Medellín, presentó un traje que evocaba la orfebrería de las civilizaciones muiscas, tayronas y quimbayas, pueblos colombianos que tuvieron una relación especial con el oro.

“Este traje tiene una fuerte conexión con el oro, ese metal precioso que ha sido parte de nuestra identidad desde tiempos ancestrales”, explicó Vanessa después de su presentación a los medios presentes.

El vestido, creado por el diseñador Alfredo Barraza consistió en un bikini dorado con adornos inspirados en las antiguas técnicas de orfebrería, y se completó con una imponente falda dorada. Vanessa lució también una corona, brazaletes y una gargantilla, todos elementos que simbolizaban el sol, la luna y la divinidad, conceptos ligados al oro en las culturas prehispánicas de Colombia.

La falda dorada, que se movía con gracia mientras caminaba, acentuó su figura y dio el toque final a un conjunto que logró evocar la esencia de las culturas ancestrales de Colombia, pero lo que realmente captó la atención fueron los adornos que llevaba en los brazos, los cuales completaban el atuendo.

Estos accesorios hacían referencia a la leyenda de “El Dorado”, con tres piezas emblemáticas de la época prehispánica, y estaban distribuidos entre sus brazos y el área superior de su bikini, en el que mostró su conexión con la leyenda y el legado cultural de su país.

El desfile de trajes nacionales en Miss Universe 2025 fue una celebración de la diversidad cultural de más de 80 países, pero el traje de Colombia llamó especialmente la atención por su fuerza y originalidad. Vanessa Pulgarín caminó con seguridad y elegancia, lo que enloqueció al público connacional que no dejaba de gritar durante su pasarela.

Cabe resaltar que la coronación del certamen mundial tendrá lugar el 21 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret (Tailandia), aunque en América Latina se podrá ver en vivo el 20 de noviembre, por la diferencia horaria. Mientras tanto, Vanessa Pulgarín sigue destacándose como una de las favoritas del público, no solo por su destacada participación en el desfile de trajes nacionales, sino por sus pasarelas y la conexión logró establecer con los seguidores.

El diseñador detrás de la creación de los atuendos para las pasarelas de las colombianas en Miss Universe

Alfredo Barraza es uno de los diseñadores más destacados de Colombia, conocido por sus trajes para reinas de belleza, especialmente para el Concurso Nacional de Belleza (CNB). Aunque estudió arquitectura, fue la influencia de su madre —modista de profesión— lo que lo llevó al mundo del diseño.

Barraza es el responsable de los trajes de varias candidatas colombianas en Miss Universe, y en esta ocasión, con el traje de Vanessa, no solo destacó el oro de Colombia, sino el legado de sus pueblos originarios.

Es importante mencionar que él trabajó con diversas reinas Colombia a lo largo de los años, ayudándolas a lucir sus trajes típicos y otros diseños en el certamen. Un ejemplo destacado fue Paulina Vega, que, al final de ese certamen, se coronó como Miss Universe, logrando para Colombia su segundo título después de varias décadas. Desde entonces, Colombia no obtiene este título, el cual fue conquistado por Paulina en 2014.