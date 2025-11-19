Colombia

El presentador Carlos Vargas sorprendió al confesar cómo escapó sin saberlo de Luis Alfredo Garavito cuando era un niño

El presentador sorprendió en plena transmisión en vivo al contar cómo, en su infancia, estuvo a punto de ser víctima del infame criminal colombiano, una experiencia que marcó su vida y que apenas pudo compartir años después

Guardar
Carlos Vargas conmueve al revelar
Carlos Vargas conmueve al revelar su aterrador encuentro de niño con Luis Alfredo Garavito - crédito @carlitosvargasm/Instagram

El relato de Carlos Vargas ha generado conmoción al revelar, ante cámaras, una experiencia de infancia que solo años después pudo identificar como un encuentro crítico con Luis Alfredo Garavito, el tristemente célebre criminal colombiano.

Durante una emisión de La red, Vargas reconoció públicamente que en su niñez estuvo a punto de caer víctima de aquel hombre señalado por los delitos más atroces cometidos contra menores en Colombia.

La revelación surgió cuando su colega, Mary Méndez, propuso que cada presentador compartiera el susto más grande de su vida y al llegar su turno, Carlos Vargas recordó aquel episodio ocurrido cuando tenía aproximadamente diez años y vivía en Cartago, Valle del Cauca, junto a su madre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con sus declaraciones, solía salir del colegio sin imaginar que un peligro real lo acechaba cerca: un hombre desconocido se acercó e intentó persuadirlo para seguirlo.

Carlos Vargas rompe el silencio
Carlos Vargas rompe el silencio sobre el escalofriante episodio que vivió con Luis Alfredo Garavito - crédito @carlitosvargasm/IG

“Yo nunca había contado esto. Yo cuando era niño, yo tendría por ahí 10 años y nos vamos a vivir a Cartago. Mi mamá, en esa época, el Valle del Cauca, todos los colegios eran calendario B y yo venía de Bogotá. Entonces, empezamos a hacer como un nivel. Entonces, esos meses que quedaban para poder estar nivelado, nos metían en una escuela cerca de la casa para reforzar...”, empezó narrando el presentador.

Seguido a esto se refirió a la situación de alerta que vivió con el sujeto y de cómo pudo apartarse a tiempo, pero el miedo y la confusión acompañaron a Vargas durante mucho tiempo, dado que no comprendió la magnitud del encuentro hasta años después, tras ver un documental sobre Garavito en el programa Los informantes.

Allí se reconoció en el testimonio de otro joven, víctima cercana al área donde él mismo vivió esos años, lo que le permitió atar cabos sobre la identidad de aquel hombre.

“Gracias a Los informantes un tiempo después, entrevistan a un chico que fue víctima de este violador Garavito y yo estaba viendo el programa y una persona contemporánea a mí empieza a contar la historia cerquita a Cartago, Pereira, y yo veo y mi mente se va muchos años atrás y empiezo a recordar a Garavito enfrente del colegio cuando me dice: ‘Pss, Pss’” compartió Vargas, visiblemente consternado en medio del programa.

Según comentó, no fue fácil para él aceptar y compartir la experiencia, ni siquiera con su familia, incluso, confesó que tardó en poder confesarlo.

La confesión de Vargas sobre
La confesión de Vargas sobre el día que estuvo cara a cara con Luis Alfredo Garavito - crédito @carlitosvargasm/IG

Yo me demoré mucho tiempo para contárselo a mis papás porque yo pensaba que era una imaginación de mi mente. Después se lo conté a ellos. Mi mamá se acuerda de ese momento”, confesó el presentador.

Durante el relato, Méndez le preguntó si de verdad estaba seguro de lo que afirmaba, a lo que Vargas respondió con firmeza la autenticidad de su historia: “Se los juro... Muchas veces desde que Garavito salió, yo pensé que era un trauma de mi cabeza o era similar al man, pero cuando ya veo ese documental, mi mamá me dice. Pues ellos se acuerdan. Pero obviamente lo único que puedo decirlo soy yo, porque mi hermana no vio el tipo, yo sí”.

En cuanto a cómo logró alejarse del criminal conocido como ‘la Bestia’, Vargas explicó que la insistencia del hombre lo condujo hasta una vía destapada alejándose del entorno escolar.

Lo bueno fue que mi mamá me decía: ‘No se vaya con la gente’, pero yo me fui yendo con él porque me estaba enredando con que me iban a dar un lobo... Él me fue embolatando. Cuando yo veo que me estaba llevando a una destapada saliendo de Cartago", reveló Carlos Vargas, mientras sus compañeros reaccionaban impresionados.

El presentador describió cómo la sensación de peligro se intensificó, lo que finalmente lo llevó a rechazar la propuesta del sujeto y regresar a casa. Además, contó que en ese momento, mientras el hombre le aseguraba que le tenían un regalo, lo manipulaba, hasta que la intuición de peligro prevaleció y decidió marcharse.

Él me convencía diciéndome a mí: ‘Pero si no me cree, tranquilo, váyase’... yo me dejé llevar y ya con el susto y yo decido decirle: ‘No, yo le tengo miedo a... no sé, prefiero irme para la casa’. Y me fui", mencionó Vargas.

Al llegar a su hogar, el temor de su madre ante el peligro de hablar con desconocidos fue su primera reacción, le pegó, según recordó Vargas,

Temas Relacionados

Carlos VargasLuis Alfredo GaravitoConfesión Carlos VargasCarlos Vargas La RedPresentadores La RedColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Armando Benedetti defendió los bombardeos en el Guaviare, donde murieron varios menores: “Yo me apego a lo que dice el Presidente”

El ministro del Interior subrayó la paradoja que enfrentan las autoridades: la posibilidad de que los grupos armados utilicen la presencia de menores como escudo, sabiendo que esto podría inhibir la acción militar

Armando Benedetti defendió los bombardeos

Lotería del Chontico día del miércoles 19 de noviembre: los números ganadores

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Lotería del Chontico día del

Por qué el Día del Hombre se celebra en marzo en Colombia y no en noviembre, como en otros lugares del mundo

A pesar de ser una celebración de carácter religioso, la celebración de marzo sigue arraigada a las costumbres colombianas

Por qué el Día del

Confirman la presencia de hacker español en reunión clave sobre fondos a campaña de Petro, con exfuncionario de la Uiaf y ‘Papá Pitufo’

Ramón Devesa, señalado de grabar el video de la devolución de 500 millones de pesos, participó en un encuentro en España junto a exfuncionarios y abogados

Confirman la presencia de hacker

Reforma tributaria: por error administrativo se frenó la discusión del articulado en el Congreso

La falta de una resolución formal impidió el inicio de la sesión conjunta en el Congreso, intensificando las tensiones y poniendo en duda la viabilidad de la propuesta para aumentar los ingresos del Estado en 2026

Reforma tributaria: por error administrativo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gustavo Petro reaccionó al asesinato

Gustavo Petro reaccionó al asesinato del líder social Julián Arenas: militante de la Unión Patriótica y del Pacto Histórico

En la misma zona donde secuestraron al hijo del cantante Giovanny Ayala un congresista había sido víctima de un atentado

Menores reclutados por las disidencias, víctimas de bombardeos por las Fuerzas Militares: esto es lo que dice el informe de Medicina Legal

El ELN se atribuyó en un video el atentado contra la base militar en Tunja: la Gobernación de Boyacá rechazó el comunicado

Operativo militar en Arauca dejó nueve disidentes al servicio de alias Mordisco neutralizados, entre ellos “Chifle”

ENTRETENIMIENTO

Nicolás Arrieta opinó sobre el

Nicolás Arrieta opinó sobre el video viral en el que una mujer mira lascivamente a Altafulla: “Yo llego a hacer eso, mañana estoy preso”

Ignacio Baladán y Sebastián Villalobos comparten su experiencia como padres y la curiosa conexión que tiene la paternidad de ambos con un ‘reality’

Mabel Cartagena habló de su sexualidad con su esposo, y confesó si tienen pocos o muchos encuentros

Karen Sevillano pone su sello a la preliminar de Miss Universo 2025 y ‘enloquece’ a los fans de Vanessa Pulgarín: “Hay tanguita”

Lina Tejeiro desveló su mayor deseo sexual y sorprendió con las peticiones en el ‘Show de Juanpis González’

Deportes

Nacional vs. América: hora y

Nacional vs. América: hora y dónde ver el partidazo por el cuadrangular A de la Liga BetPlay

Así reaccionó la prensa hondureña a la eliminación del Mundial 2026, que dirige el colombiano Reinaldo Rueda: “Ridículo”

Carlos Antonio Vélez criticó a la selección Colombia pese a la goleada que le metió a Australia: “Maquilló una gris andadura”

El Deportivo Pereira ya tiene nuevo dueño: esto dijo el presidente del club

Le piden a Sergio ‘Kun’ Agüero que traiga su torneo de fútbol a Colombia: esta sería la ciudad donde se jugaría