El presentador Carlos Vargas sorprendió al confesar cómo escapó sin saberlo de Luis Alfredo Garavito cuando era un niño

El relato de Carlos Vargas ha generado conmoción al revelar, ante cámaras, una experiencia de infancia que solo años después pudo identificar como un encuentro crítico con Luis Alfredo Garavito, el tristemente célebre criminal colombiano.

Durante una emisión de La red, Vargas reconoció públicamente que en su niñez estuvo a punto de caer víctima de aquel hombre señalado por los delitos más atroces cometidos contra menores en Colombia.

La revelación surgió cuando su colega, Mary Méndez, propuso que cada presentador compartiera el susto más grande de su vida y al llegar su turno, Carlos Vargas recordó aquel episodio ocurrido cuando tenía aproximadamente diez años y vivía en Cartago, Valle del Cauca, junto a su madre.

De acuerdo con sus declaraciones, solía salir del colegio sin imaginar que un peligro real lo acechaba cerca: un hombre desconocido se acercó e intentó persuadirlo para seguirlo.

“Yo nunca había contado esto. Yo cuando era niño, yo tendría por ahí 10 años y nos vamos a vivir a Cartago. Mi mamá, en esa época, el Valle del Cauca, todos los colegios eran calendario B y yo venía de Bogotá. Entonces, empezamos a hacer como un nivel. Entonces, esos meses que quedaban para poder estar nivelado, nos metían en una escuela cerca de la casa para reforzar...”, empezó narrando el presentador.

Seguido a esto se refirió a la situación de alerta que vivió con el sujeto y de cómo pudo apartarse a tiempo, pero el miedo y la confusión acompañaron a Vargas durante mucho tiempo, dado que no comprendió la magnitud del encuentro hasta años después, tras ver un documental sobre Garavito en el programa Los informantes.

Allí se reconoció en el testimonio de otro joven, víctima cercana al área donde él mismo vivió esos años, lo que le permitió atar cabos sobre la identidad de aquel hombre.

“Gracias a Los informantes un tiempo después, entrevistan a un chico que fue víctima de este violador Garavito y yo estaba viendo el programa y una persona contemporánea a mí empieza a contar la historia cerquita a Cartago, Pereira, y yo veo y mi mente se va muchos años atrás y empiezo a recordar a Garavito enfrente del colegio cuando me dice: ‘Pss, Pss’” compartió Vargas, visiblemente consternado en medio del programa.

Según comentó, no fue fácil para él aceptar y compartir la experiencia, ni siquiera con su familia, incluso, confesó que tardó en poder confesarlo.

“Yo me demoré mucho tiempo para contárselo a mis papás porque yo pensaba que era una imaginación de mi mente. Después se lo conté a ellos. Mi mamá se acuerda de ese momento”, confesó el presentador.

Durante el relato, Méndez le preguntó si de verdad estaba seguro de lo que afirmaba, a lo que Vargas respondió con firmeza la autenticidad de su historia: “Se los juro... Muchas veces desde que Garavito salió, yo pensé que era un trauma de mi cabeza o era similar al man, pero cuando ya veo ese documental, mi mamá me dice. Pues ellos se acuerdan. Pero obviamente lo único que puedo decirlo soy yo, porque mi hermana no vio el tipo, yo sí”.

En cuanto a cómo logró alejarse del criminal conocido como ‘la Bestia’, Vargas explicó que la insistencia del hombre lo condujo hasta una vía destapada alejándose del entorno escolar.

“Lo bueno fue que mi mamá me decía: ‘No se vaya con la gente’, pero yo me fui yendo con él porque me estaba enredando con que me iban a dar un lobo... Él me fue embolatando. Cuando yo veo que me estaba llevando a una destapada saliendo de Cartago", reveló Carlos Vargas, mientras sus compañeros reaccionaban impresionados.

El presentador describió cómo la sensación de peligro se intensificó, lo que finalmente lo llevó a rechazar la propuesta del sujeto y regresar a casa. Además, contó que en ese momento, mientras el hombre le aseguraba que le tenían un regalo, lo manipulaba, hasta que la intuición de peligro prevaleció y decidió marcharse.

“Él me convencía diciéndome a mí: ‘Pero si no me cree, tranquilo, váyase’... yo me dejé llevar y ya con el susto y yo decido decirle: ‘No, yo le tengo miedo a... no sé, prefiero irme para la casa’. Y me fui", mencionó Vargas.

