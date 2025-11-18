Yina Calderón pidió perdón a La Piry por empujarla en ‘La mansión de Luinny’: cuál fue el verdadero motivo detrás de su polémica reacción

La creadora de contenido y empresaria hizo las pases con su compañera - crédito @Sofi_klips/TikTok

El inesperado giro en la relación entre Yina Calderón y La Piry dentro del reality La mansión de Luinny, en República Dominicana, ha captado la atención del público tras un episodio de tensión y reconciliación.

La empresaria colombiana, reconocida por su participación en La casa de los famosos Colombia 2025, llegó al programa con la intención declarada de asumir el papel de “villana” y buscar una rival internacional, lo que marcó el tono de su presencia desde el inicio.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El conflicto surgió cuando La Piry, influencer y compañera de Calderón en el reality, le hizo una broma que desató la furia de la empresaria de fajas.

Yina Calderón y ‘La Diabla’ protagonizan la pelea más explosiva en La Mansión de Luinny - crédito @yinacalderontv/IG

Como respuesta, Yina Calderón arrojó a La Piry a la piscina, una acción que contravenía las reglas del programa, las cuales establecen que este tipo de comportamientos pueden conllevar la expulsión inmediata.

Sin embargo, La Piry solicitó que Calderón permaneciera en la competencia, evitando así la sanción máxima y abriendo la puerta a una inesperada cercanía entre ambas.

A raíz de este incidente, la relación entre las dos participantes experimentó un cambio significativo. Yina Calderón decidió entablar una conversación con La Piry para disculparse por su reacción desmedida.

Durante el diálogo, la empresaria expresó: “Yo nunca podría írmela mal contigo y yo quiero pedirte una disculpa por haberte tirado al agua, oíste”. Este gesto fue acompañado por un apretón de manos, simbolizando la voluntad de Calderón de dejar atrás el conflicto.

La Piry aceptó las disculpas de Yina Calderón en 'La mansión de Luinny' tras empujarla a la piscina - crédito @lapiryy_/IG

La respuesta de La Piry sorprendió a la audiencia y a la propia Calderón. No solo aceptó las disculpas, sino que también la llamó “amiga” y explicó su decisión de no pedir la expulsión de la colombiana: “Yo pel3o contigo, me llevo bien contigo. Somos como amigas, nos queremos y nos odiamos. Somos seres humanos”, declaró la influencer.

Además, reveló que no deseaba perjudicar a Calderón, motivo por el cual optó por no solicitar su salida del reality. En los días posteriores, Yina Calderón profundizó en su arrepentimiento y aclaró que su intención no era causar daño real a su compañera, sino simplemente asustarla:

“No tenía la intención de ahogar a mi compañera, solo le quería dar un sustico”, afirmó la empresaria a las cámaras del programa de convivencia.

Este fue el atuendo de Yina Calderón que usó para el estreno de La Mansión de Luinny que dividió opiniones - crédito @yinacalderontv / Instagram

Finalmente, reiteró su petición de perdón con un mensaje directo: “Perdóname, por favor, Piry”. Tras el altercado, Luinny, conductor del programa, advirtió que cualquier reincidencia en este tipo de conductas resultará en la expulsión inmediata del participante involucrado, estableciendo así un precedente claro para el desarrollo futuro del reality.

Esto dijo Luinny sobre la violencia en el ‘reality’

Las redes sociales se han preguntado sobre los motivos que llevan a los participantes de La mansión de Luinny a comportarse de manera agresiva frente a los comportamientos de sus compañeros.

El encierro de 30 días, sin acceso a dispositivos y lejos de sus países de origen, ha generado situaciones de alta tensión y rivalidad, especialmente entre figuras como Yina Calderón y Chanel.

Aquí se muestra completo el enfrentamiento entre Yina y La Piry - crédito @julianampudia/IG

Corporán mencionó que, aunque el reality fomenta la competencia mental y la provocación, existen límites claros respecto a la violencia y el respeto entre los concursantes.

“Se han tomado acciones ante situaciones de violencia. Yo, como moderador, intervengo para evitar que los conflictos escalen. Todos merecen segundas oportunidades, pero la violencia está sancionada para todos por igual”, afirmó en la conversación.

Asimismo, reveló que hubo comunicación con Melissa Gate para que se integrara al reality, pero algunos compromisos de la paisa en Colombia, impedían que formara parte del programa en República Dominicana, razón por la que decidió aceptar la propuesta de Alofoke de ingresar a su casa.