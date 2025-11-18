Colombia

Gustavo Petro aseguró que Donald Trump debe indemnizarlo junto a su familia: “Mostraré con mis abogados”

El presidente aseguró que la familia del congresista Bernie Moreno, cercano al mandatario de Estados Unidos, estaría involucrada en presuntas irregularidades

El presidente Petro aseguró que
El presidente Petro aseguró que el presidente Donald Trump tomó una decisión arbitraria en su contra - crédito Colprensa - EFE

El presidente Gustavo Petro aseguró que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, debería indemnizarlo, así como a su familia. Asimismo, indicó que el congresista norteamericano Bernie Moreno, cercano a Trump, debería ser investigado por hechos ocurridos en Colombia.

De acuerdo con el primer mandatario, la problemática que sustenta sus aseveraciones está relacionada con proyectos con los que se buscaba la transformación de territorios rurales en territorios suburbanos. Esto, según precisó, benefició al expresidente de Colombia Andrés Pastrana.

“La conversión de la hacienda (San Simón) a tierra suburbana con autorización de construcción en baja densidad y sin alcantarillado público que quedó en la resolución de Juan Mayr, benefició a medio gabinete de Pastrana, incluida la familia presidencial”, explicó el presidente.

Según expuso, el terreno en cuestión es, en su mayoría, urbano. Está integrado por edificios que están en proceso de construcción, tarea que estaría en manos de la constructora Amarilo, cuyo propietario es Roberto Moreno.

“Los lotes ahora con la firma de los alcaldes que permitieron Torca/Guaymaral, permitieron ahora que sea urbano de alta densidad. Un negocio redondo se ha completado”, añadió el presidente, indicando que ahora el precio por metro cuadrado es muy alto.

Detalló: “La plusvalía generada en el volteo de tierras en la Hacienda San Simón alcanza 4.875.000 pesos por metro cuadrado”.

En todo, indicó que el hermano del senador estadounidense Bernie Moreno y del dueño de Amarilo, Roberto Moreno, es Alberto Moreno, que fungió como ministro de Desarrollo del exmandatario Andrés Pastrana, que para entonces era embajador en Estados Unidos.

Afirmó que hay presuntas irregularidades que rodean a la hacienda en cuestión y que estos hechos serían “la causa del odio” del congresista Bernie Moreno hacia él, que estaría buscando encarcelarlo.

Por mi parte mostraré con mis abogados en EEUU, como la decisión de Trump fue arbitraria y deberá indemnizar a mi familia y como Marco Rubio, que acaba de perder las elecciones en su condado con el partido demócrata, se relaciona con sus amigos políticos, que a su vez reciben la información de políticos que yo mismo denuncié por sus vínculos con el narcotráfico colombiano”, señaló.

En desarrollo...

