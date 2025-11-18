Colombia

Comisión de Acusación inspeccionará el despacho de la fiscal Lucy Laborde para recavar información en el caso de la campaña de Petro

La diligencia busca recopilar información para el expediente que revisa posibles irregularidades financiera de la campaña presidencial de 2022

La actuación judicial en Barranquilla
La actuación judicial en Barranquilla se suma a otras inspecciones recientes ordenadas en días anteriores por la Comisión - crédito Colprensa y Luisa Gonzalez/ REUTERS

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes adelantará el martes 18 de noviembre una diligencia en el despacho de la fiscal Lucy Laborde, en Barranquilla, con el fin de obtener material relevante dentro de la investigación por presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente en 2022.

La actuación se suma a otras inspecciones recientes en entidades clave que manejaron información del proceso electoral.

Cabe recordar que, hace menos de dos semanas, integrantes de la misma célula legislativa realizaron otra diligencia judicial en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El 6 de noviembre, los congresistas Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, y Wilmer Carrillo, del Partido de la U, llevaron a cabo una inspección en el CNE dentro del proceso que adelanta la Comisión de Acusación contra el jefe de Estado. Esta actuación ocurrió 12 días después de otra inspección judicial realizada por la Fiscalía General de la Nación a la sede del movimiento Colombia Humana en Bogotá, el 29 de octubre.

Durante ese procedimiento, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación ingresaron a las instalaciones para obtener “soportes financieros, contables, contractuales, comerciales y de servicios” relacionados con la campaña presidencial de 2022.

En desarrollo...

Comisión de Investigación y AcusaciónFiscal Lucy LabordeInspección judicialCámara de RepresentantesPetro PresidenteFinanciación de campañaCNEGustavo PetroColombia-Noticias

