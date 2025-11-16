Colombia

Miguel Ángel del Río y Gustavo Petro respondieron a Diego Cadena tras acusaciones de supuestos montajes: “Por fin apareciste”

Según Diego Cadena, el abogado Miguel Ángel del Río “ahora se dedica a hacer y difundir montajes criminales” en Estados Unidos

Guardar
Miguel Ángel del Río, abogado
Miguel Ángel del Río, abogado penalista; Diego Cadena, condenado por la justicia en primera instancia; y Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Colprensa/Joel González/Presidencia

A través de su cuenta de X, el abogado Diego Cadena, condenado a siete años de prisión en primera instancia por el delito de soborno en actuación penal, acusó al periodista Daniel Coronell y a Miguel Ángel del Río, abogado que defendió a Deyanira Gómez y al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe.

Según Cadena, Coronell supuestamente le está “lavando la cara” a Miguel Ángel del Río. En cuanto al abogado penalista, lo acusó de “difundir montajes criminales contra agencias federales de Estados Unidos”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Diego Cadena acusó acusó a
Diego Cadena acusó acusó a Miguel Ángel del Río de “difundir montajes criminales contra agencias federales de Estados Unidos” - crédito @DiegoCadenaLaw/X

La declaración de Cadena llevó al propio Miguel Ángel del Río a pronunciarse en su cuenta de X, donde aseguró que el abogado condenado en primera instancia ha intentado, supuestamente desde hace meses, involucrarlo con el narcotráfico, con el propósito, según Del Río, de engañar a los “americanos”.

Le pidió a Diego Cadena que si la intención es enfrentarlo, que lo haga “con ética y de frente”.

“Por fin apareciste. Llevas meses intentando hacerme un montaje para involucrarme con narcotráfico y lavado engañando a los americanos con falsos videos que te inventas. Si me vas a enfrentar hazlo con ética y de frente”, indicó Miguel Ángel del Río.

Respuesta de Miguel Ángel del
Respuesta de Miguel Ángel del Río a Diego Cadena por acusaciones en su contra - crédito @migueldelrioabg/X

El presidente Gustavo Petro también respondió a las declaraciones de Cadena, que lo acusó de “conseguir testigos falsos” para que los acusen, supuestamente, en Estados Unidos por narcotráfico.

Entonces este es el hombre que el uribismo tiene para conseguir testigos falsos para que nos hagan indictment en los EE. UU. por narcotráfico”, afirmó Gustavo Petro.

Aseguró que “buscan fondos de los EE. UU.” para supuestamente comprar votos por medio, según el jefe de Estado, de “gota gota municipales”.

Usan órganos de la justicia para ganarnos porque ya votos no tienen. Hasta buscan fondos de los EE. UU. para comprar votos a través de los gota gota municipales”, indicó el mandatario colombiano.

Respuesta de Gustavo Petro a
Respuesta de Gustavo Petro a Diego Cadena, tras acusaciones a Miguel Ángel del Río y Daniel Coronell - crédito @petrogustavo/X

Detalles de lo sucedido

La denuncia de Ximena Bustamante, expareja de Miguel Ángel del Río, reavivó el debate sobre un posible montaje judicial que implicaría a abogados y figuras políticas.

Bustamante sostiene que Del Río habría impulsado un complot contra el abogado Diego Cadena y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, involucrando a Manuel Castañeda, apodado el Narcochofer, y presentando supuestas pruebas contra los acusados.

Quienes aparecen señalados en el caso reaccionaron de inmediato. Iván Cancino, abogado defensor de Cadena, desestimó cualquier implicación de su cliente e instó a focalizar las pesquisas sobre Castañeda, a quien consideró “un señor peligrosísimo […] capaz de hacer cualquier cosa”, según expresó a W Radio.

Iván Cancino, abogado defensor de
Iván Cancino, abogado defensor de Diego Cadena - crédito Colprensa

Cancino denunció que Castañeda se ha visto envuelto en maniobras legales irregulares tanto en Colombia como fuera del país. “Ese señor Narcochofer sí se ha prestado muchas veces para maniobras que están al lado incorrecto de la ley y muchas veces rayando el Código Penal”, declaró. Apuntó además que Castañeda suele implicar a personas de distintos ámbitos en circunstancias que después manipula para su propio beneficio.

La denuncia de Bustamante incluye una presunta cercanía entre Del Río y la fiscal general Luz Adriana Camargo, sospechando posible impunidad para el abogado. Cancino desestimó estas afirmaciones y destacó el carácter reservado de la fiscal: “Es una fiscal silenciosa, que no prejuzga públicamente”.

Del Río tildó la acusación de Bustamante como “una infamia”, describiéndola como el ataque más duro que ha enfrentado. Explicó a W Radio que su relación terminó en 2022 y tras la disolución de una sociedad, Bustamante habría exigido 5.000 millones de pesos. Denunció a Bustamante por extorsión, aportando chats como evidencia.

Reconoció la existencia de la reunión registrada en video y la participación de Castañeda, quien habría asistido para advertir sobre un posible montaje de terceros. Del Río aclaró que no mantiene amistad ni cercanía con la fiscal Camargo o el secretario de Transparencia, y que sus encuentros han sido solo profesionales.

Temas Relacionados

Diego CadenaMiguel Ángel del RíoGustavo PetroÁlvaro UribeCuestionamientos contra Diego CadenaUribe y Diego CadenaColombia-Noticias

Más Noticias

Exministro Wilson Ruiz contestó a mensaje de Isabel Zuleta sobra bombardeo en el Guaviare: “Usted tiene la realidad alterada”

El exministro de Justicia criticó a la senadora por sus declaraciones sobre la muerte de menores en la operación militar, señalando que distorsiona los hechos y responsabilizando al presidente Petro por autorizar el ataque

Exministro Wilson Ruiz contestó a

Fuertes lluvias generan afectaciones en vías de Cundinamarca: hay preocupación ante el inicio del plan retorno

Varios municipios enfrentan bloqueos y desbordamientos tras fuertes precipitaciones recientes, mientras equipos de emergencia trabajan para restablecer el tránsito y evitar mayores complicaciones en la región

Fuertes lluvias generan afectaciones en

EN VIVO l América vs. Atlético Nacional: los escarlatas van por la remontada que los ubique en la final de la Copa BetPlay

El equipo de David González deberá ganar por tres goles o más si desea acceder a la instancia definitiva del certamen nacional, en la que ya espera el DIM

EN VIVO l América vs.

Estos son los centros comerciales de Bogotá que ya encendieron la Navidad: las actividades que tendrán durante las fiestas

Desde el 15 de noviembre bogotanos y visitantes pueden disfrutar de los distintos planes navideños que hay en los centros comerciales de la ciudad

Estos son los centros comerciales

David Luna reaccionó a la denuncia de Héctor Olimpo sobre asalto en la casa de su madre: “Que no pase lo mismo que pasó conmigo”

El precandidato presidencial David Luna pidió respuestas inmediatas a las autoridades luego del robo en la vivienda de la madre de Héctor Olimpo, recordando la falta de avances en casos similares que ha denunciado anteriormente

David Luna reaccionó a la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Veneno, líder financiero

Cayó alias Veneno, líder financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’: era responsable de capacitar el uso de drones con explosivos

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

Los intimidantes panfletos con los que alias Hans, de las disidencias de las Farc, cobraba “impuestos para la paz” en el Valle

ENTRETENIMIENTO

La Toxi Costeña responde críticas

La Toxi Costeña responde críticas por las letras de sus canciones y el ejemplo a sus hijos: “Con esas regalías se mantiene la casa”

Laura de León aparece en muletas y causa preocupación entre sus seguidores: “Siempre hay una primera vez”

Juan David Tejada vuelve a lanzar indirecta a Aida Victoria Merlano: “Tendría cuidado con lo que dices”

Polémica por la exigencia de Westcol de quitar la música de Feid durante un evento público: “Estoy ofendido”

Actriz de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ reveló complicada enfermedad que le diagnosticaron a su hija de 9 años: “Hemos llorado”

Deportes

EN VIVO l América vs.

EN VIVO l América vs. Atlético Nacional: los escarlatas van por la remontada que los ubique en la final de la Copa BetPlay

Néstor Lorenzo fue autocrítico pese a la victoria de Colombia contra Nueva Zelanda: “Tenemos que ser más contundentes”

La selección Colombia se complicó con Nueva Zelanda, pero ganó en los últimos minutos: triunfo 2-1 en la Florida

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia: este será su rival en el último partido de 2025

Leyenda del Liverpool se va en contra de los ingleses por dejar salir a Luis Díaz: “Me sorprende sinceramente”