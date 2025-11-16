Miguel Ángel del Río y Gustavo Petro respondieron a Diego Cadena tras acusaciones de supuestos montajes: “Por fin apareciste”

Miguel Ángel del Río, abogado penalista; Diego Cadena, condenado por la justicia en primera instancia; y Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Colprensa/Joel González/Presidencia

A través de su cuenta de X, el abogado Diego Cadena, condenado a siete años de prisión en primera instancia por el delito de soborno en actuación penal, acusó al periodista Daniel Coronell y a Miguel Ángel del Río, abogado que defendió a Deyanira Gómez y al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe.

Según Cadena, Coronell supuestamente le está “lavando la cara” a Miguel Ángel del Río. En cuanto al abogado penalista, lo acusó de “difundir montajes criminales contra agencias federales de Estados Unidos”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Diego Cadena acusó acusó a Miguel Ángel del Río de “difundir montajes criminales contra agencias federales de Estados Unidos” - crédito @DiegoCadenaLaw/X

La declaración de Cadena llevó al propio Miguel Ángel del Río a pronunciarse en su cuenta de X, donde aseguró que el abogado condenado en primera instancia ha intentado, supuestamente desde hace meses, involucrarlo con el narcotráfico, con el propósito, según Del Río, de engañar a los “americanos”.

Le pidió a Diego Cadena que si la intención es enfrentarlo, que lo haga “con ética y de frente”.

“Por fin apareciste. Llevas meses intentando hacerme un montaje para involucrarme con narcotráfico y lavado engañando a los americanos con falsos videos que te inventas. Si me vas a enfrentar hazlo con ética y de frente”, indicó Miguel Ángel del Río.

Respuesta de Miguel Ángel del Río a Diego Cadena por acusaciones en su contra - crédito @migueldelrioabg/X

El presidente Gustavo Petro también respondió a las declaraciones de Cadena, que lo acusó de “conseguir testigos falsos” para que los acusen, supuestamente, en Estados Unidos por narcotráfico.

“Entonces este es el hombre que el uribismo tiene para conseguir testigos falsos para que nos hagan indictment en los EE. UU. por narcotráfico”, afirmó Gustavo Petro.

Aseguró que “buscan fondos de los EE. UU.” para supuestamente comprar votos por medio, según el jefe de Estado, de “gota gota municipales”.

“Usan órganos de la justicia para ganarnos porque ya votos no tienen. Hasta buscan fondos de los EE. UU. para comprar votos a través de los gota gota municipales”, indicó el mandatario colombiano.

Respuesta de Gustavo Petro a Diego Cadena, tras acusaciones a Miguel Ángel del Río y Daniel Coronell - crédito @petrogustavo/X

Detalles de lo sucedido

La denuncia de Ximena Bustamante, expareja de Miguel Ángel del Río, reavivó el debate sobre un posible montaje judicial que implicaría a abogados y figuras políticas.

Bustamante sostiene que Del Río habría impulsado un complot contra el abogado Diego Cadena y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, involucrando a Manuel Castañeda, apodado el Narcochofer, y presentando supuestas pruebas contra los acusados.

Quienes aparecen señalados en el caso reaccionaron de inmediato. Iván Cancino, abogado defensor de Cadena, desestimó cualquier implicación de su cliente e instó a focalizar las pesquisas sobre Castañeda, a quien consideró “un señor peligrosísimo […] capaz de hacer cualquier cosa”, según expresó a W Radio.

Iván Cancino, abogado defensor de Diego Cadena - crédito Colprensa

Cancino denunció que Castañeda se ha visto envuelto en maniobras legales irregulares tanto en Colombia como fuera del país. “Ese señor Narcochofer sí se ha prestado muchas veces para maniobras que están al lado incorrecto de la ley y muchas veces rayando el Código Penal”, declaró. Apuntó además que Castañeda suele implicar a personas de distintos ámbitos en circunstancias que después manipula para su propio beneficio.

La denuncia de Bustamante incluye una presunta cercanía entre Del Río y la fiscal general Luz Adriana Camargo, sospechando posible impunidad para el abogado. Cancino desestimó estas afirmaciones y destacó el carácter reservado de la fiscal: “Es una fiscal silenciosa, que no prejuzga públicamente”.

Del Río tildó la acusación de Bustamante como “una infamia”, describiéndola como el ataque más duro que ha enfrentado. Explicó a W Radio que su relación terminó en 2022 y tras la disolución de una sociedad, Bustamante habría exigido 5.000 millones de pesos. Denunció a Bustamante por extorsión, aportando chats como evidencia.

Reconoció la existencia de la reunión registrada en video y la participación de Castañeda, quien habría asistido para advertir sobre un posible montaje de terceros. Del Río aclaró que no mantiene amistad ni cercanía con la fiscal Camargo o el secretario de Transparencia, y que sus encuentros han sido solo profesionales.