Daniela Álvarez y su mánager sobreviven a fuerte accidente en un muelle de Sudáfrica: esto se sabe

La exreina colombiana compartió que el grupo fue arrastrado por el agua y su mánager tuvo que ser rescatada, en un episodio que pudo haber terminado de manera fatal

Daniela Álvarez relata el accidente
Daniela Álvarez relata el accidente en Sudáfrica que casi termina en tragedia - crédito @danielaalvareztv/ Instagram

La presentadora y exreina de belleza Daniela Álvarez vivió un grave incidente durante su reciente viaje a África, específicamente en un muelle de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, donde por poco ella y parte de su equipo sufren una tragedia.

El episodio se registró mientras Álvarez recorría la zona turística acompañada de su hermano Ricky, su mánager Andrea y otros integrantes de su agencia.

Según relató la propia Daniela en sus redes sociales, el grupo decidió acercarse al extremo del muelle tras observar que otros visitantes lo hacían sin inconveniente. En ese momento, la situación cambió por completo. “Ricky dijo ‘¡la ola!’, yo volteo y miro para arriba y era una ola como de 8 metros y formó una pared inmensa de agua y como todo lo que sube tiene que bajar, nos cayó toda esa agua”, contó la presentadora sobre lo ocurrido.

Un viaje de riesgo, Daniela
Un viaje de riesgo, Daniela Álvarez y su equipo estuvieron a punto de ahogarse en África - crédito @danielaalvareztv / Instagram

Las imágenes y videos compartidos por el equipo muestran que la fuerte ola golpeó el muelle y arrastró a los presentes, generando caos y poniendo en riesgo sus vidas.

Daniela narró que, debido a las dificultades de movilidad que enfrenta por su prótesis, fue la primera en caer y arrastró a Carolina, una compañera del grupo. Ambas quedaron al borde del muelle, y fue en ese momento cuando “Ricky alcanzó a agarrarme del cabello para que yo no me fuera”, explicó la exreina.

El miedo se apoderó del grupo al notar que faltaba una persona: “Mi mánager que estaba en el mar, la ola se la llevó a la bahía, gracias a Dios había un señor que nos ayudó a sacarla”, declaró. La rápida reacción de transeúntes locales permitió que Andrea fuera rescatada segundos antes de que otra ola impactara la bahía.

El incidente dejó daños materiales: “Se dañaron los micrófonos, el trípode y algunos celulares, las baterías portátiles se fundieron”, detalló Daniela, que compartió también que semanas antes se habían avistado orcas en el sector. Afortunadamente, la presentadora y su equipo resultaron sin lesiones graves, aunque sí reportaron raspones y contusiones producto de la caída.

Una ola gigante arrastró a
Una ola gigante arrastró a la exreina y a su mánager durante una visita a un muelle, lo que provocó momentos de pánico y daños materiales, pero afortunadamente todos salieron con vida - crédito @danielaalvareztv/ Instagram

“La situación pudo terminar de otra manera y convertirse en un accidente mortal”, reflexionó Daniela Álvarez, subrayando el riesgo que enfrentaron y agradeciendo la solidaridad de quienes los auxiliaron. Su testimonio, que ha generado una ola de comentarios en redes, resalta la importancia de la precaución, incluso en los destinos turísticos más populares.

Daniela Álvarez revela los verdaderos motivos de su ruptura con Lenard Vanderaa

En medio de la conversación pública sobre su vida personal, Daniela Álvarez decidió romper el silencio y aclarar los detalles de su ruptura con el actor español Lenard Vanderaa, tras meses de especulación en redes y medios. La barranquillera, que enfrentó duros desafíos de salud que incluyeron la amputación de una pierna, compartió su versión sobre el final de esa relación y reconoció aprendizajes y errores que formaron parte del camino.

Daniela Álvarez habló con franqueza
Daniela Álvarez habló con franqueza sobre el final de su relación con Lenard Vanderaa y los aprendizajes personales que dejó ese proceso - crédito @ lenard.vanderaa/ Instagram

En una entrevista reciente, Álvarez habló abiertamente sobre cómo ambos afrontaron las dificultades de pareja, la presión mediática y la importancia del apoyo mutuo durante los momentos más críticos. “Cometí errores. En esa relación aprendí a reconocerme y reconozco que hice cosas mal y él también. Lo importante es que aprendimos”, afirmó, subrayando que, a pesar de las diferencias y altibajos, persiste el respeto y la gratitud por lo vivido juntos en los periodos más complicados.

Daniela insistió en que la ruptura no fue consecuencia de la amputación y aclaró que durante su proceso médico ambos hicieron esfuerzos para sostener la relación. “Él me apoyó muchísimo, estuvo conmigo en el hospital, lloramos juntos y fuimos equipo. Hay quienes dicen que se fue porque perdí mi pierna, pero no fue así”, señaló, para corregir los rumores que circularon sobre el desenlace de la pareja.

"Él me apoyó muchísimo, estuvo
“Él me apoyó muchísimo, estuvo conmigo en el hospital, lloramos juntos y fuimos equipo”, recordó Daniela Álvarez sobre su expareja -crédito @lenard.vanderaa/Instagram

Esta sinceridad sobre los retos emocionales y su experiencia personal al lado de Lenard Vanderaa refuerza el mensaje de resiliencia y honestidad que Daniela ha compartido como figura pública.

Para la presentadora y empresaria, enfrentar las vulnerabilidades y reconocer los propios errores son pasos fundamentales en cualquier proceso de transformación. Su testimonio evidencia que la superación de las crisis personales exige afrontar los aprendizajes desde la autenticidad, valor que sus seguidores destacan continuamente en su carrera.

