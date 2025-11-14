Un vehículo con cuatro menores a bordo chocó contra un poste de luz en el sur de Bogotá: investigan si hubo exceso de velocidad

Accidente en El Tejar, localidad de Puente Aranda - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

Sobre las 2:30 a. m. del 14 de noviembre de 2025, se presentó un fuerte accidente de tránsito en el barrio El Tejar, localidad de Puente Aranda, en el que se vieron involucrados cuatro menores.

De acuerdo con información suministrada por Noticias Caracol, los ocupantes del vehículo eran dos hombres y dos mujeres.

En el momento del choque contra un poste, los dos jóvenes habrían intentado huir del lugar, pero gracias a la intervención de los habitantes del lugar lograron ser detenidos para que asuman la responsabilidad de los actos.

Según el medio de comunicación, los implicados habrían salido de una fiesta y posiblemente habrían estado transitando en exceso de velocidad; sin embargo, las autoridades que atendieron el siniestro serán las encargadas de confirmar la hipótesis, así como verificar si el menor que iba al volante conduce o no en estado de embriaguez.

Afortunadamente, el poste no cayó sobre las viviendas del lugar y no causo daños de infraestructura, sin embargo, Enel, hizo presencia en el lugar para arreglar los daños de hacer las reconexiones correspondientes del cableado.

Fuerte accidente de tránsito colapsó la movilidad en el norte de Bogotá

La restauración del tráfico en la localidad de Usaquén se produjo luego de que equipos de emergencia, grúas y personal de tránsito despejaran la calle 183 con carrera 16, tras el volcamiento de un camión que tuvo lugar la madrugada del trece de noviembre.

Según información proporcionada a través de la cuenta oficial de Bogotá Tránsito, el retiro de los vehículos involucrados permitió reabrir la circulación en dirección occidente-oriente, aunque continuaba observándose una fuerte congestión: “Los vehículos son retirados de la vía y se recupera la movilidad en la calle 183 con carrera 16, en sentido Occidente - Oriente. Se registra alto flujo vehicular por la novedad”, informaron en la mañana.

Accidente de tránsito al norte de Bogotá - crédito Pasa en Bogotá/X

De acuerdo al reporte de movilidad emitido por las autoridades a las 4:44 a. m., el siniestro implicó una colisión entre dos vehículos de carga pesada y desencadenó el vuelco de uno de ellos. La emergencia requirió la intervención inmediata de una ambulancia, así como del cuerpo de tránsito y la movilización de una grúa para remover los automotores afectados.

Jimmy Gallo, propietario del camión volcado, relató a La FM lo ocurrido durante el incidente y apuntó que las causas no estarían relacionadas con imprudencia: “El carro venía bajando, bajando por la 183 y venía la grúa, esa grúa que se encuentra allá. Se le suelta el gancho. A lo que se le suelta el gancho, le pega al furgón y lo le-- lo pasa a este lado, donde quedó el carro. Entonces, pues por lo que logré ver fue como quedó, ¿no?”.

Gallo agregó que el conductor de su vehículo no sufrió lesiones de gravedad y subrayó: “Imprudencia no, se le soltó el gancho a la máquina y ocurrió el accidente”.

Camión terminó atravesado en una vía del norte de Bogotá luego de chocar con una grúa - crédito redes sociales/X

Hasta el cierre del reporte, las autoridades no habían ofrecido detalles sobre el estado de los conductores ni sobre posibles lesionados, aunque confirmaron la acción oportuna de los equipos de emergencia para asegurar la zona y controlar el flujo vial.