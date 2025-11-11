Colombia

El error financiero que casi arruina a Daiky Gamboa y la lección que aprendió gracias a La Liendra

El creador de contenido confesó que, tras perderlo todo por falta de experiencia, fue el influenciador Mauricio Gómez el que le ayudó a recuperarse y aprender el verdadero valor de la solidaridad en el mundo digital

Daiky Gamboa revela cómo La Liendra lo rescató de la quiebra y le cambió la vida - crédito @daikygamboa/IG

Según relató en la entrevista que otorgó para el pódcast No hay banderas en Marte, el ascenso de la influencer Daiky Gamboa en el universo de las redes sociales estuvo marcado por un éxito tan rápido como inesperado.

Tras lograr una creciente base de seguidores y comenzar a generar ingresos considerables a través de sus contenidos digitales, Gamboa se encontró, en poco tiempo, enfrentando una crisis financiera que puso en riesgo su estabilidad y su futuro profesional.

La llegada del creador de contenido Mauricio Gómez, más conocido en el mundo digital como La Liendra, resultó ser el punto de inflexión que transformó no solo su economía, también su perspectiva sobre el valor de la mentoría y la solidaridad en el entorno digital.

De acuerdo con las declaraciones de Daiky, en sus primeros pasos como creador de contenido, experimentó el vértigo de la popularidad y el acceso a recursos económicos que antes le resultaban ajenos.

La inesperada lección de Daiky Gamboa: De la fama y el derroche a la mentoría de La Liendra - crédito @bitacora4/tiktok

Empecé a crear, a tener seguidores y empecé a sacar plata de las redes sociales. Y luego conocimos a La Liendra, y La Liendra nos enseñó a triplicar lo que nosotros hacíamos en redes sociales”, relató sobre ese periodo inicial.

El flujo constante de dinero le hizo sentir que había alcanzado una posición privilegiada. Sin embargo, la falta de experiencia y educación financiera pronto evidenció sus riesgos, pues Gamboa reconoció que, al provenir de un entorno de escasos recursos, no contaba con las herramientas necesarias para administrar sus ganancias y eso le pasó factura.

Cuando usted es pobre, usted no sabe lo que es coger plata, porque usted coge 1 millón de pesos a la semana y usted dice ‘soy millonario’. Y usted cuando es pobre y empieza a coger plata, cada vez se vuelve más pobre, porque hay algo que nadie le enseñó y es a manejar esa puta plata”, confesó, subrayando cómo la percepción de abundancia puede llevar a decisiones precipitadas.

La falta de control en el gasto y la tendencia a asumir compromisos económicos sin una planificación adecuada llevaron a Gamboa a una situación límite y, según recordó, en menos de un año, no solo había agotado sus ingresos, también acumuló deudas significativas.

De la quiebra al éxito, la historia de Daiky Gamboa y el apoyo clave de La Liendra - crédito @daikygamboa/Instagram

“Entonces, usted cree que la plata es para gastársela y para comprar. Y a usted le hace falta eso. Entonces, usted dice contratemos a esta persona. Y en menos de un año, que yo empecé a coger plata, ya no solo no tenía plata, sino que tenía deudas. Y estaba literalmente en la quiebra”, relató sobre el momento más crítico de su trayectoria.

Fue en ese contexto cuando la intervención de La Liendra marcó la diferencia, pues según contó, Mauricio, sin buscar ningún beneficio personal, ofreció su apoyo y experiencia a Gamboa, lo que lo terminó ayudando a salir adelante.

Mauricio llegó a mi vida cuando yo estaba en la quiebra y Mauricio, de una forma increíblemente desinteresada, sin ningún tipo de compromiso ni nada, me dijo: ‘Venga a ver, yo le enseño’. Y tin, tin, tin. O sea, Mauricio me pasaba clientes. Mauricio dejó de facturar cosas él para que las facturara yo. Y eso no lo hace una persona mala, eso lo hace una persona que sea buena, porque una persona dice: ‘Yo le enseño, pero yo no dejo de facturar para que usted facture o yo le enseño cuando yo termine de hacer esto’. Pero las personas, cuando verdaderamente son buenas, sacamos del tiempo valioso para ser parte de la solución del problema del otro. Por eso a Mauricio lo adoro”, recordó el creador de contenido.

En ese momento, Daiky se refirió al paso de La Liendra por La casa de los famosos Colombia, ya que en el programa lo señalaron fuertemente en varias oportunidades y para él no concebible que destruyeran la imagen de su amigo.

La Liendra, la ayuda inesperada en la historia de Daiky Gamboa y su regreso tras tocar fondo - crédito Emisión La casa de los famosos Colombia / Canal RCN

Yo en esos días que veía lo de La casa de los famosos, que lo atacaban tanto, yo decía: ‘Yo no puedo poner en palabras lo que haber conocido a La Liendra significó para mí’”, mencionó el influenciador y DJ.

La Liendra no solo le brindó consejos prácticos sobre el manejo del dinero, también le facilitó oportunidades concretas para recuperarse.

