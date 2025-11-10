Gustavo Petro acusó de traición a legisladores que fueron a Miami, y pidió que enfrenten la justicia: “Deben ser juzgados”

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026 ) - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó como “delincuentes” a congresistas y dirigentes políticos que, según sus palabras, viajaron a Miami, Estados Unidos, con el objetivo de conspirar contra su gobierno y pidió que sean juzgados.

Durante un acto público en Santa Marta, donde se realizó el reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado por el genocidio contra la Unión Patriótica por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Petro dirigió un mensaje contundente hacia los legisladores y líderes políticos señalados.

“Los señores congresistas y dirigentes políticos que fueron a Miami a buscar el camino por medio del cual podían ganar las elecciones en Colombia, destruyendo incluso la persona del presidente de la República, son delincuentes. Y deben ser juzgados”, dijo ante los presentes.

Gustavo Petro dirigió un mensaje contundente hacia los legisladores y líderes políticos señalados - crédito Presidencia

El mandatario colombiano no limitó sus acusaciones al Parlamento local, sino que también mencionó la actuación de sectores conservadores que promoverían, según él, una campaña destinada a su encarcelamiento en Estados Unidos.

Resaltó la supuesta implicación de Bernie Moreno, senador estadounidense, y lo relacionó con Alberto Moreno, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, a quienes señaló de impulsar esa “vendetta personal”.

El mandatario solicitó iniciar investigaciones judiciales por lo que describió como una traición al pacto democrático establecido en la Constitución de 1991. “Eso no se le hace a la Constitución del 91 ni al pacto democrático”, afirmó al director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino, durante el acto, reclamando una respuesta institucional.

A su vez, Petro denunció una continuidad de persecución política, ahora encubierta bajo formas de judicialización internacional. Planteó que la resistencia frente a estas acciones debe orientarse por vías democráticas.

“Nosotros tenemos que responder de otra manera, que no es con las armas, creo yo, espero no equivocarme”, manifestó ante el público en Santa Marta.

En un pasaje simbólico de su discurso, el presidente utilizó la imagen del jaguar y otros animales para reflejar el sentir del pueblo colombiano. “Si el águila dorada ataca al cóndor, el jaguar americano despierta. Y somos jaguares, estamos despertando”, expresó.

Añadió que “nos vamos a levantar por millones. Seremos jaguares bailando por la dignidad de Colombia, seremos jaguares para revivir a Bolívar”, eligiendo una metáfora para ilustrar el llamado a la movilización social masiva y pacífica.

Para cerrar, Petro advirtió que enfrentará cualquier amenaza de judicialización desde el exterior a través del impulso popular. “No acepto amenazas. Nos vamos a levantar por millones”, sentenció.

Gustavo Petro advirtió que enfrentará cualquier amenaza de judicialización desde el exterior a través del impulso popular - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Concluyó pidiendo perdón a las víctimas, vinculando su mensaje a la energía que, según afirmó, permanece a través de la lucha social en la memoria colectiva: “La energía sigue”.

Declaración de Gustavo Petro

En la instalación de la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) en Santa Marta (Colombia), el presidente Gustavo Petro entregó declaraciones a todos los asistentes del evento.

El mandatario colombiano afirmó que no puede hablar en nombre de la Celac debido a unos estatutos y señaló que estos deben modificarse.

“No puedo hablar a nombre del conjunto de la Celac. Esa organización tiene unos estatutos que hacen que todo se decida por consenso. Creo que esos estatutos deberían modificarse, pero es un asunto que la Celac debe resolver, ya que esa forma de decisión le resta operatividad y capacidad”, indicó Gustavo Petro.

Asimismo, afirmó que el mundo ha cambiado, por eso insistió que se debe analizar a “profundidad la situación actual”.

Gustavo Petro afirmó que no puede hablar en nombre de la Celac debido a unos estatutos y señaló que estos deben modificarse - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

“Es necesario hacer una evaluación: el mundo ha cambiado y siempre lo hará. En ese fluir, debemos analizar con profundidad la situación actual”, aseveró Gustavo Petro.

La convocatoria a un diálogo global y plural fue otro de los énfasis de Petro ante los representantes de la Celac y la Unión Europea.

“Aquí hay un diálogo de civilizaciones y puede ser ejemplo para el mundo. Se encontraron dos civilizaciones con sangre, a espada y flecha durante un siglo aquí, matándose mutuamente. Ahora nos encontramos en paz. Dos civilizaciones diferentes, varias civilizaciones diferentes. Es posible una humanidad de la diferencia”, afirmó.

El presidente insistió en que la organización de la cumbre y el contexto internacional deben abrir el camino a una “humanidad libre y una democracia global que permita nuestras diferencias de todo tipo que son nuestra riqueza. Una humanidad unánime es una humanidad muerta”.