Colombia

Gustavo Petro acusó de traición a legisladores que fueron a Miami, y pidió que enfrenten la justicia: “Deben ser juzgados”

El mandatario lanzó fuertes declaraciones durante un acto en Santa Marta, donde exigió procesos judiciales contra congresistas y dirigentes a los que señaló de buscar su caída con apoyo internacional

Guardar
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026 ) - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó como “delincuentes” a congresistas y dirigentes políticos que, según sus palabras, viajaron a Miami, Estados Unidos, con el objetivo de conspirar contra su gobierno y pidió que sean juzgados.

Durante un acto público en Santa Marta, donde se realizó el reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado por el genocidio contra la Unión Patriótica por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Petro dirigió un mensaje contundente hacia los legisladores y líderes políticos señalados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Los señores congresistas y dirigentes políticos que fueron a Miami a buscar el camino por medio del cual podían ganar las elecciones en Colombia, destruyendo incluso la persona del presidente de la República, son delincuentes. Y deben ser juzgados”, dijo ante los presentes.

Gustavo Petro dirigió un mensaje
Gustavo Petro dirigió un mensaje contundente hacia los legisladores y líderes políticos señalados - crédito Presidencia

El mandatario colombiano no limitó sus acusaciones al Parlamento local, sino que también mencionó la actuación de sectores conservadores que promoverían, según él, una campaña destinada a su encarcelamiento en Estados Unidos.

Resaltó la supuesta implicación de Bernie Moreno, senador estadounidense, y lo relacionó con Alberto Moreno, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, a quienes señaló de impulsar esa “vendetta personal”.

El mandatario solicitó iniciar investigaciones judiciales por lo que describió como una traición al pacto democrático establecido en la Constitución de 1991. “Eso no se le hace a la Constitución del 91 ni al pacto democrático”, afirmó al director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino, durante el acto, reclamando una respuesta institucional.

A su vez, Petro denunció una continuidad de persecución política, ahora encubierta bajo formas de judicialización internacional. Planteó que la resistencia frente a estas acciones debe orientarse por vías democráticas.

“Nosotros tenemos que responder de otra manera, que no es con las armas, creo yo, espero no equivocarme”, manifestó ante el público en Santa Marta.

En un pasaje simbólico de su discurso, el presidente utilizó la imagen del jaguar y otros animales para reflejar el sentir del pueblo colombiano. “Si el águila dorada ataca al cóndor, el jaguar americano despierta. Y somos jaguares, estamos despertando”, expresó.

Añadió que “nos vamos a levantar por millones. Seremos jaguares bailando por la dignidad de Colombia, seremos jaguares para revivir a Bolívar”, eligiendo una metáfora para ilustrar el llamado a la movilización social masiva y pacífica.

Para cerrar, Petro advirtió que enfrentará cualquier amenaza de judicialización desde el exterior a través del impulso popular. “No acepto amenazas. Nos vamos a levantar por millones”, sentenció.

Gustavo Petro advirtió que enfrentará
Gustavo Petro advirtió que enfrentará cualquier amenaza de judicialización desde el exterior a través del impulso popular - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Concluyó pidiendo perdón a las víctimas, vinculando su mensaje a la energía que, según afirmó, permanece a través de la lucha social en la memoria colectiva: “La energía sigue”.

Declaración de Gustavo Petro

En la instalación de la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) en Santa Marta (Colombia), el presidente Gustavo Petro entregó declaraciones a todos los asistentes del evento.

El mandatario colombiano afirmó que no puede hablar en nombre de la Celac debido a unos estatutos y señaló que estos deben modificarse.

“No puedo hablar a nombre del conjunto de la Celac. Esa organización tiene unos estatutos que hacen que todo se decida por consenso. Creo que esos estatutos deberían modificarse, pero es un asunto que la Celac debe resolver, ya que esa forma de decisión le resta operatividad y capacidad”, indicó Gustavo Petro.

Asimismo, afirmó que el mundo ha cambiado, por eso insistió que se debe analizar a “profundidad la situación actual”.

Gustavo Petro afirmó que no
Gustavo Petro afirmó que no puede hablar en nombre de la Celac debido a unos estatutos y señaló que estos deben modificarse - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

“Es necesario hacer una evaluación: el mundo ha cambiado y siempre lo hará. En ese fluir, debemos analizar con profundidad la situación actual”, aseveró Gustavo Petro.

La convocatoria a un diálogo global y plural fue otro de los énfasis de Petro ante los representantes de la Celac y la Unión Europea.

“Aquí hay un diálogo de civilizaciones y puede ser ejemplo para el mundo. Se encontraron dos civilizaciones con sangre, a espada y flecha durante un siglo aquí, matándose mutuamente. Ahora nos encontramos en paz. Dos civilizaciones diferentes, varias civilizaciones diferentes. Es posible una humanidad de la diferencia”, afirmó.

El presidente insistió en que la organización de la cumbre y el contexto internacional deben abrir el camino a una “humanidad libre y una democracia global que permita nuestras diferencias de todo tipo que son nuestra riqueza. Una humanidad unánime es una humanidad muerta”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroCongresistas en MiamiEstados UnidosCongresistas de ColombiaPetro en la CelacDeclaraciones de Gustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Taxista que atropelló a grupo de menores en el sur de Bogotá fue imputado por la Fiscalía: debe una millonada en comparendos

José Eduardo Chalá Franco fue detenido por el accidente que dejó once heridos, incluidos dos menores declarados con muerte cerebral, luego de conducir ebrio y violar varias normas de tránsito

Taxista que atropelló a grupo

Vicky Dávila habría reaccionado a advertencias de demandas desde la campaña de Abelardo de la Espriella: “No vine a aliarme con corruptos”

La periodista y precandidata presidencial afirmó en un extenso comunicado que todo lo que ha tenido se lo ha ganado con “esfuerzo, trabajo y diciendo la verdad”

Vicky Dávila habría reaccionado a

Activistas de derecha demandaron a la clínica Valle del Lili en Cali por operación de cambio de género en una menor de edad: “Crecí con miedo a ser mujer”

Según la demanda, el protocolo de atención fue inadecuado y se evidenció un diagnóstico erróneo por parte de los médicos tratantes

Activistas de derecha demandaron a

Marbelle se fue en contra de los “petristas” después de que asistiera al evento de Abelardo De La Espriella: “aquí sintiendo toda la rabia petriste”

La cantante expresó su inconformidad con el Gobierno y criticó a quienes apoyan al presidente, días después de participar en el acto político de Abelardo de la Espriella en Bogotá

Marbelle se fue en contra

Así arrancaría la tabla del descenso en el 2026: Deportivo Cali, nuevamente, vuelve a estar en problemas

El cuadro azucarero completó tres años sin clasificar a los cuadrangulares semifinales, lo cual repercute no solo en lo económico sino en lo deportivo en esta clasificación

Así arrancaría la tabla del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa enfrentará al

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón se pronunció después

Yina Calderón se pronunció después de altercado con ‘La Piry’ en ‘La mansión de Luinny’ y lanzó dura advertencia a sus detractores

Elder Dayan Díaz revela los secretos que existen detrás de la herencia de Diomedes Díaz y cómo se reparten la herencia sus hijos

Elder Dayan respondió a las críticas por interpretar temas de Shakira y reveló si cantará con la barranquillera: “Estuvimos hablando”

Reina de belleza consiguió que condenaran a profesor que abusó de ella cuando era niña: “Solté una cruz que llevaba cargando”

Mark Tuan conquista el ranking de las 10 canciones de K-pop más reproducidas en iTunes Colombia

Deportes

Así arrancaría la tabla del

Así arrancaría la tabla del descenso en el 2026: Deportivo Cali, nuevamente, vuelve a estar en problemas

Este es el tiempo que Kevin Mier estaría fuera, debido a una fractura de tibia: su participación en el Mundial 2026 está en riesgo

Colombia vs. Corea del Norte: la Tricolor clasificó a la ronda final del Mundial Sub-17 tras victoria 2-0

Este sería el próximo rival de la selección Colombia en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2025

Así fue impresionante gol de Harold Mosquera a pocos segundos de terminar el partido Santa Fe ante Deportivo Cali: lo comparan con el marcado por Luis Díaz con el Bayern Múnich