Fiscalía le imputó seis nuevos delitos a Nicolás Petro: juez rechazó peticiones de la defensa

En el Juzgado 41 de control de garantías de Barranquilla, la fiscal Lucy Laborde le imputó nuevos cargos al hijo mayor del presidente Gustavo Petro por el ‘Caso Fucoso’

Nicolás Petro, hijo del presidente
Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, le imputaron nuevos cargos por el ‘Caso Fucoso' - crédito Colprensa

En el Juzgado 41 de control de garantías de Barranquilla se reanudó este lunes, 10 de noviembre de 2025, la audiencia contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por presuntas irregularidades en procesos de contratación con la Gobernación del Atlántico.

En la audiencia, el juez rechazó las peticiones presentadas por la defensa de Nicolás Petro, encabezada por el abogado Alejandro Carranza, que alegaba una supuesta vulneración al derecho de defensa.

Así las cosas, la fiscal Lucy Laborde le imputó seis nuevos delitos al hijo mayor del presidente, que son: interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, peculado por apropiación, falso testimonio, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.

“Se le imputa por el concurso heterogéneo, homogéneo y sucesivo de las siguientes conductas punibles. El interés indebido en la celebración de contratos a título de coautor interviniente, especulado por apropiación a favor de terceros a título de coautor interviniente, el tráfico de influencias a título de autor interviniente”, señaló la fiscal Laborde.

Noticia en desarrollo...

