Elder Dayan Díaz revela los secretos que existen detrás de la herencia de Diomedes Díaz y cómo se reparten la herencia sus hijos

El impacto de la herencia de Diomedes Díaz sigue generando interés más de una década después de su fallecimiento.

En una reciente conversación con la periodista Eva Rey en su pódcast Desnúdate con Eva, Elder Dayan Díaz, uno de los hijos del legendario cantante vallenato, ofreció detalles inéditos sobre la distribución de los bienes y regalías que dejó el artista, así como sobre la compleja dinámica familiar que caracteriza a los descendientes del llamado “Cacique de La Junta”.

La familia de Diomedes Díaz está compuesta por veintiún hijos reconocidos, según relató Elder Dayán.

Esta cifra, que da cuenta de la extensa descendencia del intérprete, se traduce en una dispersión geográfica significativa: “Somos 21 y todos vivimos en diferentes partes”, afirmó el cantante.

Asimismo, en este diálogo, el cantante aseguró que la administración de la herencia, en particular el reparto de las regalías musicales, se ha visto obstaculizada por diversos factores legales.

El intérprete de Reina guajira explicó que “en estos momentos lo único que se está ‘peleando’ son las regalías, pero como mi papá tenía tantas cuestiones, demandas laborales, eso está frenado. No está llegando…”.

El proceso de sucesión de Diomedes Díaz se ha tornado especialmente complejo debido a la existencia de múltiples demandas laborales pendientes, lo que ha impedido que los herederos reciban los pagos correspondientes por concepto de regalías.

Elder Dayán comparó la situación con la de otro referente del vallenato, Omar Geles, y señaló: “No son válidas las comparaciones, pero el maestro Omar Geles, que en paz descanse, escuché que le llegaban entre 800 y 1.000 millones en cada corte, eso lo pagan cada 3 meses. Yo considero que mi papá si no está igual, un poquito más”, dijo Elder Dayán a Desnúdate con Eva.

Esta referencia permite dimensionar la magnitud de los ingresos que podrían estar en juego, aunque la distribución efectiva permanece suspendida por los litigios.

En el plano artístico, Elder Dayán ha continuado consolidando su carrera dentro del vallenato, manteniendo la esencia del género que popularizó su padre, pero también explorando nuevas vertientes musicales.

Su álbum más reciente, El cantor, lanzado el año anterior junto al acordeonero Lucas Dangond, refleja esa dualidad entre tradición y modernidad.

Además, en 2025, el artista ha buscado expandir su repertorio hacia otros géneros, logrando notoriedad en redes sociales con su versión de Inevitable, uno de los temas más emblemáticos de Shakira.

La proyección internacional de Elder Dayán se ha visto reforzada por el anuncio de una colaboración con Edén Muñoz, figura destacada de la música regional mexicana.

Este proyecto representa un giro significativo en su trayectoria y anticipa una mayor presencia en escenarios fuera de Colombia.

Paralelamente, el cantante ha confirmado la preparación de un homenaje a Rafael Orozco, recordado vocalista del Binomio de Oro, que será presentado en 2026 durante el Festival de la Leyenda en Valledupar, un evento esperado por los seguidores del vallenato clásico.

Mientras la herencia de Diomedes Díaz sigue sujeta a disputas legales y a la espera de una resolución definitiva, la figura de Elder Dayán se consolida como uno de los principales herederos del legado musical y familiar del ‘Cacique de La Junta’, enfrentando tanto los desafíos de la industria como los de una familia numerosa y dispersa.

En esta misma entrevista, el cantante habló sobre los velos y la envidia que ha despertado en el género por querer innovar, destacando que son varios los que han intentado hacerle zancadilla para que su carrera tenga traspiés por las colaboraciones con artistas del género urbano como Manuel Turizo o Pasabordo, entre otros más.