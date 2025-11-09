Colombia

Petro publicó foto inédita con Carlos Pizarro, en 1988: "Caminábamos buscando nuevos amaneceres"

El mandatario publicó la foto en la que aparece abrazado por, al parecer, con Pizarro. Las críticas no tardaron en caerle al jefe de Estado

Esta fue la fotografía que
Esta fue la fotografía que publicó Gustavo Petro, que habría sido tomada en 1988, en la zona cafetera

Gustavo Petro publicó en sus redes sociales una fotografía en la que, al parecer, está abrazado con Carlos Pizarro y otro individuo, al parecer, también exintegrante del M-19.

La imagen, según el presidente, nunca había sido publicada y es, según se puede observar, en un valle similar al Valle del Cocora, en el Quindío. Sin embargo, la ubicación no es exacta, y tampoco lo es la explicación de Petro, que sugiere que la imagen fue registrada en el departamento cafetero, pero al final escribe “Tolima, 1988″.

Este fue el mensaje de Gustavo Petro: “Nunca la he publicado. Bajo bosques de palma del Quindío caminábamos buscando nuevos amaneceres. Tolima 1988“.

Como respuesta a la publicación, los detractores del presidente le enviaron mensajes en tono de burla y duras críticas, en especial, tras recordar su pasado en el M-19, en compañía del asesinado en 1990, Carlos Pizarro.

Gustavo Petro publicó foto con
Gustavo Petro publicó foto con Carlos Pizarro

El analista político David Cancino le comentó: "El nuevo amanecer: matar y secuestrar“; otros usuarios le comentaron, sobre las “caminatas” a las que Petro hizo referencia: ”Buscando campesinos, a quien secuestrar y extorsionar, verdad? (sic)“.

También algunos internautas se mofaron del presidente con respuestas sugerentes: “Parce, no es necesario que confiese a esta hora de la mañana que protagonizó ‘El secreto de la montaña’ en versión guerrilla. Llevamos desde su alcaldía conociéndolo (sic)”; “Discursos románticos mrk’s para justificar la guerra y la violencia que ustedes ejercieron como pertenecientes al grupo terrorista M-19″; "

Otro usuario se percató de la falta de claridad de la ubicación de la fotografía: ”En el Quindío se tomó una foto en el Tolima”. De la misma manera, el reconocido opositor y economista Germán Ricaurte, que le dijo a Petro: “Presidente, el Quindío y el Tolima son dos departamentos diferentes. Madrugó un domingo a mostrarnos su ignorancia y su orgullo por haber pertenecido a un grupo guerrillero. ¡Salud!“.

Críticas a Petro por foto
Críticas a Petro por foto con Carlos Pizarro

Algunos en redes le han reclamado, de manera paralela, al jefe de Estado, lo cuestionable de publicar recuerdos de su participación en el M-19, especialmente en fechas cercanas a la conmemoración de los 40 años de la Toma del Palacio de Justicia, que sucedió en 1985.

Sobre la el ataque a la sede de la justicia, el mandatario afirmó el 7 de noviembre que “el informe científico forense hecho por la justicia colombiana sobre los cadáveres de los magistrados asesinados en el Palacio de Justicia o fuera de él, y dado que las armas usadas por el M19 eran de marca diferente a las usadas por el estado, determinó que ninguna bala proveniente de armas del M19 se encontró en los cuerpos de los magistrados asesinados en el Palacio“.

Comparan a Petro con Carlos Pizarro en redes: “Ya sabemos de dónde heredó el tonito”

Unos días antes, justo en un escenario similar, comenzó a circular un video de Carlos Pizarro Leongómez, en el que emitía una discurso que fue comparado con los polémicos discursos de Gustavo Petro, que suelen incluir referencias literarias, expresiones complejas y adornos del lenguaje, según juzgan sus contradictores.

El video es un archivo de Señal Memoria de Rtvc. Al respecto, el analista político David Cancino escribió: “Ya sabemos de dónde heredó el tonito y la lora cacorra el señor presidente”.

Video de Carlos Pizarro emitiendo
Video de Carlos Pizarro emitiendo un discurso

Esta fue la porción del discurso de Pizarro Leongómez, que quedó en la cápsula de video que se viralizó: “Para algunos en el país, doblegados por el peso de las ideologías o prisioneros de la nostalgia, nuestra aventura resulta herética o alucinada. Es el signo de los tiempos presentes. Los senderos nuevos provocan reacciones airadas. Intentar la paz en Colombia es colocarse de frente contra los caminos trillados por el odio y la venganza”.

“Cómo no va a tener el tono claro si le respiraba en la nuca cuando lo tenía de recluta para ensartarlo....por eso ama tanto a Pizarro”; “Poetas mediocres de la muerte de los demás”; “La misma verborrea”; “Y las frases tatetocas rebuscadas para encantar incautos”; “Seguro el cacas tomaba nota de la verborrea de Pizarro, la cual escuchaba casi que al oído mientras el jefe de la guerrilla le ultrajaba sus entrañas”; escribieron algunos usuarios en los comentarios

