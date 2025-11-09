Colombia

Ofrecen recompensa de hasta $500 millones por los responsables del asesinato de dos policías en Betulia

El homicidio de dos uniformados en un corredor estratégico del Suroeste antioqueño desató operativos y un consejo de seguridad urgente

Guardar
La Policía promete capturar a
La Policía promete capturar a los autores y la comunidad exige respuestas - crédito Policía Nacional

El asesinato de dos policías en Betulia, Antioquia, desató indignación en la región y en todo el territorio nacional, debido a que se convirtió un ejemplo de la compleja situación de seguridad que atraviesa el Suroeste antioqueño.

El hecho ocurrió en la zona de La Cumbre, un corredor que conecta el sector de Altamira con el casco urbano del municipio, donde los uniformados fueron atacados mientras realizaban labores de patrullaje.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ante la gravedad de los hechos se pronunció el alcalde de Betulia, Néstor Serna, que confirmó que los responsables del ataque despojaron a los policías de sus armas de dotación, incluidas pistolas y municiones: “Estamos muy preocupados, esto nunca había pasado. A ellos se les llevaron las armas de dotación”, afirmó.

Del mismo modo, indicó que se desplazó de inmediato al lugar de los hechos para participar en un consejo de seguridad urgente y coordinar la respuesta con la fuerza pública. Las autoridades mantienen abierta la investigación para identificar a los autores materiales y determinar si el ataque está vinculado a la presencia o presión de estructuras criminales en la zona.

La zona ha estado azotada
La zona ha estado azotada por la violencia durante años - crédito Alcaldía de Betulia / Facebook

A su vez, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció públicamente tras el ataque y cuestionó la negativa del gobierno nacional a brindar asistencia militar al departamento: “Ministro Pedro Sánchez, el gobierno del que usted hace parte le negó a Antioquia la asistencia militar. Como verá, no es por fastidiar, es porque sabemos de las dinámicas de estos criminales, las zonas donde delinquen y los temores de la población civil”, expresó.

El gobernador detalló que los policías asesinados, el subintendente Wilmer Ovidio Gallego Sepúlveda, de 39 años y con 19 años y 2 meses de servicio, y el subintendente Edwin Danilo Chamorro Bastidas, de 32 años y con 13 años y 9 meses en la institución, fueron atacados con armas largas y despojados de su armamento de dotación.

Rendón también señaló que en la zona delinquen las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, organizaciones con las que el Gobierno nacional ha intentado adelantar negociaciones: “En esta zona delinquen Farc y Clan del Golfo, bandidos con los que negocia el gobierno Petro”.

Debido a la magnitud de la situación, la Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta $500 millones por información que permita ubicar y judicializar a los responsables del doble homicidio. Además, el gobernador envió un mensaje de solidaridad a la Policía Nacional y a las familias de los uniformados caídos: “Desde el gobierno de Antioquia enviamos un saludo solidario a la Policía Nacional y a las familias de estos uniformados quienes dieron su vida por proteger la nuestra”.

El crimen de dos uniformados
El crimen de dos uniformados en una zona estratégica refuerza el debate sobre la seguridad - crédito X

Tras el brutal ataque, el director general de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, condenó el crimen y aseguró que la institución no descansará hasta capturar a los responsables.

“Rechazamos con toda firmeza el vil asesinato de nuestros compañeros, los subintendentes Edwin Danilo Chamorro Bastidas y Wilmer Ovidio Gallego Sepúlveda, quienes fueron cobardemente atacados mientras cumplían con su deber en Betulia, Antioquia. Estos actos no quedarán impunes. La Policía Nacional no descansará hasta capturar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Nuestra más profunda solidaridad y acompañamiento a las familias de nuestros héroes”, declaró el brigadier general Rincón Zambrano.

Continúan las tensiones entre gobierno
Continúan las tensiones entre gobierno local y nacional en medio de la violencia - crédito X

Por ahora, la investigación continúa abierta por las autoridades locales, mientras que la comunidad permanece a la expectativa de avances que permitan esclarecer los hechos y restablecer la seguridad en este corredor estratégico del Suroeste antioqueño, puesto que no es la primera vez que se presenta una situación de este tipo.

Temas Relacionados

BetuliaEdwin Danilo Chamorro BastidasWilmer Ovidio Gallego SepúlvedaAntioquiaPolicías asesinadosColombia-Noticias

Más Noticias

Las remesas que se envían desde Estados Unidos ahora se pueden recibir por Nequi: esta es la funcionalidad que sirve para hacerlo

La nueva utilidad facilita transferencias internacionales, elimina intermediarios y agiliza el acceso a recursos provenientes de familiares y trabajadores remotos

Las remesas que se envían

Así de fácil es solicitar la devolución de saldo a favor de créditos Icetex antes de concluir el 2025

El proceso para obtener la devolución de sumas abonadas en exceso y la entrega de documentos de respaldo se realiza de forma digital, con tiempos de respuesta claros y requisitos accesibles para los beneficiarios

Así de fácil es solicitar

En vivo| IV Cumbre de la Celac-UE: Representantes de más de 40 países de América, el Caribe y Europa se reúnen en privado en Santa Marta, Colombia

El evento concentra a 13 jefes de Estado y un gran número de delegaciones que arrancarán el encuentro haciendo un balance de los acuerdos obtenidos en 2023 durante el último encuentro de naciones en materia de comercio y transición verde

En vivo| IV Cumbre de

Medellín abre inscripciones para colegios en 2026: estos son los requisitos y pasos tanto estudiantes nuevos como antiguos

Padres y responsables pueden consultar requisitos, elegir institución cercana y completar el trámite en línea o presencialmente, accediendo a beneficios

Medellín abre inscripciones para colegios

Gustavo Petro le respondió al gobernador de Antioquia, tras el fuerte reclamo que le hizo por propuesta de la ‘gran Colombia’: esto dijo

El presidente de la República se expresó en sus redes sociales frente a su polémica propuesta, que causó indignación en Andrés Julián Rendón, mandatario regional, que le pidió estar pendiente de los problemas del país y no en ideas irrealizables

Gustavo Petro le respondió al
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa enfrentará al

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

ENTRETENIMIENTO

Estas son las mejores películas

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Colombia

La famosa canción de vallenato que Silvestre Dangond afirmó no saberse en el concierto de Carin León

Patricia Grisales respondió si participaría en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Mi objetivo no era hacerme famosa”

La inesperada confesión de Giovanny Ayala tras ofrecer una recompensa millonaria: “Ando sin plata, apretado”

Melissa Gate responde con ironía a las menciones de Mariana Zapata antes de su debut en el ingreso a ‘La casa de Alofoke’

Deportes

Colombia vs. Corea del Norte:

Colombia vs. Corea del Norte: hora y dónde ver el último partido de la Tricolor en la fase de grupos de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

Yerry Mina sacó de quicio a Álvaro Morata y fue criticado por Cesc Fàbregas, luego del partido del Cagliari contra Como en la Serie A

Grupo de Orlando Berrío se habría bajado de la puja por quedarse con el Deportivo Pereira: esto es lo que se sabe

Estos son los primeros jugadores que llegaron a la concentración de la selección Colombia para los amistosos de noviembre

Edwin Cardona, en medio de lágrimas, dedicó su gol con Atlético Nacional ante Águilas Doradas a su perro fallecido días atrás