Jhovanoty lo volvió a hacer en uno de sus shows: al explicar cuál es la relación entre Gustavo Petro, el expresidente Uribe y la química

Antes de partir por su gira en Estados Unidos el humorista dejó un fragmento de una de sus presentaciones, en las que demostró por qué es uno de los mejores comediantes por su capacidad de improvisar imitando al mandatario colombiano

Jhovanoty suele imitar a Petro
Jhovanoty suele imitar a Petro acompañado de su lápiz, un elemento que no le puede faltar al jefe de Estado - crédito @peretantico/IG | @alvarouribevelez | @gustavopetrourrego/IG

Antes de emprender su gira de presentaciones por Estados Unidos y confirmar su salida del programa matutino El Klub (de la emisora La Kalle), el humorista colombiano Jhovanoty (cuyo verdadero nombres es Jhovany Ramírez), dejó un momento divertido en video que compartió en sus redes sociales, todo por cuenta de la imitación que hizo del presidente Gustavo Petro (algo habitual dentro de sus shows).

Solo que en esta nueva publicación que compartió en su cuenta de Instagram, dejó ver su reacción, luego de una pregunta que le hizo una profesora de química y en la que salió a flote el nombre del exmandatario Álvaro Uribe Vélez.

Luego de que la asistente al espectáculo se identificó como Yezmín Plata, el comediante encarnó al jefe de Estado, le dejó su duda a Jhovanoty, que estaba en modo Petro.

“Señor Presidente, la pregunta es la siguiente: usted en su campaña nos dijo, nos prometió Justicia cuando fuera presidente y hay un expresidente que es expresidiario que está libre. ¿Qué pasa aquí en este caso?" dijo la espectadora.

Así le respondió el humorista a una profesora de química - crédito @peretantico/IG

La respuesta de Jhovanoty a la polémica pregunta que le hizo la profesora de química

“¿Quién se iba a imaginar...? Un momento, señores. Un momento, señores. Les pido, por favor, respeto. Respeto por la ciudadana. Les pido, por favor, respeto”, inició la respuesta Jhovanoty, luego de que los asistentes a su show comenzaron a chiflar, dejando las opiniones divididas en el lugar.

“Yo me imaginé que esa pregunta me la iba a hacer el de filosofía (provocando risas y mirando a uno de los participantes anteriores que también resultó ser docente) voy a responder la pregunta muy químicamente”, siguió el comediante, que imita a la perfección cómo habla Petro.

Seguido a esto, Jhovanoty dejó ver su capacidad de improvisación al decirle esto a la profesora de química: “¿Qué sucede cuando tú unes Na...? Na, ¿qué es? Pero Na es... Sodio. ¿Y Cl es...? Cloro... Hay que aplicarle matemática cuántica a esto. Entonces, si tú unes, tú que eres profesora de Química, Yezmín, si tú tienes NaCl, eso es sodio, más cloro, ¿eso qué da? Cloruro de sodio".

Para rematar su respuesta, el humorista dijo: “¿Y qué es el cloruro de sodio? Eso fue lo que le dijo un juez a Uribe: Sal". De inmediato, los aplausos y las risas coparon el lugar, dejando para el recuerdo este momento que Jhovanoty dejó en sus redes antes de tomar el vuelo hacia EE. UU., para cumplir con nueve presentaciones, destacando tres eventos en Florida y dos en Texas.

El exintegrante de Blu Radio
El exintegrante de Blu Radio y La Kalle aclaró que no tiene proyectos en otras emisoras ni participaciones en reality shows para 2026 - crédito @peretantico/Instagram

Por qué se va Jhovanoty del programa matutino radial

El humorista colombiano anunció en directo su salida de El Klub, el programa matutino de la emisora La Kalle, y desmintió los rumores que circulaban sobre su futuro profesional.

Durante la transmisión del jueves 6 de noviembre, Jhovanoty aclaró que la decisión de apartarse del espacio radial fue por completo voluntaria y no respondió a despidos, desacuerdos contractuales ni conflictos internos con Caracol Televisión.

En su intervención, el comediante, reconocido también por sus imitaciones de figuras como Gustavo Petro y Rodolfo Hernández mencionó: “Sí, este es mi último programa aquí en la emisora La Kalle. Es mi último programa de El Klub, un programa que nació con nosotros”.

Además, descartó las versiones que sugerían inconformidades salariales o despido.

El humorista agradeció a su equipo de trabajo y a los oyentes por su acompañamiento, y dio pistas sobre su futuro - crédito @peretantico/Instagram

A todas las personas que están diciendo que me echaron… No, no me echaron. Yo renuncié. Que no me pagaban bien… Es falso. A mí me pagaban muy bien, demasiado para lo poco que hacía, diría yo”, expresó con su característico humor.

El humorista agradeció públicamente en el aire y a través de sus redes sociales a figuras clave de Caracol Televisión, entre ellas Jorge Alfredo Vargas, Carlos Arturo Gallego, Juan Ignacio Velásquez, Juan Esteban Sampedro y el presidente del canal, Gonzalo Córdoba, por el respaldo recibido a lo largo de su carrera.

“Ellos han sido parte de mi crecimiento. El éxito que estoy teniendo ahora es resultado de las oportunidades que me brindaron”, relató en su mensaje de despedida.

El comediante también se pronunció sobre la inclusión de Petro en la Lista Clinton - crédito @peretantico/IG

