Colombia

Gustavo Petro habló de los abucheos al ministro de Minas: “Efectivamente fue abucheado, pero no por suspender a lo ricos”

El presidente Gustavo Petro explicó que la desaprobación al ministro Edwin Palma no se debió a la eliminación de subsidios, sino a nuevas restricciones para evitar la venta de combustible al narcotráfico

Guardar
Durante el Congreso Fendipetroleo, Edwin
Durante el Congreso Fendipetroleo, Edwin Palma fue interrumpido por empresarios tras anunciar un decreto que limita la venta de diésel, mientras el presidente Petro atribuyó la reacción a controles sobre el suministro a actividades ilícitas - crédito César Carrión/Presidencia de la República

Al iniciar su intervención en la clausura del Congreso Fendipetroleo, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, inició su mensaje resaltando la importancia de aceptar las diferencias y promover la convivencia pacífica.

Más adelante, durante su presentación, Palma enfrentó una reacción de desaprobación por parte del público, pues lo abuchearon. El motivo fue el anuncio de la elaboración de un decreto destinado a eliminar el subsidio al diésel para vehículos de lujo.

Frente a esta situación, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, se refirió a los abucheos que recibió el ministro de Minas y Energía durante el evento. A través de su cuenta en X, el mandatario comentó: “Efectivamente fue abucheado, pero no por suspender a los ricos”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La situación fue captada en grabaciones compartidas por La W Radio, donde se aprecia que un grupo de empresarios del sector detuvo al ministro con consignas y exclamaciones. Al comienzo de su discurso, parte del público le gritó “mentiroso”, dificultando que prosiguiera con su exposición.

A pesar de buscar continuar con su intervención, el ministro decidió concluirla de forma anticipada y salir del lugar acompañado de sus colaboradores. El evento terminó con manifestaciones de malestar de algunos representantes empresariales, quienes expresaron su desacuerdo con el manejo de los subsidios y las políticas sobre transición energética implementadas por el Ministerio.

El presidente Gustavo Petro se refirió públicamente al episodio en el que el ministro de Minas y Energía enfrentó abucheos durante el Congreso Fendipetroleo. Según Petro, la molestia del público no se originó en la eliminación del subsidio al diésel para vehículos de lujo, sino en medidas dirigidas a evitar que los distribuidores de combustible abastezcan al narcotráfico.

“Efectivamente fue abucheado, pero no por suspender a los ricos que usan el diésel, sino porque vamos a apretar a los distribuidores para que no vendan gasolina al narcotráfico”, escribió el primer mandatario del país por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Gustavo Petro habló de
Gustavo Petro habló de los abucheos en contra de su ministro - crédito @petrogustavo

Por otro lado, con respecto a lo ocurrido, al abordar distintos aspectos durante su exposición, Edwin Palma abordó cuestiones como la pérdida de vidas y el dolor causado por las desapariciones. Estas referencias sorprendieron a una parte de los asistentes, que opinaron que no guardaban relación directa con los temas centrales del congreso.

En un escenario marcado por momentos de tensión, el ministro resaltó avances alcanzados por el Gobierno Nacional en el campo energético y de combustibles. Reiteró la disposición de la entidad para conversar con todos los sectores implicados y valorar propuestas orientadas al desarrollo y estabilidad del sector. Además, instó a los presentes a “dejar de lado los ataques y construir de manera conjunta soluciones a largo plazo”.

A lo largo de varias jornadas, el Congreso Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos congregó a representantes empresariales, asociaciones del sector, especialistas, autoridades y académicos. Bajo la organización conjunta de Comce y Fendipetróleo Nacional, la agenda incluyó debates sobre transición energética, ajustes regulatorios en precios y los retos propios de la comercialización minorista.

Al iniciar su intervención en
Al iniciar su intervención en la clausura del Congreso Fendipetroleo, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, inició su mensaje resaltando la importancia de aceptar las diferencias y promover la convivencia pacífica - crédito @PalmaEdwin/X

De acuerdo con lo expuesto por los convocantes, el objetivo del evento fue fomentar el análisis especializado, compartir distintas experiencias y crear propuestas que ayuden a consolidar la industria. Durante el desarrollo del congreso, los asistentes trataron problemáticas como la estabilidad tarifaria, la seguridad en las estaciones y las repercusiones económicas de las nuevas normativas.

La presencia de Edwin Palma en el acto de clausura tenía como finalidad formalizar el cierre del Congreso y exponer la visión del Gobierno nacional ante los desafíos del sector de los combustibles. No obstante, la respuesta de los asistentes puso de manifiesto una brecha entre las iniciativas impulsadas por el Ministerio y las inquietudes de quienes forman parte de la cadena de distribución.

La presencia de Edwin Palma en el
La presencia de Edwin Palma en el acto de clausura tenía como finalidad formalizar el cierre del Congreso y exponer la visión del Gobierno Nacional ante los desafíos del sector de los combustibles - crédito @MinEnergiaCo/X

La situación vivida en este encuentro se añade a una serie de dificultades recientes enfrentadas por el funcionario, quien en el transcurso de los últimos meses ha recibido críticas provenientes de organizaciones gremiales energéticas y ha sido objeto de advertencias por parte de la Contraloría, que alertó sobre eventuales riesgos para el sistema energético a nivel nacional.

Temas Relacionados

Gustavo PetroEdwin PalmaMinisterio de MinasAbucheos ministro MinasColombia-Noticias

Más Noticias

En vivo| Arranca la IV Cumbre de la Celac-UE: mandatarios de América y Europa alistan sus discursos en Santa Marta, Colombia

El evento reunirá a 13 jefes de Estado y un gran número de delegaciones que arrancarán el evento haciendo un balance de los acuerdos obtenidos en 2023 durante el último encuentro de naciones en materia de comercio y transición verde

En vivo| Arranca la IV

Gobierno francés aprovechó la cumbre Celac-UE para impulsar estrategia contra narcotráfico en América Latina

El ministro de Asuntos Exteriores francés confirmó que su país “está inundada por el narcotráfico” y que adelantará un plan para erradicar el problema

Gobierno francés aprovechó la cumbre

Estos son los mandatarios, delegados y líderes mundiales que participarán en la IV Cumbre de la Celac-UE en Colombia

Representantes de más de cuarenta países y veinte organismos internacionales asistirán al encuentro, destacando la presencia de líderes europeos, latinoamericanos y caribeños, en un foro clave para el diálogo político y la cooperación

Estos son los mandatarios, delegados

1280 Almas lanzaron versión renovada de su emblemático LP ‘Pueblo Alimaña’: “Reivindica lo que nosotros somos sin contradecirnos”

Infobae Colombia habló con Juan Carlos Rojas, bajista y miembro fundador de la agrupación bogotana, encargado de liderar el proceso de regrabación de uno de los trabajos más celebrados de su carrera musical

1280 Almas lanzaron versión renovada

Lotería de Boyacá: resultado del sábado 08 de noviembre de 2025

Infobae Colombia trae la información del último sorteo del premio mayor de 1.500 millones de pesos

Lotería de Boyacá: resultado del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa enfrentará al

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

ENTRETENIMIENTO

El miedo transforma la vida

El miedo transforma la vida de Marcela Reyes: aseguró que teme por su vida y debió tomar algunas medidas pensando en su hijo

1280 Almas lanzaron versión renovada de su emblemático LP ‘Pueblo Alimaña’: “Reivindica lo que nosotros somos sin contradecirnos”

YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

Aura Cristina Geithner se destapó sobre romance que tuvo con Miguel Varoni mientras ambos tenían pareja: “La gente no nos dejaba”

Los mejores podcasts de Spotify Colombia para escuchar este día

Deportes

James Rodríguez hizo una enorme

James Rodríguez hizo una enorme asistencia para despedirse de León ante Puebla: vea el pase de lujo en la Liga MX

Hora y dónde ver Boca vs. River: tres colombianos jugarán el superclásico argentino

Millonarios no terminaría la temporada 2025 en Colombia: este sería su último partido ante un rival internacional

Atlético Nacional le diría adiós a una de sus figuras para 2026: no le renovaría el contrato

Linda Caicedo volvió a brillar con el Real Madrid: este fue su golazo desde propia cancha en la Liga F