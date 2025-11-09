Colombiana relató en TikTok como son sus jornadas trabajando en una bodega de Amazon en Utah

En su experiencia Amazon es una buena empresa para trabajar, pero reconoce que no es la misma experiencia para todos - crédito @natafino / TikTok

La experiencia de una trabajadora colombiana en Amazon ha captado la atención en redes sociales, donde ha compartido detalles sobre las condiciones laborales y la remuneración por horas extra en uno de los mayores empleadores de Estados Unidos.

A través de sus publicaciones en TikTok, Natalia Fino, residente en Utah, ha ofrecido una visión directa sobre el funcionamiento interno de la compañía, desde la organización de los turnos hasta las políticas de seguridad y el proceso de contratación.

En sus relatos, Fino describe cómo la posibilidad de realizar jornadas adicionales, conocidas como “overtime”, representa una oportunidad atractiva para incrementar los ingresos. Según explicó en uno de sus videos, el pago habitual en su puesto es de USD 19,50 por hora, pero en la ocasión en que decidió aceptar un turno extra, la tarifa ascendió a USD 23 por hora, lo que le permitió obtener USD 230 tras completar una jornada de diez horas, desde las 7:30 a.m. hasta las 6:00 p.m.



El desplazamiento diario forma parte de la rutina de Fino, que recorre aproximadamente treinta minutos en automóvil para llegar al centro logístico de Amazon.

La estructura de la jornada laboral, según detalló, contempla turnos de diez horas, con dos descansos de media hora cada uno, aunque solo uno de ellos es remunerado. Fino destacó que la empresa realiza los pagos de salario de manera semanal y puntual, y subrayó que la percepción sobre la suficiencia de estos ingresos depende de las circunstancias personales de cada empleado.

En una de sus publicaciones, Fino compartió su preparación antes de ingresar a trabajar, haciendo hincapié en las normas internas de la empresa.

Entre las reglas mencionadas, se encuentra la obligación de llevar el cabello recogido si sobrepasa los hombros, así como la restricción en el uso de auriculares dentro de las instalaciones, “La verdad, menos mal que dejan escuchar música o lo que uno quiera escuchar porque o si no esas diez horas se me harían eternas”.



Amazon permite únicamente dispositivos abiertos o de conducción, posibilitan escuchar el entorno; mientras que prohíbe los auriculares con cancelación activa de ruido por razones de seguridad en áreas donde operan maquinaria y vehículos.

El proceso de ingreso a Amazon también fue abordado por Fino en sus redes sociales. Tras mudarse a Utah junto a su madre, recibió el contacto de una mujer a través de Instagram, que le facilitó el enlace oficial de Amazon Jobs, en la que se publican las vacantes.

Según su experiencia, las ofertas laborales no permanecen abiertas de forma permanente y suelen aparecer durante los fines de semana en horarios matutinos. Inicialmente, Fino aplicó para un turno nocturno, aunque finalmente optó por un horario diurno, que consideró más compatible con su rutina.

La contratación, según relató, constó de tres etapas: verificación de datos personales, un examen básico de inglés y la entrega de la documentación requerida. Fino calificó el proceso como sencillo, aunque reconoció que la prueba de inglés fue el paso más exigente.



Una vez superada esta evaluación, completó la contratación y se sometió a un examen de sustancias, requisito obligatorio de la compañía, tras lo cual se le asignó un horario y se confirmó su incorporación como empleada.

Entre los fragmentos compartidos en sus publicaciones, se destacan afirmaciones como: “Me animé a tomar este overtime porque la verdad estaba muy bueno. No es que todo el overtime lo paguen más, siempre no, pero a veces sí envían como ese tipo de propuestas para que la gente como que se anime y los tome”.

Su testimonio pone de relieve la diversidad de percepciones entre los empleados respecto a la suficiencia del salario y la adaptación a las normas internas, en un contexto donde la flexibilidad y la puntualidad en los pagos son aspectos valorados por quienes buscan estabilidad laboral en Estados Unidos.