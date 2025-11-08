Colombia

Daniel Quintero presentó nuevo recurso ante la Registraduría para salvar su candidatura a la Presidencia de la República por firmas

El político antioqueño presentó una reposición y apelación buscando revertir la negativa de la entidad electoral, alegando desconocimiento de hechos jurídicos

Guardar
El recurso presentado por Quintero
El recurso presentado por Quintero alega desconocimiento de los efectos de la inscripción en el Pacto Histórico - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Luego de que la Registraduría Nacional del Estado Civil resolvió rechazar el registro del comité inscriptor del grupo significativo de ciudadanos denominado Reset total contra el narco y los corruptos, Daniel Quintero Calle juega sus últimas cartas para poder aspirar a la Presidencia de la República por la modalidad de recolección de firmas.

Ante esta determinación, Quintero anunció que emprendió gestiones para mantener viva su candidatura, acudiendo a solicitud de reposición y apelación ante la entidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En un comunicado dirigido a la Registraduría solicitó la entrega inmediata del formulario para la recolección de firmas, alegando: “Con el certificado emitido por el Polo y demás partidos y enviado al registrador, no quedan ya razones para evitar nuestra inscripción. Dado que en la etapa anterior se perdieron 15 días, pido al señor registrador Hernán Penagos que esta respuesta se de lo más rápido posible para darle celeridad y transparencia al proceso. Se que lo mismo piden millones en todo el país”.

Quintero Calle solicita la entrega
Quintero Calle solicita la entrega inmediata del formulario para la recolección de firmas y pide celeridad al Registrador Hernán Penagos - crédito @DanielQuintero/X

En el recurso presentado, Quintero Calle planteó: “(...) acudo ante su despacho para interponer Recurso de reposición en subsidio de apelación, en contra de la resolución 13881 de 2025, mediante la cual su despacho rechazó el registro del comité inscriptor del grupo significativo de ciudadanos denominado ‘Reset total contra el narco y los corruptos’, que postula la inscripción del señor Daniel Quintero Calle a la Presidencia de la República”.

En la solicitud, apunta que la negativa de la entidad se sustentó en “un desconocimiento de los efectos de la inscripción del Pacto Histórico y los hechos que la rodean”, e invocó la preeminencia de la interpretación jurídica sobre el procedimiento administrativo, mencionando la ausencia de pruebas sobre una inscripción formal en la consulta.

Y agregó: “(...) en efecto, conduciría al absurdo una interpretación según la cual la autoridad electoral debe registrar un comité constituido con el objeto de inscribir –con el apoyo de un grupo significativo de ciudadanos–, un candidato que ha participado previamente en una consulta por organizaciones distintas a la del grupo que pretende su inscripción, con el argumento de que sólo después de la recolección de firmas y de su verificación por parte de la autoridad electoral con cargo a los recursos públicos, cabe ejercer la competencia para rechazar la inscripción del referido candidato cuya inscripción prohíbe la ley estatutaria”.

La negativa de la Registraduría
La negativa de la Registraduría se basa en la incompatibilidad legal de inscribir un candidato que participó en otra consulta partidista - crédito Captura de Pantalla Redes sociales

Las razones de la Registraduría para rechazar la inscripción de Daniel Quintero

La Registraduría negó la inscripción de Daniel Quintero como candidato presidencial por grupos ciudadanos, fundamentando su decisión en que el exalcalde de Medellín no presentó renuncia formal a su postulación en la consulta interna del Pacto Histórico.

A través de la resolución 13881 de 2025, el organismo informó que no recibió ninguna comunicación oficial acerca de su retiro, más allá de declaraciones en medios y redes sociales.

La normativa vigente, según lo citado en la ley 1475 de 2011, indica que la participación en una consulta obliga a los precandidatos a respetar sus resultados, por lo cual quien fue inscrito de manera oficial no podrá presentarse con otro grupo ciudadano, partido o coalición dentro de la misma elección.

Con la reciente decisión de
Con la reciente decisión de la Registraduría, Daniel Quintero perdería la opción de aspirar a la presidencia de la República por recolección de firmas - crédito Colprensa

La resolución afirma: “Rechazar por las razones expuestas el registro del comité inscriptor del grupo significativo de ciudadanos denominado ‘Reset Total Contra el Narco y los Corruptos’ que postula la inscripción del señor Daniel Quintero Calle a la presidencia de la República”.

Además, el documento describe que esta decisión busca evitar situaciones que puedan afectar el orden jurídico y administrativo, y garantizar a los ciudadanos que respaldarían la candidatura, así como la integridad de los procedimientos electorales. El caso fue remitido al Consejo Nacional Electoral, pero la devolución del expediente dejó a la Registraduría en posición de tomar la determinación definitiva.

Temas Relacionados

Daniel Quintero CalleRegistraduría Nacional del Estado Civil Pacto HistóricoElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Colombia entra en la historia ambiental: el primer bosque natural comunitario será certificado con estándar internacional

El país da un paso histórico al reconocer el trabajo de comunidades rurales que frenan la deforestación y crean empleo formal

Colombia entra en la historia

Reconocida narradora se fue lanza en ristre contra Sebastián Villa: “No romanticen la violencia por favor”

El extremo colombiano fue clave en el título de Independiente Rivadavia por Copa Argentina

Reconocida narradora se fue lanza

Juan Carlos Suárez, agresor de Jaime Esteban Moreno, fue mejor Icfes en 2016 y beneficiario de Ser Pilo Paga, según su defensa

El abogado del procesado aseguró que el joven estudia en la Universidad de los Andes, pero esa información fue desmentida por la institución

Juan Carlos Suárez, agresor de

Óscar Cordoba recordó cómo Mauricio Macri frustró su llegada a la Premier League: “No sucedió”

En una reciente entrevista, el arquero colombiano recordó la gran oportunidad frustrada que tuvo luego de ser campeón de América con Boca Juniors

Óscar Cordoba recordó cómo Mauricio

Se viene el último partido de James Rodríguez en México: hora y dónde ver León vs. Puebla, jornada 17 del Torneo Apertura 2025

El volante colombiano se despedirá de los aficionados de la Fiera en la última fecha del campeonato, en el que su club quedó eliminado y no le renovará el contrato, que acaba en diciembre

Se viene el último partido
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

ENTRETENIMIENTO

Jowell & Randy presentarán su

Jowell & Randy presentarán su ambicioso espectáculo 3D en Colombia: conozca fecha y precios de boletería

Alci Acosta no recibe regalías por sus grabaciones originales, según detalló su hijo: “Solo vivía de los shows y sus ahorros”

Familia de Alejandra Villafañe destapó lo que hay detrás de las críticas y pullas a Raúl Ocampo: “Inaudito y cruel”

Paola Jara y Jessi Uribe presentan nueva canción juntos y reflexionan sobre la paternidad: “Es como esa cita a ciegas para conocer el amor de mi vida”

Las películas favoritas del público en Netflix Colombia

Deportes

Reconocida narradora se fue lanza

Reconocida narradora se fue lanza en ristre contra Sebastián Villa: “No romanticen la violencia por favor”

Óscar Cordoba recordó cómo Mauricio Macri frustró su llegada a la Premier League: “No sucedió”

Se viene el último partido de James Rodríguez en México: hora y dónde ver León vs. Puebla, jornada 17 del Torneo Apertura 2025

Millonarios dio por terminada la temporada 2025: oficialmente quedó eliminado de la Liga BetPlay

Hugo Rodallega descartó la llegada de Farías a Santa Fe y anticipó que el Cardenal jugará los cuadrangulares