Así fue el duro regaño de los jurados de ‘MasterChef Celebrity’ tras un complicado reto creativo: “Ninguno está al nivel del top 7”

El jurado advirtió la falta de nivel en las preparaciones y sorprendió a los cocineros al exigir autocalificaciones y mayor esfuerzo en la competencia

Una prueba nunca antes vista
Una prueba nunca antes vista en 'MasterChef Celebrity' es la protagonista este 2 de julio, con el jurado teniendo un rol muy especial

La cocina de MasterChef Celebrity Colombia vivió una noche de tensión y autocrítica en el reto realizado el 7 de noviembre, cuando los jurados lanzaron un fuerte regaño al top 7 de participantes tras considerar que ninguno alcanzó el nivel esperado en la competencia.

Los chefs expresaron su inconformidad luego de evaluar los platos presentados en una prueba de desayuno de alta cocina, en la que los huevos Kikes y los productos Diana fueron los protagonistas.

La dinámica presentó un desafío adicional para Michelle y Valentina, que, por decisión de Alejandra –ganadora de la ventaja en el reto anterior-, tuvieron que cocinar con tiempo reducido. Valentina perdió 15 minutos y Michelle 5, después de lanzar el dado. En medio de la prueba no surgieron mayores problemas técnicos, aunque Raúl tuvo un inconveniente menor.

Los jurados cuestionaron el nivel
Los jurados cuestionaron el nivel de los participantes que están en el top 7 de la competencia

Entre las reacciones, Violeta manifestó sentirse bajo presión por la exigencia del jurado. El chef Nicolás de Zubiría marcó la pauta cuando expresó: “En el top 7 no se les dice cómo se hacen las preparaciones”. El inconformismo quedó en evidencia cuando, al finalizar el reto, los cocineros no se sintieron satisfechos con sus propios resultados.

La sorpresa llegó cuando se les informó que debían probar y calificar sus propias preparaciones del 1 al 10. Alejandra calificó su plato con 7 debido a una salsa que no convenció a los jueces, que le nombraron que no estaba a la altura de sus capacidades. Violeta optó por un 9 y recibió observaciones puntuales de los chefs, mientras Carolina colocó 9.5 a su desayuno, a pesar de cierta confusión en el nombre del plato.

Valentina puso un 10 a su trabajo; algunos preparativos se destacaron, aunque otros no tanto, de acuerdo con el jurado. Pichingo, que presentó arepas de huevo, obtuvo 8,5 y la indicación de enriquecer su plato. Raúl, con un salmón poco logrado, se calificó con 6 y admitió que no pudo comer su propio plato. Michelle se autocalificó con 5 por considerar sencilla su propuesta, aunque el chef Jorge Rausch opinó que merecía más y resaltó la corrección de su ejecución.

La exreina destacó por la
La exreina destacó por la humildad con la que calificó su plato y la preparación, lo que convenció a los jurados, aunque recalcaron no ver un buen nivel en ninguno en esta etapa de la competencia

La evaluación general tuvo un momento tajante. Nicolás de Zubiría sentenció: “Ninguno de los platos que presentaron hoy está al nivel del top 7“. La presentadora Claudia Bahamón también intervino, recordando a los participantes que su trabajo debía ser inspiración para los televidentes: “Los televidentes deben ver esos platos y decir ¡wow! Sé que están estudiando, pero deben hacer más". El chef Rausch coincidió en la falta de concentración del grupo y les advirtió que todavía queda la etapa más importante del programa.

Al cierre, la “cucharita dorada” fue concedida a Michelle, quien, según palabras de Rausch, presentó “un plato correcto ‘sin bombos ni platillos’, pero con cada elemento perfectamente ejecutado”.

Valentina Taguado se incomoda con Belén Alonso durante el reto y responde ante la presión

La tensión en la cocina de MasterChef Celebrity Colombia se incrementó debido a una situación particular entre Valentina Taguado y la chef Belén Alonso durante el reto en el que el top 7 debía preparar un desayuno de alta cocina.

La jornada inició con un desafío temporal importante para Valentina, quien, después de una dinámica con el dado, perdió 15 minutos de cocción como resultado de la ventaja utilizada por Alejandra tras haber ganado la primera cucharita del reto anterior. Mientras realizaba su plato contrarreloj, Valentina manifestó: “Es un estrés que me causa mucha gracia”, en alusión a la presión del tiempo en la competencia.

El momento más incómodo surgió cuando Belén Alonso se acercó a la estación de Valentina para hacerle observaciones. “¿Por qué hay tanto aceite? ¿Vas a hacer bolitas de papa? Yo nunca he comido eso en un desayuno”, preguntó la chef, situación que generó molestia en Valentina, que respondió: “Esto es MasterChef”. La conversación subió de tono cuando Alonso insistió en que el plato tenía “mucho carbohidrato”, comentario tras el cual la participante añadió: “Ay Belén, no entiendo la visita de Belén… lo que me dice me entra por un oído y me sale por el otro”.

Valentina se mostró incómoda con
Valentina se mostró incómoda con la visita de la chef mexicana en su estación

A pesar de la incomodidad durante la preparación, Valentina Taguado se calificó con un 10 al momento de evaluar su propio plato, aunque recibió comentarios mixtos por parte del jurado, que valoró algunos aciertos, pero señaló varios aspectos mejorables.

