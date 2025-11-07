Tía de Alejandra Villafañe hizo duro pronunciamiento contra Raúl Ocampo: así reaccionaron las redes sociales

Raúl Ocampo conmovió a sus seguidores con la manera en que recordó a Alejandra Villafañe en el pódcast de Juan Pablo Raba - crédito Canal RCN y @alejavillafañe/Instagram

Por estos días Raúl Ocampo acapara la atención de los televidentes debido a su participación en MasterChef Celebrity, formato en el que ya llegó a colarse entre los 10 finalistas y donde se mantiene con la expectativa de alcanzar la gran final.

No obstante, antes de su presencia en el programa del Canal RCN, Ocampo ya era bien conocido debido a su historia con Alejandra Villafañe, su pareja fallecida en 2023 víctima de un cáncer agresivo. Durante el padecimiento de la actriz, Raúl la acompañó durante todo el proceso y tras su muerte no duda en recordarla siempre que tiene la oportunidad, ya sea en sus cuentas digitales o en el programa mismo.

Eso le ganó el cariño en las redes sociales, algo que se hizo evidente durante su paso por Los hombres sí lloran, el pódcast de Juan Pablo Raba, en el que conmovió al anfitrión hasta las lágrimas al contarle su historia de amor con Villafañe y cómo estuvo a su lado hasta el final.

La difusión de dicha entrevista no pasó desapercibida para Alicia Villafañe, tía de Alejandra y también cercana a ella, que hizo una declaración en sus redes sociales que generó polémica.

La tía de Alejandra Villafañe reaccionó con un comentario a las palabras de Raúl Ocampo sobre su sobrina fallecida, generando polémica - crédito @aliciavillafanevidal/Instagram

En sus historias de Instagram, la mujer escribió refiriéndose directamente a Ocampo: “Queremos que sepan que... no fue tan hermoso como lo dice en todas sus entrevistas, ya déjala que descanse en paz. Nuestra niña se lo merece”.

Esta declaración alcanzó difusión en cuestión de horas generando respuestas de usuarios que, en su mayoría, se pusieron del lado de Raúl Ocampo.

“Fue hermoso para ellos. Sigue siendo hermoso para el aún en la adversidad q es donde se ve la realidad!”, “El jamás ha dicho que fue hermoso, solo habla desde lo que vivió y eso es todo”, “Pues ella siempre se veía muy feliz, así que le creo a Raúl, relaciones perfectas no existen”, “Innecesario un mensaje así”, fueron algunas de las respuestas más destacadas.

Raúl Ocampo hizo llorar a Juan Pablo Raba al recordar a su novia

El popular actor aseguró aprender mucho durante la relación y después de la partida de Alejandra Villafañe - crédito Los Hombres Si Lloran / TikTok

En Los hombres sí lloran, Ocampo compartió cómo el acompañamiento a su pareja durante los cinco meses de enfermedad se convirtió en un antes y un después en su vida, debido a que este proceso lo llevó a replantear su identidad, sus vínculos y su manera de enfrentar el dolor.

“Ver cómo ella empieza a afrontar todo esto es lo que a mí hoy puedo decir qué milagro, qué sorpresa, qué regalo tan grande de la vida”, afirmó. La relación, que él define como una de las grandes historias de amor de su vida, se vio atravesada por la fragilidad y la intensidad de los momentos compartidos en medio de la enfermedad.

El proceso del difícil padecimiento que atravesó la joven fue vivido con mucha intensidad, pues se raparon juntos, debido a los efectos que enfrentó por la quimioterapia. Del mismo modo, el actor y participante de MasterChef Celebrity Colombia resaltó una frase que los acompañó a lo largo de su relación: “Quiero que sepas que si me muero, te amo”, que adquirió un significado especial durante esos días.

Además, se refirió a su deseo de formalizar su compromiso con la también actriz, que se materializó en la preparación de un anillo de esmeralda, símbolo de salud y amor, con la inscripción “Quiero que sepas que”, demostrando la importancia de esa frase en su relación.

Sin embargo, la fragilidad de la salud de Villafañe impidió que la ceremonia de compromiso se realizara. Ocampo relató cómo, ante la imposibilidad de llevar a cabo el plan, optó por priorizar el bienestar de ella, guardando el anillo como un recordatorio de la promesa y el amor compartido.