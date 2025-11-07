Sindicatos de la Dian anuncian protesta nacional por despidos y falta de director en propiedad

FOTO DE ARCHIVO: Fachada de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) en Bogotá Abril 10, 2019. REUTERS/Luisa González

De acuerdo con información de Blu Radio, los sindicatos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) convocaron una movilización nacional para este viernes 7 de noviembre en Bogotá. La jornada busca llamar la atención del Gobierno frente a la posible salida de más de 900 empleados provisionales, derivada de fallos judiciales relacionados con un concurso de méritos efectuado en 2022.

El presidente nacional del sindicato Sinedian, Pedro Giovanni Caro Estupiñán, explicó que las notificaciones de desvinculación han llegado a funcionarios con experiencia en áreas estratégicas como aduanas, cobranzas, atención al cliente y jurídica.

Dian - crédito Colprensa

“Esto no solo perjudica a los trabajadores y sus familias, sino también a la gestión institucional y al cumplimiento de las metas de recaudo”, dijo Caro Estupiñán citado por Blu Radio.

Los representantes sindicales advierten que las decisiones judiciales obligan a la entidad a nombrar personas que no ganaron el concurso, pero que figuran en las listas de elegibles. Esa situación ha generado la salida progresiva de empleados con varios años de servicio dentro de la Dian.

“Estamos hablando de un universo de miles de personas que empezaron a demandar, y los jueces comenzaron a imponerle a la Dian precisamente esta obligación de nombrar personas que no ganaron el concurso. Entonces, cuando ya empiezan a hacerse esos nombramientos, la entidad tiene que comenzar a desvincular provisionales. Por ello están llegando las notificaciones del nombramiento producto de un fallo inicial y la desvinculación del compañero provisional, la cual todavía no se ha hecho materialmente efectiva”, explicó el líder sindical citado por Blu Radio.

Foto de archivo. Fachada exterior del edificio principal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | REUTERS/Luisa González

La movilización también busca presionar al Ejecutivo para que nombre en propiedad a un director general estable, pues la entidad ha tenido tres directores en lo corrido del año, todos en condición de encargo.

“El actual director general de la Dian es un director que está llegando; ese es otro de los motivos de nuestra preocupación y de nuestras protestas, porque es el tercer director general este año y sigue estando en encargo, es decir, no es el titular. Entonces, es otra reclamación que nosotros le hacemos al Gobierno nacional. Con esta persona estamos avanzando en algunos esfuerzos, pero, al igual que con la anterior administración, los compromisos se cumplen con lentitud y, hoy por hoy, el problema de la Dian necesita una solución de fondo”, indicó Caro Estupiñán citado por Blu Radio.

La protesta está programada para iniciar a las 8:00 de la mañana en una de las sedes de la Dian en la capital. Durante la jornada, los trabajadores también realizarán una votación interna para definir si avanzan hacia una declaratoria de huelga, en caso de que no se cumplan los compromisos acordados con el Gobierno desde mayo.

La situación sindical se desarrolla en medio de un contexto de presión institucional y financiera, ya que la Dian también mantiene un litigio con Ecopetrol. El organismo tributario reclama a la petrolera más de 1,5 billones de pesos por concepto de IVA en la importación de combustibles, mientras que la compañía estatal considera que el cobro es retroactivo e injustificado.

Mientras Ecopetrol busca frenar el proceso en instancias judiciales, la Dian continúa adelantando medidas de cobro coactivo, lo que ha incrementado la tensión entre ambas entidades.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

Los sindicatos reiteraron que su propósito es defender la estabilidad laboral y el cumplimiento de los derechos adquiridos de los empleados, al tiempo que insistieron en la necesidad de fortalecer el liderazgo interno de la Dian para garantizar la continuidad de las funciones tributarias y aduaneras.