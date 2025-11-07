Paola Jara y Jessi Uribe presentan nueva canción juntos y reflexionan sobre la paternidad: “Es como esa cita a ciegas para conocer el amor de mi vida”

La pareja relató que las contracciones de la cantante eran tan fuertes en un punto que pensaron que iba a entrar a labores de parto - crédito Infobae Colombia

Sin duda, el matrimonio de Paola Jara y Jessi Uribe es uno de los más mediáticos en el entretenimiento nacional. Pese a que su unión no estuvo exenta de polémica, la pareja se mantuvo firme y logró que su relación fuese una duradera.

A la par que sus carreras se iban proyectando a nivel internacional, alternando sus giras con lanzamientos musicales, en 2025 y luego de varios intentos, Paola anunció que estaba embarazada y tiempo después se confirmó que es una niña y llevará el nombre de Emilia.

Y justo así, Emilia, se llama el tema que la pareja le dedicó a su hija, que se espera que nazca en el transcurso de noviembre y se estrenó esta semana en plataformas digitales. Con la tónica de un baby shower como concepto del videoclip, la pareja exhibió su entusiasmo por darle la bienvenida a la primera hija del matrimonio, que llegó en un momento en el que ambos parecían haberse dado por vencidos.

Pese a lo frenético de su ritmo de trabajo, tanto Paola como Jessi lo asumen como parte de sus vidas, y demuestran su compromiso con esta nueva etapa de sus vidas, sin que eso les haga perder el sentido del humor a la hora de recordar los nueve meses de espera.

En entrevista con Infobae Colombia, la pareja detalla los retos, aprendizajes y expectativas frente a la paternidad, el significado personal que tiene la llegada de su primera hija, la historia detrás de su más reciente sencillo, y sus planes en 2026.

Infobae Colombia: ¿Cómo llevan los días antes de la llegada de Emilia?

Paola Jara: Estamos supercontentos realmente. Yo creo que han sido unos meses muy lindos, como familia, como pareja, ansiosos, con muchos sentimientos encontrados, pero sobre todo con mucho amor, rodados de mucho amor realmente.

¿Qué ha sido lo más difícil o lo más complejo en el proceso de embarazo para ustedes, como pareja?

Jessi Uribe: Para mí, lo más complejo es poder ver a Pao de esa manera, diferente, porque es que Pao es una mujer muy trabajadora y que no se cansa con nada. Es una mujer que todo el tiempo quiere estar activa haciendo cosas, no solo de su carrera, sino de la casa, de una cosa o de otra. Entonces, para mí ha sido duro ese cambio de ella, porque uno se siente uno como culpable también de decir: “Ay, mano, yo la embaracé y mírenla ahora cómo la tengo, quietica”.

Ese cambio para mí ha sido duro, porque sé lo activa que es. Trabajó, hizo su último show hasta el 4 de octubre, que lo hicimos en Chile, casi cinco horas de show. O sea, todo eso para mí ha sido duro, verla así. Pero bueno, sé que es una mujer muy sana y que gloria a Dios está muy bien. Y que bueno, ya después de la niña yo sé que va a empezar a trabajar rápido, porque la conozco.

Ahora tienen nueva canción, “Emilia” ¿Por qué se decidieron por ese nombre para su hija?

Paola Jara: Realmente no eran tantas las opciones. Teníamos muy pocas. Inicialmente, yo como que había pensado que era un niño, entonces estábamos más concentrados como en nombres de niños. Después, cuando ya salió el resultado de la prueba, nos dimos cuenta que era una niña, entonces como que todo cambió y empezamos a pensar en los nombres de niñas.

Yo tenía por ahí como una o dos opciones y entre ellas estaba Emilia. A los dos nos gustó, y nos acostumbramos. Pero si es difícil, es un poquito complicado elegir el nombre porque imagínate, es lo que te va a acompañar toda tu vida y piensas en muchas cosas. Piensas en el colegio, en los amigos, en el bullying (risas)... Empiezas a pensar un poco de cosas a la hora de escogerle nombre a tu hija o a tu hijo. Pero bueno, nos gustó mucho Emilia, la verdad, a los dos.

¿Y cómo surgió la canción?

Jessi Uribe: No me acuerdo en qué viaje estaba, pero yo quería escribirle una canción a la niña. Tengo canción para todos mis hijos, los que tengo del matrimonio anterior, y no he podido lanzarlas por cuestiones que ya saben.

Aquí como es de los dos, y ya estamos juntos en esto, pues le dije: “Amor, tengo una canción que estoy escribiendo, me encantaría que la escucharas y que escribieras tu parte”, porque yo no puedo expresar lo que ella siente. Son sentimientos diferentes que se pueden expresar. Yo ya tengo hijos, para ella es el primero, entonces creo que cada uno con su ilusión escribe y plasma ahí la letra en la canción.

Infobae Colombia: En el videoclip en el que aparecen ambos, hacen uso de los conejos como algo recurrente. ¿Por qué?

Jessi Uribe: Ah, el que cobró esa vaina llevó conejos y nosotros ni supimos.

Paola Jara: (risas) No, mentira. Claro que sí.

Jessi Uribe: Ah, ¿tú lo enviaste o qué?

Paola Jara: Sí.

Jessi Uribe: Ah.

Paola Jara: Ahí se ve que los hombres no planean (risas).

Jessi Uribe: A mí nunca me dijeron que eso era de conejo. Cuando vi esas conejitas, yo pensé que la había hecho Juanca (risas).

Paola Jara: Eso sí fue obviamente planeado. Realmente, cuando empiezas a pensar en el baby shower, como que empiezas a decir, ‘¿bueno, con qué motivo lo quiero?’.

Jessi Uribe: No sabía que podían enviar un conejo.

Paola Jara: Claro, toda la idea surgió de acá. A mí me parece un animal muy lindo, me parece muy tierno y aparte de eso también a mi mamá le encantan mucho los conejos, y de hecho a ella cuando estaba como más niña le decían “la coneja en la casa”...

Jessi Uribe: Porque saltaba y saltaba y no paraba en la casa. (risas) Gritando y todo.

Paola Jara: (risas) Fue como esas cosas que me parecían muy tiernas también, los conejitos y todo. Era recrear un bosque encantado, fue esa la inspiración que quisimos.

Jessi Uribe: ¿Por qué ponernos de acuerdo, no? (risas)

Paola Jara: No, para qué, pero Jessi en eso me da mucha libertad. Cuando vamos a hacer ese tipo de cosas en la casa o cosas de decoración...

Jessi Uribe: Porque tiene muy buen gusto. Yo hubiera hecho eso de Gokú (risas).

Paola Jara: Literal (risas). Sí. Era una niña, pero él hace Gokú (risas).

Tomando en cuenta lo difícil que fue para ustedes concebir ¿Cuál consideran que es la lección más grande o más importante que les ha dejado esta experiencia del embarazo?

Paola Jara: Para mí, realmente yo siento que esto es un milagro, ¿cierto? Que la vida siempre va a ser un milagro de Dios, que es un regalo grandísimo para, todas las parejas y para todas las personas que tienen la oportunidad de ser padres. En ese momento, pues cada vez lo corrobora uno más, y es que definitivamente sí es un regalo de Dios, porque la vida a pesar de que a veces hay muchas personas que tienen la facilidad de concebir de manera fácil, hay otras mujeres que no tienen quizás ese privilegio, y definitivamente sí es algo que es un regalo. Eso es un regalo del cielo.

¿Qué es lo que más les gustaría legarle a Emilia como padres?

Jessi Uribe: La verdad, y lo digo por experiencia, el regalo más lindo que uno puede darle a los hijos es que conozcan de Dios, es hablarles a ellos todo el tiempo de Dios, porque muchas veces se nos olvida eso con los niños. Y peor ahorita como están los niños, que es con el celular todo el día jugando Roblox y una cosa y otra, siento que ese momento íntimo en el que se ora con ellos es la bendición más grande, y se les abre el camino y toda la vida. Si conocen de Dios y tienen a Dios en el corazón, todo va a caminar muy bien.

Si tuvieran a Emilia frente a frente en este momento, ¿qué es lo primero que le dirían?

Jessi Uribe: Deje dormir (risas).

Paola Jara: (risas) ¡Ay, no! No, yo no.

Jessi Uribe: Es la verdad.

Paola Jara: Afortunadamente, en nuestro trabajo somos trasnochadores ya. Igual, yo creo que es un trasnocho muy distinto, ¿cierto? Dicen que no es igual, pero bueno, estamos un poquito enseñados al trasnocho.

Es que es una pregunta muy corchadora. Primero, hacerle sentir todo el amor tan grande que uno siente en este momento por un ser que, para mí, es como esa cita a ciegas para conocer el amor de mi vida. Entonces, no sé ni siquiera qué le diría, es que son demasiados sentimientos en este momento. Entonces, al momento de verla, todo para mí va a ser muy nuevo, y no sé qué de tantas cosas que le quisiera decir, arrancaría de primera.

Jessi habló hace un tiempo del susto que tuvieron porque pensaron que Paola iba a entrar a labores de parto. ¿Qué fue lo que ocurrió concretamente?

Paola Jara: Eso es Jessi, que se pone por allá en las entrevistas a hablar bobadas.

Jessi Uribe: Es que es verdad.

Paola Jara: Eso es mentira (risas).

Jessi Uribe: Todo el embarazo le dieron contracciones, todo el tiempo, entonces le toca a uno estar pendiente. Y la última fue: “Ay, amor, ahora sí fue. Me está dando duro”. Y tal. “Mira en ChatGPT cuánto es que debe durar”, ¿no me dijiste así?

Paola Jara: Sí.

Jessi Uribe: Ah, ¿entonces?

Paola Jara: No, pero no que ya iba a nacer.

Jessi Uribe: No, que ya iba a nacer, no. Pero sí, durante la contracción estábamos ahí... “¿Cuánto dura?” “Dele”. “¿Cuánto dura?” “No, un minuto”. “Ay, Dios mío”. Y pues pendiente. Yo me puse los calzoncillos, me puse todo ya listo para salir.

Paola Jara: Realmente me han dado muchas contracciones falsas que les llaman, y esa sí fue como más larga, y muy incómoda. Y fue como bien tarde en la noche. Entonces, Jessi sufre mucho del sistema nervioso y yo también, pues como que dije “ay, mamá, esta sí está como un poquito más fuerte que todas las que me han dado”. Pero, gracias a Dios, no pasó absolutamente nada.

Cuando llegue Emilia seguramente van a pasar todo el tiempo que puedan con ella estos primeros meses. Luego, ¿Qué sigue para ustedes en 2026? ¿Ya tienen planes de trabajo o fecha para retomar su actividad musical?

Jessi Uribe: Sí, yo arranco primero. El 3 de enero estaré en Cartagena, y estaremos en las fiestas de la Feria de Manizales. En febrero, Pao arranca en Ecuador, yo voy para Venezuela. En marzo Pao y yo estamos en Estados Unidos, cada uno en giras aparte, ella está con Entre Tres, yo estoy con mi show solo.

Estaremos en Europa juntos de gira en abril y mayo, estaremos haciendo el primero de mayo la cubierta Leganés, un sitio insignia ahí en Madrid.