Hassam responde a críticas en redes sociales por su postura política: “Están muy inquietos por mí”

El humorista asegura que es escéptico de los políticos, que no apoya candidatos ni líderes, y que la única forma de salir adelante es trabajando

La separación del comediante de
La separación del comediante de su esposa fue pública y polémica - crédito @oficialhassam/Instagram

El reciente pronunciamiento de Hassam en redes sociales ha generado un debate sobre la relación entre figuras públicas y posturas políticas en Colombia.

El humorista, cuyo nombre real es Gerly Hassam Gómez Parra, utilizó su cuenta en la red social X para responder a quienes le exigen definirse políticamente, dejando clara su visión sobre el sistema político nacional y su papel como ciudadano y artista.

En su mensaje, publicado el 6 de noviembre de 2025, Hassam expresó de manera contundente su escepticismo hacia la política tradicional.

“Están muy inquietos por mi ‘posición política’. Mi posición política es que no creo en políticos, de ningún bando, el sistema político colombiano es fallido. Creo en el libre desarrollo de la personalidad, en el pensamiento crítico, no conozco otra forma de salir adelante que trabajando, no apoyo candidatos ni ‘líderes’. Pago mis impuestos (aunque sé que esa plata se pierde) y ejerzo mi derecho al escepticismo, a no caer en conductas de borrego para después arrepentirme. Que haga humor no significa que no tenga criterio, pero jamás incitaré a alguien a votar por otro alguien”, afirmó el comediante.

La publicación, que superó las 95.000 visualizaciones en pocas horas, provocó una ola de comentarios en la plataforma.

Algunos usuarios respaldaron la postura del artista, mientras que otros la criticaron abiertamente. Entre las respuestas se leyeron opiniones como: “¿Tibio?”; “Y el próximo sábado... más cuenta chistes”; “Más bien el sistema social colombiano es el fallido, fallamos como sociedad”; “Un ego hablando. Leí lo primero, nada más”; y “Creer, creer y creer, y no aportar, no crear, no tomar postura, excusándose en qué los demás hicieron o decidieron, es totalmente hipócrita”.

El contexto de este debate se enmarca en la creciente tensión que se vive en redes sociales a medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia.

Las discusiones sobre posturas políticas se intensifican y figuras públicas como Hassam se ven interpeladas por sus seguidores para que definan su posición frente al panorama electoral.

En su declaración, el humorista insistió en que su labor artística no está reñida con el pensamiento crítico ni con la responsabilidad ciudadana.

“Que haga humor no significa que no tenga criterio, pero jamás incitaré a alguien a votar por otro alguien”, reiteró.

Además, defendió su derecho a la duda y al escepticismo, subrayando que no se siente representado por ningún partido ni líder político.

