Congresista liberal ‘estalló’ contra la dirección del partido por reunión entre Gaviria y Uribe: “Se creen unos reyezuelos”

Carlos Felipe Quintero Ovalle aseguró que el Partido Liberal parece una monarquía

El representante a la Cámara Carlos Felipe Quintero Ovalle dejó ver su descontento con la manera como se están tomando las decisiones al interior del Partido Liberal, colectividad a la que pertenece. El congresista aseguró que el partido político está funcionando sin democracia y que hay una concentración de poder en la dirección de la colectividad.

Su crítica se centró en la reciente reunión que se llevó a cabo entre el expresidente César Gaviria, actual director del Partido Liberal, y el expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático. El encuentro tuvo como tema central las elecciones presidenciales de 2026, en las que los líderes políticos esperan derrotar al petrismo.

El congresista reveló su postura sobre la reunión, pese a que su opinión podría ser considerada como problemática por quienes dirigen la colectividad. “Yo creo que esta constancia va a ser, que no me den el aval del Partido Liberal. Yo creo que esta constancia le va a molestar mucho a los directores del Partido Liberal”, indicó.

Carlos Felipe Quintero aseguró que la reunión entre Álvaro Uribe y César Gaviria no fue problemática. Lo erróneo sería que no se tenga en cuenta la opinión de la bancada

Pese a las consecuencias, el representante no dudó en hacer su crítica: aseguró que las decisiones que se están tomando a nivel de colectividad no están siendo discutidas, porque la bancada está siendo excluida. “Yo creo que dos expresidentes pueden unirse y hablar, y hablar de política. Lo que está mal es que nunca nos tiene en cuenta el director del partido para nada”, precisó.

Quintero aseguró que la bancada no ha sido convocada por la dirección en más de dos años, lo que calificó como “increíble”, y denunció que los avales se han convertido en un mecanismo de control y sometimiento dentro de la colectividad.

De igual manera, el congresista evocó la figura de Luis Carlos Galán, excandidato a la Presidencia del Partido Liberal asesinado en 1989, para mostrar la transformación ideológica que, a su juicio, ha sufrido el partido. Ese cambio lo advirtió Galán en su momento: “El Partido Liberal, por culpa de quienes se apoderaron de su dirección en los últimos años, se convirtió en un partido reaccionario, un partido que le tiene miedo al cambio social. Se convirtió prácticamente en otra versión del Partido Conservador”.

Los expresidentes Uribe y Gaviria se reunieron para pactar una coalición de cara a las elecciones de 2026 - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Así las cosas, el legislador señaló a la dirección del partido de no trabajar en favor de las bases populares y de liderar a la colectividad desde sectores privilegiados, presuntamente, imponiendo decisiones de manera arbitraria. A su juicio, el partido perdió su esencia democrática y pasó a trabajar por los intereses de la burocracia y no los de la población más vulnerable del país.

No obstante, aclaró que las decisiones que se están tomando, al parecer, obedecen a los intereses de Simón Gaviria, hijo del expresidente y director del partido. De hecho, aseguró que es la persona que realmente estaría definiendo el rumbo del partido y la que estaría otorgando los avales, a pesar de no ostentar un cargo formal de liderazgo. El congresista calificó esta situación como una falta de respeto hacia las bases liberales, en particular hacia los campesinos y las mujeres que integran el movimiento.

Insistió entonces en que la cúpula liberal actúa de espaldas a las bases y advirtió que el descontento se reflejará en las próximas elecciones: “Ya el pueblo se cansó, señores, y eso se va a demostrar en las urnas”.

Álvaro Uribe Vélez y Cesar Gaviria se reunieron de cara a las elecciones de 2026 - crédito X

Mientras se mantiene el descontento en el partido, Gaviria y Uribe avanzan hacia una alianza que les permita garantizar una victoria en las elecciones presidenciales de 2026, en las que para ellos no tiene cabida ningún aspirante que sea afín al proyecto político del mandatario Gustavo Petro, que representa a la izquierda progresista.

“Nosotros queremos construir, colaborar en la construcción de una gran coalición de base democrática, incluyendo, desde Abelardo hasta el doctor Fajardo”, expuso el expresidente Uribe, tras finalizar la reunión con Gaviria.