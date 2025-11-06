Colombia

Ryan Castro en Medellín se disfrazó y repartió regalos a vendedores ambulantes: “Vamos a cambiar un par de vidas”

“El cantante del ghetto” se puso peluca y bigote para recorrer el estadio Atanasio Girardot para repartir regalos a quienes llevan años trabajando en las calles

Ryan Castro sorprende en Medellín
Ryan Castro sorprende en Medellín disfrazado y regala alegría a vendedores ambulantes - crédito cortesía equipo Ryan Castro

La aparición de Ryan Castro disfrazado en las calles de Medellín generó un revuelo en las redes sociales, donde miles de usuarios celebraron la iniciativa del artista de sorprender y apoyar a vendedores ambulantes en las inmediaciones del estadio Atanasio Girardot.

El video, difundido por el perfil Bocados Anónimos, muestra cómo el cantante, oculto bajo una peluca y bigote, se acercó a los trabajadores informales para entregarles obsequios y realizar compras significativas, en un gesto que muchos compararon con las acciones del influencer Camilo Cifuentes.

La grabación, publicada en la tarde del miércoles 5 de noviembre, documenta el recorrido de Ryan Castro por la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, donde interactuó con varios vendedores que llevan años ofreciendo sus productos a los visitantes del lugar.

El artista expresó su intención de transformar la vida de quienes han trabajado durante largo tiempo en ese entorno, como parte del impacto que quiere tener con la gente y la ciudad que lo vio crecer, en medio del anuncio de su primera presentación en un estadio.

La emotiva promesa de Ryan
La emotiva promesa de Ryan Castro a Marco Tulio, el vendedor de raspados que conquistó las redes - crédito cortesía equipo Ryan Castro

Vamos a cambiar un par de vidas, de gente que lleva trabajando, gente del ghetto que lleva trabajando mucho tiempo aquí en el estadio... vamos allá”, dijo Ryan Castro en el video publicado por Bocados Anónimos.

Uno de los momentos más destacados ocurrió cuando el cantante se acercó a un puesto de raspados, la bebida tradicional que está hecha a base de hielo molido, colorantes y leche condensada.

Allí, Ryan Castro entabló conversación con el vendedor, Marco Tulio, a quien le solicitó preparar uno de estos productos y luego le anunció que compraría 40 más para compartir con “todos los parceros”, pero la idea era ayudarle con el producido del día de una vez.

Sin revelar su identidad, el paisa mencionó que era cantante, lo que sorprendió al comerciante, quien se mostró emocionado por la magnitud de la compra y la persona que grababa la escena le aseguró a Marco Tulio que: “A las personas bonitas, les pasan cosas bonitas”.

“Usted es un guerrero, mi hermano”, le dijo Ryan Castro en medio de la incredulidad del vendedor de que iba a vender 40 raspados.

Ryan Castro arrasa en redes con su gesto solidario y anuncia concierto histórico en el estadio Atanasio Girardot - crédito @bocadosanonimos/tiktok

Seguido a esto, el cantante empezó a indagar por la vida del vendedor ambulante y el tiempo que lleva trabajando en los alrededores del estadio, lugar en donde se va a presentar él en 2026, y durante la charla, Marco Tulio compartió que lleva más de cuarenta años vendiendo raspados en las cercanías del Atanasio Girardot.

“Llevo más de 40 años, no alcancé la pensión. Trabajaba en el campo, en fincas, y eso no, por allá no pagaban nada”, reveló el vendedor.

Yo soy cantante, a mí me gusta cantar. Un día voy a cantar en el estadio. El día que vaya a cantar en el estadio le saco el puesto ahí para que camelle, que vamos a llenar ese estadio para que camelle, mijo, y venda raspado para todo mundo”, dijo Ryan Castro, mientras la preparación de los cuarenta raspados.

Después de eso, en el video también se puede ver al cantante interpretando su tema Mujeriego y colaborando con Marco Tulio en la preparación del hielo, al tiempo de que otros hombres se acercaron al puesto y se unieron a la conversación.

Ryan Castro le compra raspados
Ryan Castro le compra raspados a vendedor ambulante en el estadio de Medellín y le regala un televisor - crédito @bocadosanonimos/tiktok

El vendedor manifestó sentirse “muy afortunado” por la inesperada venta, pues iba a recibir un pago de 200.000 pesos, 40 raspados grandes a 5.000 pesos, pero la sorpresa final llegó cuando Ryan Castro le obsequió un televisor de pantalla plana y le pagó 2 millones de pesos por los raspados, un gesto que fue recibido con alegría y gratitud por el vendedor.

La reacción en redes sociales fue inmediata y abrumadoramente positiva, pues la publicación se llenó con comentarios como: “¿Todos amamos a Ryan cierto?”, “El tío Ryan nunca nos decepciona” y “No me equivoqué eligiendo uno de mis artistas favoritos”. Otros mensajes destacaron la actitud del cantante y su generosidad: “Qué chimba de actitud, la de Ryan, bendiciones, bocados anónimos” y “yo sabía que Ryan Castro es de los buenos”.

En menos de seis horas desde su publicación, el video superó 1 millón de reproducciones en TikTok y más de 700 mil en Instagram, consolidando el impacto viral de la acción solidaria del artista. Sin embargo, se espera que haya una próxima publicación con la misma temática, ya que en la descripción del clip indican que esta sería la primera parte de la gestión que quiere hacer el cantante de reguetón.

Tras el éxito de su concierto en Bogotá y el extranjero, Ryan Castro anunció que el cierre de su tour Sendé tendrá lugar en Medellín, su primer concierto en el estadio Atanasio Girardot, programado para el 25 de abril de 2026 y por eso la iniciativa de ayudar a las personas que trabajan en el lugar a donde él va a llegar a cantar.

